Cuáles son los barrios de CABA que más subieron el precio de las propiedades en septiembre 2026

El reacomodamiento del mercado inmobiliario parece haber encontrado su freno. Esta situación se hace cada vez evidente cuando se conoce el dato del aumento de precio de las propiedades que salen al mercado.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en agosto y se ubica en US$2476/m² en promedio en CABA. Mientras que en lo que va del año, el precio acumula un incremento de 1,1%. Y el precio actual se mantiene 11,5% por debajo del máximo histórico de la serie. Los departamentos chicos son los que registran mayor incremento de precio en el año.

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$110.196; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$131.272; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$180.264, tomando precios promedio.

Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en marzo de 2026, solo el 54% registró una suba de precios mensual. Actualmente, el 65% de los barrios registra incremento de precio mensual.

En números, un monoambiente medio de 40 m² tiene un valor de US$110.196 Gentileza Airbnb

La variación interanual

Los barrios con mayor aumento

Villa Riachuelo: 7,44% (US$1761)

Saavedra: 7,32% (US$2890/m²)

Agronomía: 7,08% (US$2243/m²)

Vélez Sarsfield: 5,39% (US$1895/m²)

Chacarita: 5,13% (US$2843/m²)

Los que bajaron de precio

Constitución: -6,22% (US$1839/m²)

San Nicolás: -4,48% (US$1801/m²)

Villa General Mitre: -2,43% (US$1976)

Flores: -1,68% (US$1996)

Villa Luro: -1,68% (US$2151/m²)

Retiro: -1,25% (US$2614)

Boedo: -0,99% (US$2078)

Paternal: -0,73% (US$2071)

Balvanera: -0,66% (US$1786)

Monserrat: -0,31% (US$2215)

Caballito: -0,30% (US$2420)

Lugano: -0,16% (US$1056)

Liniers: -0,13% (US$2096)

Qué pasa con el mercado de las casas

A la hora de evaluar el mercado de las casas, la situación no es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el precio medio en CABA se mantuvo estable en agosto y se ubicó en US$1829/m². En 2026, el precio sube 0,2%, por debajo del avance del precio medio de los departamentos que fue del 1,1%.

El precio medio de las casas en CABA se mantuvo estable en agosto y se ubicó en US$1829/m² Daniel Basualdo

En números, las casas de hasta tres habitaciones continúan liderando la suba interanual de precios y tienen un valor promedio de US$303.000; mientras que las de cuatro dormitorios y 260 m² alcanzan los US$486.000.

Los barrios que más subieron de precio en un año

Constitución: 14,75% (US$1013/m²)

Parque Chas: 9,68% (US$1797/m²)

Villa Devoto: 7,25% (US$1835/m²)

Recoleta: 7,12% (US$2678/m²)

Paternal: 6,05% (US$1215/m²)

Los que más bajaron