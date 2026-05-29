Summit RE: Costantini, el emprendedor que hace casas en 48 hs y 32 empresarios anticipan qué pasará con las propiedades

Bajo el lema “Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades”, este próximo martes 2 de junio desde las 9 de la mañana se llevará a cabo la 11ª edición del Summit de Real Estate: el encuentro anual del mercado inmobiliario organizado por LA NACION y el elegido por los empresarios más renombrados del sector para encontrarse con sus pares, analizar la coyuntura, hacer networking y marcar la agenda de lo que se viene.

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El evento se desarrollará durante toda la mañana y cerrará con Eduardo Costantini, uno de los empresarios más activos del país. En un mano a mano imperdible con José Del Rio, que se realizará en los estudios de LA NACION, el ideólogo de Nordelta promete responder todas las preguntas: desde cómo ve el futuro económico de la Argentina hasta por qué sigue apostando al ladrillo y comprando tierra.

También, más de 30 referentes del mercado inmobiliario analizarán las perspectivas de la industria, dónde están las oportunidades y qué pasará con los precios de los inmuebles.

En la edición del año pasado el estudio desbordaba de empresarios Fabian Marelli

El Summit que se convirtió en la cita obligada para quienes toman decisiones de inversión en el mercado inmobiliario tendrá 14 charlas.

Y como si fuera poco, más de 150 empresarios seguirán desde la primera fila las exposiciones y aprovecharán el espacio para cerrar negocios, hacer networking y compartir data clave en una mañana imperdible.

Los temas y la agenda

El dilema del costo de construcción; los nuevos proyectos con foco en el mercado ABC1; los alquileres; la evolución del negocio en lugares como Vaca Muerta y la Patagonia; qué pasará con los precios de los departamentos usados, ¿reaccionarán?; el futuro de los créditos; las estrategias de los desarrolladores que siguen construyendo más allá de la macro; qué hay que tener en cuenta antes de apostar al ladrillo como refugio de inversión; dónde están las mejores oportunidades, qué comprar y en qué zona para asegurarse la revalorización de la propiedad, serán algunas de las preguntas que los protagonistas prometen responder.

La sorpresa este año es la presencia del emprendedor Mateo Salvatto, cofundador de Grondplek, la empresa que tiene un método que promete revolucionar la industria de la construcción:estructuras de cemento construidas con impresoras 3D. Hace casas de 120 metros cuadrados en 48 horas. Además, la emprendedora Sofía Grinberg, recén llegada del MIT adelantará las últimas tendencias de la IA aplicada al real estate.

El encuentro abrirá con Leandro Molina (Zonaprop), quien compartirá en forma exclusiva el Index con los números de mayo, además de predicciones e impresiones sobre el comportamiento del sector. También participará el economista Federico González Rouco con una presentación sobre los cuellos de botella del sector y los desarrolladores que revelarán la “fórmula del dulce de leche” para seguir construyendo con el alto costo actual: Gonzalo de la Serna (Consultatio), Carlos Germán Spina (Argencons), Issel Kiperszmid (Dypsa Group), Gerardo Azcuy (Azcuy), Ioram Amsel (ABV), Marcos Juejati (Northbaires), Alejandro Furst (Landmark Developments), Ignacio Trabucchi (ATV Arquitectos), Jeremías González Toledo (Inarch), Ricardo Griot (Pecam), Gustavo García Villanueva (GV Real Estate) y Lucas Salvatore (Idero).

Desde hace 11 años, es el evento de LA NACION más convocante del sector Fabian Marelli

Por otra parte, los brokers analizarán presente y futuro del sector con protagonistas como Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades), Toribio Achával (Toribio Achával), Luis Ramos (LJ Ramos), Ariel Champanier (RE/MAX Premium), Maximiliano D´Aria (D´Aria Propiedades), Fabián Narvaez (Inmobiliaria y Desarrolladora Narvaez), Esteban Edelstein Pernice (Castex) y Daniela Aiello (Aiello Inversiones y Desarrollos).

Diego Giani (Finaer Garantías para alquilar) describirá cómo cambió el mercado de los alquileres y los referentes del sector de oficinas Nicolás Cox Montt (CBRE), Fernando Novoa Uriarte (Newmark) y Hernán Castro (Cushman & Wakefield) revelarán la fórmula de cómo le ganaron la pulseada al home office.

El avance del coworking bajo el análisis de Gabriel Bucher (Hit) y Diego Kexel (WeWork) será parte de la agenda. Y los especialistas en inmuebles industriales, Alejandro Winokur (Newmark) y Christian Fucile (IMB Naves Industriales) decodificarán las oportunidades que generan las naves, ante un mapa industrial argentino que se redibuja. También habrá tiempo para hablar de la prevención en edificios con Jorgelina Rossi (Prevind).

Todo está preparado.

En 2025, el Summit de Real Estate convocó a más de 300 empresarios y referentes del mercado inmobiliario Fabian Marelli

El evento podrá verse en vivo el martes 2 de junio desde las 9 por YouTube Live, Facebook Live y la home de LA NACION y por lnpropiedades –la plataforma con un equipo especializado e información diaria y exclusiva de la industria–.

Faltan pocos días, todo está listo para el encuentro que celebra los 11 años de un espacio único y muy valorado por los empresarios que invierten en un sector clave para la economía del país.