¿Querés ser vecino de Messi?: el country de Rosario donde vive el capitán de la selección tiene casas y terrenos en venta

Lionel Messi viajó junto a Antonella Roccuzzo y sus tres hijos este martes a Rosario en su jet privado. El 10 ya se encuentra en Rosario para reencontrarse con su familia y amigos luego de jugar por tercera vez en su historia una final de la copa del mundo.

El ídolo ya está en su mansión en el barrio privado Kentucky, en la localidad de Funes, donde cientos de fans lo esperaban para saludarlo. Messi y su esposa, Antonella Roccuzzo, decidieron comprar varios lotes en el country y construir la propiedad que la pareja denomina como “La Fortaleza”, con una inversión inicial de US$4 millones.

La casa de Lionel Messi en Funes Cadena 3

Ubicada frente al campo de golf, su pileta olímpica y enormes jardines la convierten en una de las más grande del barrio, ocupando aproximadamente tres lotes. Además, la casa cuenta con ambientes lujosos como una sala de cine privada, un enorme gimnasio totalmente equipado y un playroom para los chicos. Para mantener su privacidad, la cochera se construyó debajo del suelo para que nadie pueda ver quiénes visitan al astro, así como plantaron enormes álamos para tapar la visión de los vecinos.

La casa de Messi en Kentucky Club de Campo es la más grande de todo el barrio, ocupa tres lotes y tiene 25 espacios. captura Google maps

Lotes y casa en venta en el barrio de Messi

Para los que quieran tener como vecino al mismísimo Lionel Messi, este exclusivo barrio tiene varios lotes y casas en venta. Kentucky es el club de campo más importante de la provincia de Santa Fe, ubicado a solo 15 minutos del centro de la ciudad de Rosario. Cuenta con 290 hectáreas y 680 lotes de aproximadamente 1250 m² en lo más alto de Funes, de los cuales se encuentran construidos unos 500.

El barrio, que está protegido en todo su perímetro, se construyó hace más de 20 años en lo que antiguamente era una estancia. Rodeada por grandes áreas de vegetación, esta urbanización mantiene las arboledas originales y cuenta con un lago artificial de siete hectáreas, un campo de golf de 18 hoyos, piletas, tres canchas de tenis y dos de fútbol, así como un sector hípico.

Es uno de los countries más buscados por los habitantes más exigentes de Rosario y se encuentra a tan solo cinco minutos del centro de Funes y 30 minutos de Rosario. zonaprop.com.ar

Además de La Pulga, en el barrio viven Cristian “Kily” Gonzales, el ex tenista Guillermo Coria y otros futbolistas en actividad, aunque fundamentalmente son empresarios y comerciantes de Rosario quienes cuentan con una residencia en el country. Según cuentan los vecinos, Messi no puede caminar por ningún lado, a pesar de que la intención es no molestarlo y se intenta respetar su privacidad, “puede pasar que algún chico en bicicleta vaya y le toque el timbre” dice una fuente que prefiere preservar su identidad y es propietario en el barrio.

Actualmente se encuentran disponibles algunos lotes y propiedades para comprar dentro del barrio privado. La más cara publicada actualmente tiene 611 m² y se encuentra sobre un gran lote de 2495 m². La vivienda tiene cuatro dormitorios, cinco baños, quincho con parrilla y baño, cochera para siete vehículos y cuesta US$1.980.000.

La propiedad es la más cara publicada actualmente en el barrio Danlin Soluciones Inmobiliarias

Otra opción es una casa moderna de dos plantas con vista al golf en un lote de 1314 m² con pileta y cochera para dos autos. Cuenta con cuatro dormitorios, todos con baño, living-comedor en doble altura, escritorio, cocina independiente con comedor diario, lavadero, toilette, sauna y jardín parquizado. La casa se vende a US$1.550.000.

La propiedad tiene 468,75 m² totales Brokers Real Estate

Un caso con un precio más bajo es el de una vivienda desarrollada en dos plantas sobre un terreno de 1050 m² que se encuentra publicada por US$700.000 y cuenta con una superficie total cubierta de 246 m². Tiene ocho ambientes, tres baños y espacio para cuatro autos.

La propiedad es una de las casas publicadas en venta con los valores más bajos del barrio

En el caso de querer construir un proyecto propio, también hay lotes en venta en el barrio donde vive el astro del fútbol que van desde los US$370.000 -para un terreno de 1516 m²-, hasta los US$465.000 -de 2400 m²-.