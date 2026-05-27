Cochera en Rosario: cuánto cuesta alquilar y comprar en mayo 2026

Los precios varían de acuerdo al barrio en el que se encuentra el espacio donde se guarda el auto
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En Rosario, el costo de alquilar o comprar una cochera varía de manera significativa según el barrio y las características del edificio. Hoy, el rango de precios de alquiler se ubica entre los $60.000 y los $200.000 mensuales, mientras los de venta entre US$4000 y US$35.000, con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una.
El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.
Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.
Cuánto cuesta alquilar una cochera en Rosario según la zona
- Puerto Norte: Este barrio ubicado en las cercanías del centro de la ciudad cuenta con alternativas que rondan los $100.000 mensuales, como una cochera en Carballo 130.
- Abasto: En esta zona los valores comienzan en $90.000 mensuales y alcanzan los $140.000. El primer caso es el de un inmueble ubicado en Italia 2553 con 12 m², cámaras de seguridad y 10 años de antigüedad. Mientras que , la opción más costosa, se ubica en Cochabamba al 1741, también tiene 11 m², pero, a diferencia de la alternativa más económica, esta cochera es a estrenar.
- Echesortu: Los inmuebles en este lugar oscilan entre los $70.000 y $90.000. La primera alternativa se encuentra en Newbery 1550, cuenta con 16 m² y siete años de antigüedad. Mientras que la segunda opción, se ubica en Avenida Pellegrini 3468.
- Barrio Martin: Las cocheras en este barrio se ubican en los $120.000 mensuales, tal como es el caso de una propiedad en Juan Manuel de Rosas al 877 de 15 m² y cuatro años de antigüedad. En la publicación se especifica que es cerrada, el acceso es mediante un montacargas y el ingreso se realiza a través de un portón automático con control.
- República de la sexta: Aquí una cochera tiene un valor entre $100.000 y $110.000 mensuales. El inmueble de menor costo es a estrenar y se ubica en Pasco al 500. Mientras que la opción más costosa, está ubicada en Cerrito 613 y también es a estrenar.
Cuánto cuesta comprar una cochera en Rosario según la zona
- Puerto Norte: Este barrio ubicado en las cercanías del centro de la ciudad cuenta con alternativas que rondan los US$15.000, como una cochera en Carballo 100.
- Abasto: En esta zona los valores comienzan en US$7000 y alcanzan los US$30.000. El primer caso es el de un inmueble ubicado en Viamonte al 800 con 15 m², a estrenar. Mientras que , la opción más costosa, se ubica en Cerrito, tiene 12 m², y al igual que la alternativa más económica, esta cochera es a estrenar.
- Echesortu: Los inmuebles en este lugar oscilan entre los US$6000 y US$22.000. La primera alternativa se encuentra en Pellegrini 3468, cuenta con 12 m² y 13 años de antigüedad. Mientras que la segunda opción, se ubica en San Luis 3301, es a estrenar y tiene la misma cantidad de m² que la opción más accesible.
- Barrio Martin: Las cocheras en este barrio se ubican entre los US$8000, hasta los US$29.000. La opción más barata es una propiedad en Rioja al 600 de 12 m² y a estrenar. En el otro extremo, la opción más costosa tiene 15m², a estrenar y se ubica en Córdoba al 600.
- República de la sexta: Aquí una cochera tiene un valor entre US$8000 y US$19.000 . El inmueble de menor costo, tiene cinco años de antigüedad, y se ubica en Ayacucho al 1900. Mientras que la opción más costosa, está ubicada en Viamonte 600, tiene 12 m² y es a estrenar.
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