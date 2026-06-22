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Para el invierno: las plantas que resisten la calefacción y son fáciles de cuidar

Mientras las estufas y los aires acondicionados ayudan a combatir las bajas temperaturas, también generan ambientes más secos que pueden afectar a muchas especies verdes

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Algunas plantas de interior toleran mejor la calefacción y la baja humedad que caracteriza al invierno
Algunas plantas de interior toleran mejor la calefacción y la baja humedad que caracteriza al inviernoSimol1407 - Shutterstock

Los días de frío llevan inevitablemente a que los hogares se calefaccionen de diferentes formas: desde estufas a gas hasta aires acondicionados frío-calor prendidos durante horas. Por lo que mantener las plantas de interior saludables puede convertirse en un desafío.

La calefacción, los ambientes cerrados y la menor ventilación reducen la humedad del aire y pueden provocar que algunas especies se sequen, pierdan hojas o detengan su crecimiento.

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Sin embargo, existen variedades que se adaptan mejor a estas condiciones. Son plantas resistentes, capaces de tolerar ambientes secos y con necesidades de mantenimiento mínimas, una combinación ideal para quienes buscan sumar verde a sus hogares sin dedicarles demasiado tiempo.

Las plantas que mejor sobreviven al invierno y resisten la calefacción

1) Sansevieria o lengua de suegra

Es una de las especies más resistentes para interiores. Tolera la falta de luz, los cambios de temperatura y los períodos prolongados sin riego.

Ventajas:

  • Puede pasar varias semanas sin agua.
  • Se adapta a ambientes con calefacción.
  • Requiere muy poco mantenimiento.
La sansevieria es una de las plantas de interior más resistentes: tolera poca luz, escaso riego y ambientes secos
La sansevieria es una de las plantas de interior más resistentes: tolera poca luz, escaso riego y ambientes secos(Fuente: Pexels)

2) Zamioculca

Sus hojas brillantes almacenan agua, lo que le permite soportar ambientes secos y descuidos ocasionales.

Ventajas:

  • Crece bien con luz indirecta.
  • Tolera la sequedad del aire.
  • Necesita riegos espaciados.
La zamioculca se adapta fácilmente a los ambientes interiores y requiere cuidados mínimos
La zamioculca se adapta fácilmente a los ambientes interiores y requiere cuidados mínimosAmilao - Shutterstock

3) Potus

Es una de las plantas más populares para interiores gracias a su facilidad de adaptación y rápido crecimiento.

Ventajas:

  • Se desarrolla con poca luz.
  • Admite distintos niveles de humedad.
  • Es ideal para estanterías y macetas colgantes.
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El potus es muy apreciado en hogares y oficinas por su adaptación y la estética que brinda
El potus es muy apreciado en hogares y oficinas por su adaptación y la estética que brinda

4) Aspidistra

Conocida como “planta de hierro”, tiene fama de sobrevivir donde otras especies no lo logran.

Ventajas:

  • Resiste temperaturas bajas.
  • Tolera ambientes secos.
  • Requiere pocos cuidados.
La aspidistra se considera una planta ornamental que es originaria de Asia
La aspidistra se considera una planta ornamental que es originaria de Asia

5) Cinta o malamadre

Además de ser resistente, produce pequeños brotes que facilitan su reproducción.

Ventajas:

  • Se adapta a distintos ambientes.
  • Tolera la calefacción.
  • Ayuda a mejorar la calidad del aire interior.
La cinta destaca por su facilidad de reproducción y su capacidad de adaptación a distintos ambientes
La cinta destaca por su facilidad de reproducción y su capacidad de adaptación a distintos ambientesShutterstock
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Qué hacer para que la calefacción no dañe las plantas

Aunque estas especies son resistentes, los especialistas recomiendan seguir algunas pautas básicas durante los meses más fríos:

  • Evitar ubicarlas pegadas a estufas o salidas de aire caliente.
  • Reducir la frecuencia de riego, ya que el crecimiento de las plantas disminuye en invierno.
  • Limpiar las hojas para facilitar la fotosíntesis.
  • Agrupar varias plantas para generar un microclima con mayor humedad.
  • Rotarlas periódicamente para que reciban luz de manera uniforme.
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