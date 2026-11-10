Ni el gimnasio, ni la parrilla ni el SUM: cuáles son los amenities más usados en edificios y barrios cerrados

Una de las decisiones más difíciles de tomar es elegir el lugar donde vivir. Antes de concretar cualquier operación inmobiliaria, pasan demasiadas preguntas por la cabeza de una persona: ¿tiene suficiente luz? ¿los ambientes son grandes? ¿cómo serán los vecinos? ¿voy a usar los amenities que ofrece? Esta última puede quedar relegada durante la visita, pero cobra otro peso cuando llega la liquidación de expensas.

Canchas, gimnasios, parrillas, salones de usos múltiples (SUM), pileta, entre muchos otros amenities se encuentran en los edificios y barrios cerrados de la actualidad.

¿Cuáles son los amenities que las personas más reservan?

Un relevamiento de Octavo Piso, plataforma de gestión de edificios y barrios cerrados, revela las opciones más elegidas por los vecinos, pero que son tan distintas a la vez: las canchas de tenis y el laundry concentraron seis de cada 10 solicitudes durante el primer semestre de 2026.

Las canchas de tenis son el amenity más reservado en barrios cerrados Pixabay

El análisis, que tomó casi 50.000 reservas realizadas entre enero y junio de 2026, mostró que las canchas de tenis reunieron el 31,6% de las solicitudes, mientras que la lavandería representó el 29,2%. En conjunto, concentraron el 60,8% del total.

El ranking se compone de la siguiente manera:

Cancha de tenis: 31,6%

Lavandería: 29,2%

SUM: 8%

Gimnasios: 6,7%

Parrillas y quinchos: 4,5%

La lavandería se llevó el 29,2% de las reservas Shutterstock - Shutterstock

El 97,1% de las reservas de tenis correspondió a barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires, mientras que la totalidad de las solicitudes de lavandería se registró en edificios. El ranking reúne, por lo tanto, prestaciones cuya disponibilidad y uso varían según el inmueble.

“Muchas veces asociamos los amenities exclusivamente con espacios recreativos, pero estos resultados demuestran que también cumplen un papel importante en la vida cotidiana de los residentes”, señaló Diego Espada, cofundador de la plataforma. Según explicó, conocer cómo se utilizan permite a las administraciones organizar mejor los espacios y optimizar los recursos.

Del total de operaciones analizadas, el 63,6% correspondió a edificios y el 36,4% a barrios cerrados. La concentración geográfica también fue marcada: la Ciudad de Buenos Aires reunió el 48,15% de las reservas y la provincia de Buenos Aires, el 45,18%. El resto se distribuyó entre otras jurisdicciones, como Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Salta.

Los datos describen el comportamiento de los usuarios de la plataforma y no constituyen una muestra representativa de todos los edificios y barrios cerrados del país. Además, contabilizan reservas: no permiten medir por sí solos el uso de los amenities que no requieren un turno previo.