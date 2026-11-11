Murió la exvecina de Cristina Kirchner: este es el dúplex desde donde desplegaba sus banderas

Ximena de Tezanos Pinto, la exvecina de Cristina Kirchner que se hizo conocida por las banderas y consignas políticas que desplegaba desde su balcón, murió este martes tras atravesar una larga enfermedad terminal, según pudo saber LA NACION. Su nombre quedó asociado a una de las esquinas porteñas con mayor exposición política de los últimos años: Juncal y Uruguay, en Recoleta.

Allí, justo por encima del departamento de la expresidenta, la mujer vivía en un dúplex que en junio de este año se ofrecía a la venta por US$930.000. La propiedad ocupa el último piso del edificio y combina ambientes amplios, cuatro dormitorios en suite y una terraza con parrilla y pileta, una distribución poco habitual en esa zona de la ciudad.

La vecina de Cristina Kirchner Ximena de Tezanos Pinto.

El departamento de de Tezanos Pinto es el que se encuentra sobre la unidad de Cristina Fernández de Kirchner Izrastzoff

La residencia histórica de la exmandataria se encuentra en el quinto piso del edificio de Juncal al 1300, por debajo la unidad que habitaba De Tezanos Pinto desarrollada en dos niveles y con ingresos independientes.

Así es el departamento de arriba de donde vivía Cristina en el edificio de Recoleta Izrastzoff

Cómo es el dúplex

Con 280,57 m² cubiertos y una terraza de uso exclusivo de 120 m², la propiedad conserva detalles del estilo original de la construcción, como los pisos de parqué, y cuenta con una distribución que permite distintos usos dentro de la misma vivienda.

La propiedad tiene 280,57 m² cubiertos y una terraza de uso exclusivo de 120 m2 Izrastzoff

El departamento tiene cuatro dormitorios en suite Izrastzoff

La propiedad cuenta con cuatro dormitorios en suite, incluida la habitación principal con vestidor. Además, posee doble circulación, cocina con espacio para comedor diario, kitchenette auxiliar compartida por tres de las suites, toilette de recepción y dependencias de servicio. Los pisos de parqué conservan el estilo original de la construcción.

Uno de los principales diferenciales se encuentra en el segundo nivel de la unidad, donde se desarrolla un departamento independiente de aproximadamente 30 m² con cocina y baño propio. En ese mismo sector se ubican el lavadero y la terraza con parrilla y pileta.

Además, la unidad cuenta con una particularidad: los dos niveles poseen ingresos independientes.

La cocina tiene una estética estilo industrial Izrastzoff

Tiene una superficie cubierta total de 280,57 m2 Izrastzoff

De Tezanos Pinto había adquirido el dúplex hacía más de 30 años, cuando se encontraba en un estado de conservación muy deteriorado. Tras una importante remodelación, lo convirtió en el hogar de su familia, con tres hijos.

La unidad tiene una pileta en la terraza de 120 m2 Izrastzoff

Así es la vista desde la terraza del departamento en venta Izrastzoff

Un balcón que ganó protagonismo político

La esquina de Juncal y Uruguay fue durante años escenario de concentraciones de militantes y simpatizantes de Cristina Kirchner. Desde los balcones del edificio, la entonces vicepresidenta saludaba a quienes se reunían en la calle, mientras que, un piso más arriba, De Tezanos Pinto desplegaba banderas y carteles críticos del gobierno del que formaba parte la exmandataria. Una de las de mayor repercusión fue la colocación de una bandera para celebrar la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Este fue una de las banderas que colgó la vecina de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Desde sus balcones, durante años Cristina saludó a militantes y simpatizantes que se congregaban en la puerta del inmueble. Pero, luego del fallido atentado ocurrido el 1° de septiembre de 2022 en la vereda del edificio, la exmandataria decidió trasladarse a otro departamento en el barrio de Constitución, donde hoy está cumpliendo la condena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por la causa Vialidad.

Un edificio con valor arquitectónico

Más allá de su vínculo con la exmandataria, el inmueble se destaca por su valor arquitectónico. Su diseño estuvo a cargo del estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, uno de los más influyentes de la arquitectura argentina del siglo XX, autor de edificios que hoy forman parte del patrimonio urbano porteño como el Kavanagh.

Imagen del edificio de Juncal y Uruguay publicada en la década del 40'

Apenas a media cuadra de la plaza Vicente López, el inmueble se encuentra frente a edificios de valor patrimonial diseñados por arquitectos como Alejandro Christophersen y Martini White.