Propiedades: las razones por las que vivir en zona norte puede ser más caro que en Palermo

Palermo, la zona que defiende los valores más altos de metro cuadrado para comprar propiedades en CABA (luego de Puerto Madero), según el último informe de Zonaprop, compite con dos localidades ubicadas en GBA norte, que le ganan la jugada. La Lucila y Vicente López se posicionan como los lugares que ofertan precios de compra más altos que los del reconocido barrio del corredor norte.

Con un precio promedio de US$ 3244/m² en La Lucila y un valor de US$ 3227/m² en Vicente López, estos barrios le ganan al codiciado Palermo, que según el informe de Zonaprop de abril ofrece un metro cuadrado promedio de US$ 3108. Siempre teniendo en cuenta que el relevamiento toma los precios de publicación.

Los números de este informe muestran también que en GBA norte, el precio promedio por m² se ubica en US$ 2184 y no presenta alteraciones en abril. Si la mirada se pone en lo que va del año, los valores de publicación para la adquisición en GBA norte acumulan un incremento del 0,9%.

En números concretos, un departamento de dos ambientes y con 50 m² en GBA norte alcanza un valor de US$108.752 mientras que uno de tres ambientes y 70 m² se encuentra en US$161.203. La Lucila (US$3244/m²), Vicente López (US$3227/m²) y Olivos (US$2875/m²) continúan en el top tres de la lista de los barrios más caros. Lo mismo ocurre con el caso contrario, con los barrios más económicos: José C Paz Oeste (US$906/m²), José C. Paz Centro (US$933/m²) y Barrio Infico (US$960/m²).

¿Cómo están los alquileres en zona norte?

En GBA norte el precio medio de un alquiler aumentó un 2,9% en abril. En lo que va del año, el incremento en el precio del alquiler en esta zona acumula 32,4%.

Un departamento de dos ambientes en zona norte tiene un valor de $383.514 por mes, mientras que un departamento de tres ambientes se alquila por $565.249 mensuales.

En el ranking de barrios por alquiler, Vicente López se posiciona también como el barrio con la oferta más cara del mercado, con un valor de $508.518 mensuales. Le siguen La Lucila, con un valor de $483.643 por mes y Nordelta con $468.230 mensuales. Del otro lado, Los Polvorines es el barrio más accesible, con un precio medio de $245.492 por mes. Atrás se ubican José León Suárez ($250.361 por mes) y San Andrés ($259.787 mensuales).

Para aquellos interesados en invertir

En GBA norte, la relación alquiler/precio sube y se posiciona en 4,07% anual, es decir, que se necesitan 24,6 años de alquiler para conseguir recuperar la inversión de compra, un 12% menos al de hace un año atrás.

La mejor zona en materia de rentabilidad con un retorno bruto de 5,8% es Belén de Escobar. Pilar y José León Suárez siguen en la lista, con un retorno bruto de 5,1% y 5,0% respectivamente. Troncos del Talar y La Lucila son los que menor retorno bruto registran, con un 3,7% de retorno cada uno.

