Sandra Bullock construyó un imperio inmobiliario de 69 millones de dólares: “Invertí cada centavo que gané”

A los 30 años, Sandra Bullock acababa de conseguir el papel que cambiaría para siempre su carrera. Era 1994 y Speed, la película que protagonizó junto a Keanu Reeves, la convirtió en una de las caras más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, mientras su popularidad comenzaba a despegar, ella hacía cuentas pensando en un escenario bastante diferente: qué iba a hacer cuando dejaran de llamarla para actuar.

“Pensaba: ‘No voy a seguir aquí más allá de los 35 o los 40’”, reconoció recientemente la actriz, de 62 años, en una entrevista con Vanity Fair. Su respuesta frente a esa incertidumbre fue concreta: transformar el dinero que ganaba en Hollywood en propiedades. “Por eso, cada céntimo que ganaba lo invertía en inmuebles: los reformaba y los alquilaba”, contó.

La estrategia, que comenzó como una suerte de seguro frente a una carrera que Bullock creía que podía ser corta, terminó convirtiéndola en una verdadera inversora inmobiliaria. En el momento de mayor expansión de su cartera, llegó a tener al menos 17 propiedades distribuidas por Estados Unidos, desde casas en California y Texas hasta una mansión histórica en Nueva Orleans y una propiedad en Wyoming.

Sandra Bullock llegó a tener al menos 17 propiedades distribuidas por Estados Unidos James Devaney - GC Images

Y no se trató simplemente de comprar viviendas de lujo para uso personal. Varias fueron adquiridas para reformar, alquilar y, años después, vender, una lógica mucho más cercana a la de un negocio inmobiliario que a la tradicional colección de mansiones de una estrella de Hollywood.

Las estimaciones sobre el valor de su cartera varían según el momento y las propiedades contabilizadas. Un informe reciente la calculó en torno a US$50 millones, mientras que Forbes había estimado en 2022 que poseía más de US$60 millones en bienes raíces.

La primera apuesta: una casa de US$575.000

El recorrido comenzó en 1997, cuando Bullock compró una casa de tres dormitorios en Austin, Texas, por US$575.000. La propiedad tenía más de 520 m² y vistas hacia Barton Creek. La mantuvo durante 16 años: salió al mercado en 2012 por US$2,5 millones y finalmente se vendió al año siguiente por US$2 millones.

Pero uno de los proyectos que mejor revela su perfil como inversora llegó tres años después.

Walton’s Fancy and Staple, el restaurante de Sandra Bullock en Texas. Picasa

En 2000 pagó US$3,35 millones por una casa del siglo XIX en el Soho de Manhattan. La propiedad necesitaba una restauración profunda, algo que, lejos de espantarla, fue justamente parte de su atractivo.

Bullock emprendió una recuperación minuciosa del inmueble: artesanos reconstruyeron piezas faltantes de los medallones originales de los techos y recrearon las chimeneas. Más de dos décadas después volvió a intervenirla junto al estudio de diseño Ashe Leandro. La actriz todavía conserva la propiedad.

Esa inclinación por los inmuebles que necesitan trabajo es una constante. “Me enamoro de los lugares que hacen que otros frunzan el ceño”, contó a Architectural Digest.

Comprar, alquilar y vender

A comienzos de 2001, Bullock pagó US$1,49 millones por una casa de tres dormitorios en Hollywood Hills, cerca del histórico Chateau Marmont.

Durante los últimos años en que fue su propietaria decidió explotarla como alquiler: llegó a ofrecerse por entre US$15.000 y US$18.500 mensuales. En 2018 terminó vendiéndola por US$2,925 millones, prácticamente el doble del precio que había pagado.

Ese mismo año sumó un complejo frente al mar en Tybee Island, Georgia, compuesto por una casa principal y otra para huéspedes. Cuando decidió desprenderse de él, optó por vender las dos propiedades por separado: la casa de huéspedes se comercializó por US$1,05 millones en 2020 y la residencia principal por US$3,12 millones unos meses después.

El 'refugio playero' que Sandra Bullock vendió en la isla de Tybee Gentileza Hola!

El living de la casa de playa que Sandra Bullock tenía en la isla de Tybee Gentileza Hola!

La estrategia se repitió en California. En 2007 compró por US$2,7 millones un rancho de 36 hectáreas ubicado a unos 64 kilómetros de San Diego. El complejo incluía una vivienda mediterránea de aproximadamente 557 m², una casa de huéspedes de tres dormitorios, pileta de agua salada, paneles solares y hasta 1200 árboles de palta.

Quince años después, en noviembre de 2022, lo vendió por US$5,6 millones.

Sandra Bullock vendió su rancho en California Homesmart Realty West/Gtres

De Beverly Hills a Malibú

Con los años, el tamaño y el valor de sus inversiones también crecieron. Tras su separación de Jesse James, Bullock compró una de las propiedades más importantes de su cartera: una mansión de estilo Tudor en Beverly Hills por US$16,19 millones.

Ubicada sobre un terreno de más de 1,6 hectáreas, cuenta con una residencia principal de unos 750 m², siete dormitorios, ocho baños, sala de cine, pabellón junto a la pileta y garage independiente para cuatro autos. Según Architectural Digest, todavía continúa en manos de la actriz.

La mansión que Sandra Bullock adquirió en 2011, en Beverly Hills Gentileza Variety

A esa propiedad se sumaron otras compras en uno de los mercados más exclusivos de California.

En 2018 desembolsó US$8,5 millones por una casa sobre el mar en Malibú, con cuatro dormitorios, ventanales de piso a techo, terrazas hacia el Pacífico y acceso a la playa. Dos años después compró otra vivienda en el mismo barrio cerrado por US$5,3 millones y poco después la ofreció en alquiler.

Una de las casas que Sandra Bullock compró en Malibú Foto : Realtor.com

El living de una de las casas que Sandra Bullock compró en Malibú Foto : Realtor.com

También llegó a tener dos departamentos en Sierra Towers, uno de los edificios más conocidos de West Hollywood. El primero había pertenecido al actor Matthew Perry y le costó US$3,35 millones en 2014; tres años después sumó otra unidad por US$5,13 millones. Vendió ambos en 2022: uno por US$4,4 millones y el otro por US$3,6 millones. No todas las operaciones, por lo tanto, terminaron con ganancias.

Una pasión que empezó en la infancia

El interés por reciclar propiedades tampoco apareció de la nada. Su padre, John Bullock, profesor de canto y ópera, acostumbraba comprar y restaurar casas para convertirlas en estudios donde daba clases. Sandra lo acompañaba durante esos trabajos y terminó familiarizándose desde chica con arreglos y reformas.

Años más tarde reconocería que, de no haber sido actriz, probablemente habría elegido la arquitectura. Para ella, además, las dos actividades tienen puntos en común: tanto hacer una película como reformar una propiedad implica conseguir que muchas personas trabajen alrededor de una misma idea.

Paradójicamente, el plan B comenzó a crecer justo cuando el plan A se volvía cada vez más exitoso.

Por Speed, estrenada cuando tenía 30 años, Bullock habría cobrado unos US$500.000. Para la secuela, tres años más tarde, su cachet ya había saltado a US$10,5 millones. Y en 2010, el mismo año en que ganó el Oscar a mejor actriz por The Blind Side, fue considerada la actriz mejor paga del mundo, con ingresos estimados en US$56 millones en 12 meses.

La carrera que pensó que podía terminar a los 35 no terminó. Tampoco abandonó los ladrillos. Lo que había empezado como una estrategia para protegerse de la incertidumbre laboral terminó convirtiéndose en otra de sus grandes actividades: comprar propiedades con potencial, transformarlas y hacerlas producir.