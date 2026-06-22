Para el invierno: las plantas que resisten la calefacción y son fáciles de cuidar

Los días de frío llevan inevitablemente a que los hogares se calefaccionen de diferentes formas: desde estufas a gas hasta aires acondicionados frío-calor prendidos durante horas. Por lo que mantener las plantas de interior saludables puede convertirse en un desafío.

La calefacción, los ambientes cerrados y la menor ventilación reducen la humedad del aire y pueden provocar que algunas especies se sequen, pierdan hojas o detengan su crecimiento.

Sin embargo, existen variedades que se adaptan mejor a estas condiciones. Son plantas resistentes, capaces de tolerar ambientes secos y con necesidades de mantenimiento mínimas, una combinación ideal para quienes buscan sumar verde a sus hogares sin dedicarles demasiado tiempo.

Las plantas que mejor sobreviven al invierno y resisten la calefacción

1) Sansevieria o lengua de suegra

Es una de las especies más resistentes para interiores. Tolera la falta de luz, los cambios de temperatura y los períodos prolongados sin riego.

Ventajas:

Puede pasar varias semanas sin agua.

Se adapta a ambientes con calefacción.

Requiere muy poco mantenimiento.

La sansevieria es una de las plantas de interior más resistentes: tolera poca luz, escaso riego y ambientes secos (Fuente: Pexels)

2) Zamioculca

Sus hojas brillantes almacenan agua, lo que le permite soportar ambientes secos y descuidos ocasionales.

Ventajas:

Crece bien con luz indirecta.

Tolera la sequedad del aire.

Necesita riegos espaciados.

La zamioculca se adapta fácilmente a los ambientes interiores y requiere cuidados mínimos Amilao - Shutterstock

3) Potus

Es una de las plantas más populares para interiores gracias a su facilidad de adaptación y rápido crecimiento.

Ventajas:

Se desarrolla con poca luz.

Admite distintos niveles de humedad.

Es ideal para estanterías y macetas colgantes.

El potus es muy apreciado en hogares y oficinas por su adaptación y la estética que brinda

4) Aspidistra

Conocida como “planta de hierro”, tiene fama de sobrevivir donde otras especies no lo logran.

Ventajas:

Resiste temperaturas bajas.

Tolera ambientes secos.

Requiere pocos cuidados.

La aspidistra se considera una planta ornamental que es originaria de Asia

5) Cinta o malamadre

Además de ser resistente, produce pequeños brotes que facilitan su reproducción.

Ventajas:

Se adapta a distintos ambientes.

Tolera la calefacción.

Ayuda a mejorar la calidad del aire interior.

La cinta destaca por su facilidad de reproducción y su capacidad de adaptación a distintos ambientes Shutterstock

Qué hacer para que la calefacción no dañe las plantas

Aunque estas especies son resistentes, los especialistas recomiendan seguir algunas pautas básicas durante los meses más fríos: