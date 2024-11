Seis ideas claves para que los pequeños electrodomésticos no desordenen tu cocina

Una de las alegrías de comenzar una renovación del hogar es poder construir la cocina de tus sueños. Sin embargo, una vez que la cocina está en uso, el desorden suele encontrar la manera de arruinar el aspecto de las valiosas mesadas. Algunos de los mayores infractores tienden a ser los pequeños electrodomésticos: cafeteras, tostadoras, microondas.

“Hace años, la cocina era un lugar escondido, cerrado y no para invitados”, dijo Elizabeth Bennett, quien junto con Mallory Robins dirige Kobel & Co, una firma de diseño de interiores en Kansas City, Missouri. “Pero ahora que la cocina suele ser una pieza de exhibición que expresa la personalidad de los propietarios, no quieres que todos los electrodomésticos estén sobre la mesada, luciendo desordenados”.

Las batidoras pueden incluso ser una fuente de conflictos matrimoniales, añade Robins: “Normalmente, uno de los cónyuges utiliza mucho los pequeños electrodomésticos y el otro dice: ‘No soporto verlo sobre la mesada’. Pero alguien sigue necesitando su batidora”.

Afortunadamente, con un poco de planificación es posible ocultar pequeños electrodomésticos y, al mismo tiempo, mantenerlos fáciles de usar. Así es como lo hacen la Sra. Bennett, la Sra. Robins y otros diseñadores.

1) Llevar un registro

Es fácil acumular accidentalmente un arsenal de herramientas de cocina enchufables dedicadas a diferentes tareas: licuadora, procesador de alimentos, exprimidor, olla a presión, batidora, horno eléctrico, máquina para hacer helados, molinillo de café, etc.

El primer paso para evitar que estos productos invadan su cocina es considerar cuáles usa realmente y con qué frecuencia, dijo Sara Swabb, fundadora de Storie Collective , una firma de diseño de interiores en Washington, DC. “Hablamos mucho con nuestros clientes sobre lo que realmente usan y les preguntamos si pueden descartar algunos artículos”, dijo.

A continuación, la Sra. Swabb estudia la frecuencia con la que se utilizan los electrodomésticos restantes. Los artículos de uso diario, como teteras, cafeteras y tostadoras, tienen prioridad de colocación. Los electrodomésticos que se utilizan unas pocas veces al año suelen poder almacenarse en armarios profundos que no son necesariamente los más fáciles de acceder.

Es posible ocultar pequeños electrodomésticos y, al mismo tiempo, mantenerlos fáciles de usar Unsplash

2) Identificar los electrodomésticos más destacados

Muchos electrodomésticos pequeños tienen un aspecto atractivo cuando se los ve solos, y solo comienzan a verse desagradables cuando se los agrupa entre aparatos que no combinan. Por lo tanto, considere qué electrodomésticos podría querer dejar sobre la mesada como elementos decorativos, sugirió Adam Hunter, un diseñador de interiores de Los Ángeles.

Por ejemplo, algunas máquinas de café expreso “parecen obras de arte”, dijo Hunter. Lo mismo puede decirse de muchas teteras, que los diseñadores de productos transforman rutinariamente en piezas escultóricas para mesadas.

3) Incorporar funciones adicionales

Otra forma de quitar presión a las mesadas de la cocina es incorporar funciones adicionales en los muebles, como hornos de pared. Hunter, por ejemplo, suele utilizar microondas empotrados, que a veces vienen en modelos con cajones o con puertas abatibles que les dan un aspecto más integrado.

Caren Rideau, directora del Kitchen Design Group de Los Ángeles, utiliza ocasionalmente cafeteras empotradas para reducir la cantidad de pequeños electrodomésticos en las mesadas. “Es una máquina que consolida”, dijo, señalando que puede moler granos, espumar leche, preparar café y proporcionar agua caliente para el té. “Sacan todas esas tareas de la mesada”.

4) Guardarlos en su propio “garage”

Una forma cada vez más popular de guardar pequeños electrodomésticos y tenerlos a mano es colocarlos en una especie de garaje para electrodomésticos. Por lo general, se trata de un armario que se coloca sobre la mesada de la cocina o en un extremo de la misma y que se abre para revelar los electrodomésticos que hay en su interior. Algunos también tienen estantes extraíbles.

En la actualidad, la Sra. Swabb diseña con frecuencia cocinas con distintos tipos de garajes para electrodomésticos, según la distribución de la habitación. En una casa que diseñó, el garaje está integrado en una pared de armarios y se abre hacia un extremo de la mesada principal de la cocina. En otra casa, el garaje es un armario alto e independiente sobre la mesada. En otra, forma parte de una pared de almacenamiento ubicada frente a la isla de la cocina.

Muchos garajes para electrodomésticos utilizan herrajes para puertas corredizas que permiten que las puertas se deslicen hacia los costados cuando están abiertas, de modo que no estorben. Casi siempre están equipados con múltiples enchufes que permiten que los electrodomésticos permanezcan enchufados y listos para usar, y algunos incluyen iluminación.

Los especialistas concuerdan en que hay que elegir bien cuáles son los electrodomésticos que pueden quedar sobre la mesada como decoración Archivo LIVING - Living

5) Ocultar un área más grande

Algunos diseñadores están construyendo áreas ocultas más grandes, de piso a techo, que sirven como garajes para electrodomésticos de gran tamaño, donde las puertas de los armarios altos se abren y se deslizan hacia atrás para revelar un mostrador independiente para electrodomésticos, así como estantes y cajones para platos y suministros.

“Lo llamamos caja bento”, dijo Robert Edmonds, quien dirige Edmonds & Lee Architects en San Francisco con su esposa, Vivian Lee.

La pareja ha diseñado espacios como este para sus clientes y en su propia cocina. “Es básicamente un armario que se puede abrir para el uso diario, pero que es fácil de cerrar cuando tenemos visitas”, dijo Edmonds.

“Nos encantan las puertas secretas”, añadió la Sra. Lee, “porque son una excelente manera de aprovechar al máximo el espacio. En nuestra cocina, además de la caja bento, ocultamos el baño detrás de uno de los paneles de la puerta”.

La empresa británica deVOL Kitchens suele hacer lo mismo, incluso con armarios de aspecto tradicional, ocultando una mesada y estantes de almacenamiento detrás de puertas batientes normales.

“Eso significa que puedes comprar un microondas barato en un supermercado que no sea lujoso ni sofisticado, pero que cumpla su función”, dijo Helen Parker, directora creativa de deVOL. “Es bastante económico guardar los electrodomésticos en un armario, porque puedes esconderlos”, dijo, en lugar de derrochar en modelos con acabados de lujo.

6) Encontrar un área separada

Si no tiene espacio para un garaje para electrodomésticos en la cocina, o simplemente desea un lugar para estar más cómodo, es posible que pueda tomar prestado un espacio adyacente a la cocina. Tanto Swabb como Rideau, por ejemplo, han diseñado barras de café exclusivas en los pasillos que salen de cocinas más grandes.

Otra opción es una despensa amplia. “La despensa trasera solía ser el lugar donde colocábamos estantes abiertos que iban desde el piso hasta el techo, donde se podían colocar muchos alimentos a granel y ollas adicionales”, dijo Rideau. “Pero me doy cuenta de que la gente no necesariamente almacena los artículos sin su caja que tal vez almacenaban hace años, por lo que estamos agregando mesadas y se convierte en un lugar para colocar la tostadora o la cafetera”.

En una casa, Kobel & Co ocultó la puerta de una despensa dentro de una larga hilera de puertas de armarios, de modo que funcionara casi como la puerta de una estantería oculta. La propietaria quería una cocina de aspecto profesional para recibir invitados, dijo Bennett, no una que estuviera llena de electrodomésticos.

“Así que la despensa se convirtió en una minicocina”, dijo. “Tiene un horno de vapor, una cafetera, una tostadora y todo lo que pueda necesitar allí mismo, fácilmente oculto por el movimiento de una puerta”.

Por Tim McKeough

The New York Times