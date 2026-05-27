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Cochera en Rosario: cuánto cuesta alquilar y comprar en mayo 2026

Los precios varían de acuerdo al barrio en el que se encuentra el espacio donde se guarda el auto

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En Rosario el precio de venta de una cochera se encuentra entre US$4000 y US$35.000 con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una
En Rosario el precio de venta de una cochera se encuentra entre US$4000 y US$35.000 con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada unaOsvaldo Mussi - Shutterstock

En Rosario, el costo de alquilar o comprar una cochera varía de manera significativa según el barrio y las características del edificio. Hoy, el rango de precios de alquiler se ubica entre los $60.000 y los $200.000 mensuales, mientras los de venta entre US$4000 y US$35.000, con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una.

El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.

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En Rosario el rango de precios de alquiler se ubica entre los $60.000 y los $200.000 mensuales
En Rosario el rango de precios de alquiler se ubica entre los $60.000 y los $200.000 mensualesOsvaldo Mussi - Shutterstock

Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.

Las cocheras varían su valor dependiendo si se encuentran en un edificio antiguo o en uno a estrenar
Las cocheras varían su valor dependiendo si se encuentran en un edificio antiguo o en uno a estrenarImagen generada por IA

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Rosario según la zona

  • Puerto Norte: Este barrio ubicado en las cercanías del centro de la ciudad cuenta con alternativas que rondan los $100.000 mensuales, como una cochera en Carballo 130.
  • Abasto: En esta zona los valores comienzan en $90.000 mensuales y alcanzan los $140.000. El primer caso es el de un inmueble ubicado en Italia 2553 con 12 m², cámaras de seguridad y 10 años de antigüedad. Mientras que , la opción más costosa, se ubica en Cochabamba al 1741, también tiene 11 m², pero, a diferencia de la alternativa más económica, esta cochera es a estrenar.
  • Echesortu: Los inmuebles en este lugar oscilan entre los $70.000 y $90.000. La primera alternativa se encuentra en Newbery 1550, cuenta con 16 m² y siete años de antigüedad. Mientras que la segunda opción, se ubica en Avenida Pellegrini 3468.
  • Barrio Martin: Las cocheras en este barrio se ubican en los $120.000 mensuales, tal como es el caso de una propiedad en Juan Manuel de Rosas al 877 de 15 m² y cuatro años de antigüedad. En la publicación se especifica que es cerrada, el acceso es mediante un montacargas y el ingreso se realiza a través de un portón automático con control.
  • República de la sexta: Aquí una cochera tiene un valor entre $100.000 y $110.000 mensuales. El inmueble de menor costo es a estrenar y se ubica en Pasco al 500. Mientras que la opción más costosa, está ubicada en Cerrito 613 y también es a estrenar.
En Puerto Norte- barrio ubicado en las cercanías del centro de la ciudad- cuenta con alternativas de alquiler que rondan los $100.000 mensuales
En Puerto Norte- barrio ubicado en las cercanías del centro de la ciudad- cuenta con alternativas de alquiler que rondan los $100.000 mensualesGentileza
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Cuánto cuesta comprar una cochera en Rosario según la zona

  • Puerto Norte: Este barrio ubicado en las cercanías del centro de la ciudad cuenta con alternativas que rondan los US$15.000, como una cochera en Carballo 100.
  • Abasto: En esta zona los valores comienzan en US$7000 y alcanzan los US$30.000. El primer caso es el de un inmueble ubicado en Viamonte al 800 con 15 m², a estrenar. Mientras que , la opción más costosa, se ubica en Cerrito, tiene 12 m², y al igual que la alternativa más económica, esta cochera es a estrenar.
  • Echesortu: Los inmuebles en este lugar oscilan entre los US$6000 y US$22.000. La primera alternativa se encuentra en Pellegrini 3468, cuenta con 12 m² y 13 años de antigüedad. Mientras que la segunda opción, se ubica en San Luis 3301, es a estrenar y tiene la misma cantidad de m² que la opción más accesible.
  • Barrio Martin: Las cocheras en este barrio se ubican entre los US$8000, hasta los US$29.000. La opción más barata es una propiedad en Rioja al 600 de 12 m² y a estrenar. En el otro extremo, la opción más costosa tiene 15m², a estrenar y se ubica en Córdoba al 600.
  • República de la sexta: Aquí una cochera tiene un valor entre US$8000 y US$19.000 . El inmueble de menor costo, tiene cinco años de antigüedad, y se ubica en Ayacucho al 1900. Mientras que la opción más costosa, está ubicada en Viamonte 600, tiene 12 m² y es a estrenar.
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