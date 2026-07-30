Mudarse a zona norte: cuánto cuesta hoy un departamento de 2 y 3 ambientes

El metro cuadrado en zona norte no solo es el que más aumentó en GBA, sino que es el más elevado
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Mudarse fuera de la Ciudad dejó de ser, para muchos porteños, una decisión tomada únicamente por necesidad. Cruzar la General Paz ya no significa solo cambiar de jurisdicción, también implica buscar más metros cuadrados, espacios verdes y una vida alejada del ruido porteño. En ese mapa, la zona norte del Gran Buenos Aires se consolidó como uno de los destinos más elegidos. Pero ¿ cuánto cuesta hoy comprar un departamento?
En GBA norte, los valores de venta subieron un 0,3% en junio y acumulan un incremento del 1,5% en la primera mitad del año. A pesar de estar por debajo del aumento registrado en el mismo período de 2025 (4,1%), es la zona con mayor aumento del AMBA, ya que en el sur registra 1% y el oeste 0,5% en el mismo período.
De esta manera, el metro cuadrado en zona norte se encuentra en los US$2404 en promedio y presenta los precios más elevados de GBA. Allí un departamento de dos ambientes tiene un valor de US$119.271; mientras que uno de tres ambientes alcanza los US$178.020.
La Lucila continúa primero en el ranking de barrios más caros para la adquisición en GBA norte. El metro cuadrado allí se ubica en US$3803/m2. Por el contrario, José C. Paz Centro presenta la oferta más económica, con un valor de US$927/m2.
Le sigue GBA Sur, donde un dos ambientes tiene un valor de US$86.135 y uno de tres ambientes se ubica en US$116.549. Al analizar la oferta por barrios, Tristán Suárez es el barrio de GBA sur con la oferta más cara dentro de Zonaprop. El metro cuadrado se ubica en US$2942. En contrapartida, Don Orione se presenta como el barrio más económico del sur de GBA, con un valor promedio de US$636/m2.
Finalmente, en GBA Oeste se encuentra la oferta más accesible: un departamento de dos ambientes tiene un valor de US$79.887 y uno de tres ambientes cuesta US$112.773. Villa Udaondo se presenta como la oferta más cara de GBA oeste, el metro cuadrado se ubica en US$2707. Por el contrario, en Parque San Martín el metro cuadrado cuesta US$788, y es la oferta más económica.
Los precios por metro cuadrado en los diferentes barrios de zona norte
Los más caros para comprar
- La Lucila: US$3803
- Vicente López: US$3530
- Olivos: US$3235
- El Cazador: US$3189
- Nordelta: US$3173
- Acassuso: US$2945
- San Isidro: US$2921
- Victoria: US$2918
- Florida: US$2851
- Martínez: US$2807
Los más baratos
- José C. Paz Centro: US$927
- Barrio Infico: US$944
- Tortuguitas: US$1045
- Billinghurst: US$1126
- José C. Paz Oeste: US$1133
- Villa de Mayo: US$1240
- José León Suárez: US$1254
- Pablo Nogués: US$1288
- Villa Lynch: US$1294
- San Andrés: US$1307
Los precios en zona sur
Los más caros
- Tristán Suárez: US$2942
- Don Bosco: US$2585
- Juan María Gutiérrez: US$2338
- Canning: US$2139
- Adrogué: US$2130
- Guillermo Hudson: US$2097
- City Bell: US$2048
- Lomas de Zamora: US$2010
- Banfield: US$1949
- Lanús: US$1829
Los más baratos
- Don Orione: US$636
- Villa de los Trabajadores: US$679
- Altos San Lorenzo: US$735
- Villa Elvira: US$747
- Dock Sud: US$765
- Villa Progreso: US$772
- Longchamps: US$790
- Ingeniero Budge: US$831
- El Jagüel: US$853
- Villa Centenario: US$858
Los precios en zona oeste
Los más caros
- Villa Udaondo: US$2707
- Ituzaingó: US$2021
- Sáenz Peña: US$1956
- Castelar: US$1813
- Haedo: US$1786
- Ramos Mejía: US$1736
- San Antonio de Padua: US$1676
- Villa Bosch: US$1661
- Villa Sarmiento: US$1634
- Santos Lugares: US$1625
Los más baratos
- Parque San Martín: US$788
- González Catán: US$825
- Gregorio de Laferrere: US$826
- Paso del Rey: US$827
- Aldo Bonzi: US$930
- Isidro Casanova: US$944
- Villa Celina: US$951
- La Tablada: US$959
- William C. Morris: US$1025
- José Ingenieros: US$1089
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