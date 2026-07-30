Mudarse a zona norte: cuánto cuesta hoy un departamento de 2 y 3 ambientes

Mudarse fuera de la Ciudad dejó de ser, para muchos porteños, una decisión tomada únicamente por necesidad. Cruzar la General Paz ya no significa solo cambiar de jurisdicción, también implica buscar más metros cuadrados, espacios verdes y una vida alejada del ruido porteño. En ese mapa, la zona norte del Gran Buenos Aires se consolidó como uno de los destinos más elegidos. Pero ¿ cuánto cuesta hoy comprar un departamento?

En GBA norte, los valores de venta subieron un 0,3% en junio y acumulan un incremento del 1,5% en la primera mitad del año. A pesar de estar por debajo del aumento registrado en el mismo período de 2025 (4,1%), es la zona con mayor aumento del AMBA, ya que en el sur registra 1% y el oeste 0,5% en el mismo período.

De esta manera, el metro cuadrado en zona norte se encuentra en los US$2404 en promedio y presenta los precios más elevados de GBA. Allí un departamento de dos ambientes tiene un valor de US$119.271; mientras que uno de tres ambientes alcanza los US$178.020.

La Lucila continúa primero en el ranking de barrios más caros para la adquisición en GBA norte. El metro cuadrado allí se ubica en US$3803/m2. Por el contrario, José C. Paz Centro presenta la oferta más económica, con un valor de US$927/m2.

Le sigue GBA Sur, donde un dos ambientes tiene un valor de US$86.135 y uno de tres ambientes se ubica en US$116.549. Al analizar la oferta por barrios, Tristán Suárez es el barrio de GBA sur con la oferta más cara dentro de Zonaprop. El metro cuadrado se ubica en US$2942. En contrapartida, Don Orione se presenta como el barrio más económico del sur de GBA, con un valor promedio de US$636/m2.

Finalmente, en GBA Oeste se encuentra la oferta más accesible: un departamento de dos ambientes tiene un valor de US$79.887 y uno de tres ambientes cuesta US$112.773. Villa Udaondo se presenta como la oferta más cara de GBA oeste, el metro cuadrado se ubica en US$2707. Por el contrario, en Parque San Martín el metro cuadrado cuesta US$788, y es la oferta más económica.

La Lucila en Vicente López es el barrio más caro para comprar Alejandro Guyot

Los precios por metro cuadrado en los diferentes barrios de zona norte

Los más caros para comprar

La Lucila: US$3803

Vicente López: US$3530

Olivos: US$3235

El Cazador: US$3189

Nordelta: US$3173

Acassuso: US$2945

San Isidro: US$2921

Victoria: US$2918

Florida: US$2851

Martínez: US$2807

Los más baratos

José C. Paz Centro: US$927

Barrio Infico: US$944

Tortuguitas: US$1045

Billinghurst: US$1126

José C. Paz Oeste: US$1133

Villa de Mayo: US$1240

José León Suárez: US$1254

Pablo Nogués: US$1288

Villa Lynch: US$1294

San Andrés: US$1307

En Olivos el valor del metro cuadrado se encuentra en torno a los US$3235

Los precios en zona sur

Los más caros

Tristán Suárez: US$2942

Don Bosco: US$2585

Juan María Gutiérrez: US$2338

Canning: US$2139

Adrogué: US$2130

Guillermo Hudson: US$2097

City Bell: US$2048

Lomas de Zamora: US$2010

Banfield: US$1949

Lanús: US$1829

Los más baratos

Don Orione: US$636

Villa de los Trabajadores: US$679

Altos San Lorenzo: US$735

Villa Elvira: US$747

Dock Sud: US$765

Villa Progreso: US$772

Longchamps: US$790

Ingeniero Budge: US$831

El Jagüel: US$853

Villa Centenario: US$858

Los precios en zona oeste

Los más caros

Villa Udaondo: US$2707

Ituzaingó: US$2021

Sáenz Peña: US$1956

Castelar: US$1813

Haedo: US$1786

Ramos Mejía: US$1736

San Antonio de Padua: US$1676

Villa Bosch: US$1661

Villa Sarmiento: US$1634

Santos Lugares: US$1625

Los más baratos