Microdepartamentos: así es la experiencia de vivir en 9 m² por 540 euros al mes en París

Escuchar

París es una de las ciudades en el mundo que no solo recibe a miles de turistas, sino que es uno de los territorios en el que hay una gran cantidad de colombianos, unos pasando días de vacaciones y otros que se encuentran radicados ahí.

Dado que es un lugar que recibe muchos visitantes, es un sitio costoso para visitar o residir, algo que también queda evidenciado en el aspecto de sus viviendas.

El youtuber colombiano Juan Díaz, más conocido en sus redes sociales como “Plante Juan”, visitó la “Ciudad de la Luz”, en donde buscaba comprobar o desmentir el rumor que había escuchado sobre la existencia de los microdepartamentos, en los que llegan a residir hasta cuatro personas, porque el costo de vida es alto.

“Conseguir dónde vivir en esta ciudad es un problema serio y de ahí sale la solución de los microdepartamentos de 9 m² con baño compartido”, dijo Díaz.

Diaz visitó varios edificios y mostró cómo los dueños han dividido estos departamentos, en espacios de 9 m² que son alquilados por grandes cantidades de dinero.

Al ser un espacio que antes era una vivienda familiar, las personas que alquilan estos lugares deben compartir el sanitario con los demás residentes, mientras la ducha está ubicada a un costado de cada uno de los departamentos.

En uno de ellos vive Paula junto a su hijo Sebastián, una paisa (persona oriundas del departamento de Antioquia y de la región denominada “Eje Cafetero”) que desde hace dos años decidió dejar su vida en Medellín, para radicarse en París, donde trabaja haciendo múltiples labores para suplir los gastos básicos. Ella paga un alquiler €540.

“Es muy duro la primera vez que yo entré aquí, fue muy impactante ver el espacio tan reducido y más que cuando llegué vivía la otra persona que me recibió y yo dormía con ella”, dijo Paula. Cuando aterrizó en París compartió el microdepartamento con tres personas más, lo que resultó un poco duro, porque no tenía privacidad y el sitio era demasiado pequeño.

“Llegar a compartir un espacio tan chico para convivir es difícil, no tenés dónde vestirte, te toca decirle a otra persona, párate allá mientras yo me visto acá”, indicó la colombiana.

Su hijo llegó hace cuatro meses y para él tampoco ha sido tan fácil, pero ha cambiado su mentalidad, ya que vivir en París es una ciudad muy diferente a Medellín y, aunque es muy bonita y cultural, no es lo mismo que su tierra.

“Yo era profesora en Colombia, tenía mi transporte, vivíamos en una muy buena casa. Pasaron algunas circunstancias de la vida y sentía que no encontraba mi lugar; también sentí que mi trabajo ya había pasado muchos ciclos y se me estaban cerrando muchas puertas, por lo que pensé en irme a otra parte, empezar de cero, conocer y, si no me iba bien, me volvía y ya”, agregó Paula.

Actualmente se encuentra estudiando francés, ya que tiene la meta que, antes de que se acabe el año, ya lo sepa hablar fluidamente para tener una mejor calidad de vida en Francia. En sus planes también está cambiar de departamento y vivir en uno mejor.

“Estoy en esas, si Dios quiere, voy a pasar a vivir a un departamento más grande de 17 m², inclusive ahora con mi sueldo, porque también tengo un contrato. Un departamento de 20 m² en este momento cuesta entre €900 y €1100 euros y hacer ese dinero no es tan fácil”, afirmó.

Wendys Loraine Pitre Ariza

EL TIEMPO (GDA)