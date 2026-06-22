Para el invierno: las plantas que resisten la calefacción y son fáciles de cuidar

Mientras las estufas y los aires acondicionados ayudan a combatir las bajas temperaturas, también generan ambientes más secos que pueden afectar a muchas especies verdes
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Los días de frío llevan inevitablemente a que los hogares se calefaccionen de diferentes formas: desde estufas a gas hasta aires acondicionados frío-calor prendidos durante horas. Por lo que mantener las plantas de interior saludables puede convertirse en un desafío.
La calefacción, los ambientes cerrados y la menor ventilación reducen la humedad del aire y pueden provocar que algunas especies se sequen, pierdan hojas o detengan su crecimiento.
Sin embargo, existen variedades que se adaptan mejor a estas condiciones. Son plantas resistentes, capaces de tolerar ambientes secos y con necesidades de mantenimiento mínimas, una combinación ideal para quienes buscan sumar verde a sus hogares sin dedicarles demasiado tiempo.
Las plantas que mejor sobreviven al invierno y resisten la calefacción
1) Sansevieria o lengua de suegra
Es una de las especies más resistentes para interiores. Tolera la falta de luz, los cambios de temperatura y los períodos prolongados sin riego.
Ventajas:
- Puede pasar varias semanas sin agua.
- Se adapta a ambientes con calefacción.
- Requiere muy poco mantenimiento.
2) Zamioculca
Sus hojas brillantes almacenan agua, lo que le permite soportar ambientes secos y descuidos ocasionales.
Ventajas:
- Crece bien con luz indirecta.
- Tolera la sequedad del aire.
- Necesita riegos espaciados.
3) Potus
Es una de las plantas más populares para interiores gracias a su facilidad de adaptación y rápido crecimiento.
Ventajas:
- Se desarrolla con poca luz.
- Admite distintos niveles de humedad.
- Es ideal para estanterías y macetas colgantes.
4) Aspidistra
Conocida como “planta de hierro”, tiene fama de sobrevivir donde otras especies no lo logran.
Ventajas:
- Resiste temperaturas bajas.
- Tolera ambientes secos.
- Requiere pocos cuidados.
5) Cinta o malamadre
Además de ser resistente, produce pequeños brotes que facilitan su reproducción.
Ventajas:
- Se adapta a distintos ambientes.
- Tolera la calefacción.
- Ayuda a mejorar la calidad del aire interior.
Qué hacer para que la calefacción no dañe las plantas
Aunque estas especies son resistentes, los especialistas recomiendan seguir algunas pautas básicas durante los meses más fríos:
- Evitar ubicarlas pegadas a estufas o salidas de aire caliente.
- Reducir la frecuencia de riego, ya que el crecimiento de las plantas disminuye en invierno.
- Limpiar las hojas para facilitar la fotosíntesis.
- Agrupar varias plantas para generar un microclima con mayor humedad.
- Rotarlas periódicamente para que reciban luz de manera uniforme.
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