Servicios, expensas y alquileres: los costos que aumentarán para inquilinos y propietarios este mes, y a cuánto se irán

Después de tanta espera, tocan la puerta los primeros días de calor primaverales. Las flores y la ropa más liviana vienen con una mala noticia para los inquilinos y propietarios de una vivienda. Octubre llega con aumentos de expensas y servicios de la mano de quita de subsidios e incrementos por paritarias.

Expensas

Bono a los encargados

El décimo mes del año tenía programado el pago de parte del bono extraordinario de $134.000 negociado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh). La tercera cuota de siete en total que se deberá pagar este mes será de $18.000. El sueldo de los encargados de edificios puede representar desde un 35% del costo de las expensas, o hasta aproximadamente un 50% en un edificio sin amenities.

Quita de subsidios a las expensas generales

Con este monto adicional en el horizonte, se suma el aumento de servicios producto de la quita de subsidios. La quita se efectuará sobre dos categorías definidas por el nivel de ingreso de los usuarios: los de clase media y los de mayores ingresos y familias que no optaron por mantener la asistencia del Estado. “A partir del 1° de septiembre se quitará 20% del subsidio, luego el 1° de noviembre se quitará el 40% y a partir del primer día del año que viene se le quitará el 40% restante”, detalla Enrique Abatti (h), abogado especialista en derecho inmobiliario y directivo de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.

De base, el costo de expensas va a aumentarle a todos los convivientes de los edificios -hayan clasificado o no para mantener los subsidios- porque ya no habrá ayuda estatal que minimice el gasto de servicios en áreas comunes. Por ejemplo, la electricidad que consumen los ascensores, la calefacción centralizada o la iluminación del palier ya no estará subsidiada. “Los servicios públicos representan en promedio un 10% del gasto de las expensas”, según Nicolás Rossi, cofundador de la plataforma de software para administradores de consorcios Octavo Piso. Aún así, la menor incidencia parte desde el 5%.

Segmentación de tarifas

Agua: Aparte de las expensas y gastos comunes, cada vivienda recibirá aumentos según su consumo de servicios. En cuanto al agua, AYSA incrementará un 10% sus precios para todos los usuarios que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires a partir de octubre, más allá de la quita de subsidios. En cuanto a la eliminación de la ayuda estatal, recién en noviembre los clientes de ingresos altos sentirán las subas de 150% aproximadamente, mientras que para los de ingresos medios la boleta vendrá con un recargo del 50%.

A pesar de que el frío empezó a dar tregua, las casas que todavía mantienen la calefacción prendida o tienen cocinas a gas y pierden los subsidios también verán aumentos en sus facturas. Los usuarios del nivel 1 (ingresos superiores a $ 350.000 mensuales ) representan aproximadamente 3,2 millones de viviendas y registrarán aumentos del 20% a partir del mes entrante.

A pesar de que el frío empezó a dar tregua, las casas que todavía mantienen la calefacción prendida o tienen cocinas a gas y pierden los subsidios también verán aumentos en sus facturas. Los usuarios del nivel 1 (ingresos ) representan aproximadamente 3,2 millones de viviendas y registrarán aumentos del 20% a partir del mes entrante. Luz: De los casi 15 millones de hogares que reciben suministro eléctrico, 5,9 millones son los pertenecientes al nivel de mayores ingresos, los cuales recibirán las facturas de electricidad con recargos del 50% a partir de octubre.

Cabe destacar que, si bien los aumentos mencionados están dispuestos para efectuarse en octubre, la cruza de bases de datos entre los servicios y el Gobierno podría demorar en trazarse. Por ende, hay chances de que las subas en los servicios se demoren un poco más y todavía no impacten en el mes de octubre.

Alquileres

A pesar de que los servicios ya no estarán subsidiados para algunos, este aumento no es el más alto en el mercado inmobiliario. Los contratos de alquiler que se sometan a la actualización anual este mes se verán fuertemente afectados. “En la primera quincena de octubre, el aumento para los que tienen la actualización anual del alquiler será de hasta 70%”, estima el economista Federico González Rouco.

Hasta el último día de septiembre, el aumento de los contratos a actualizar era del 68,39%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que diariamente publica el Banco Central por el que se deben regir los precios de los alquileres. Es decir que si un inquilino comenzó su contrato de alquiler el 30 de septiembre del 2021 por $50.000, el segundo año del contrato (2022) el pago del alquiler subirá a $84.194 por mes.

Si bien el aumento probablemente impacte fuertemente en el bolsillo de muchos argentinos, cabe destacar que la suba estipulada por el ICL camina por debajo de la inflación interanual, la cual ya casi es del 80% interanual. La actualización del precio de los contratos por debajo de la suba general de precios significa un golpe bidireccional: afectará al bolsillo de los inquilinos pero también al de los propietarios que dispongan sus viviendas en alquiler tradicional, ya que la renta no conseguirá mantenerse al día con la inflación.