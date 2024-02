escuchar

¡Gran noticia para los fanáticos de la intérprete de Candyman! Por una noche, la cantante Christina Aguilera estará hospedando en una de sus lujosas propiedades a cuatro fanáticos que estén de visita en Las Vegas, Estados Unidos.

“¡Bienvenidos a Las Vegas! Creo firmemente en el amor propio y en abrazar tu verdadero yo auténtico, así que estoy emocionada de ser anfitriona de una estadía en la Ciudad del Pecado para que los fans se relajen y se den el merecido cariño durante el fin de semana”, dijo Aguilera a Airbnb, la compañía por medio se podrá disfrutar esta experiencia.

”Esta glamorosa estadía se trata de empoderamiento, placer y diversión ¡Prepárate!”, concluyó.

La casa que Christina Aguilera ofrece para pasar un día completo por Airbnb

La cantante, reconocida como una de las voces más poderosas y versátiles de la música pop, desde sus inicios cautivó al público con su talento y carisma en el escenario. Su carrera despegó con su álbum debut homónimo en 1999, que incluía éxitos como Genie in a Bottle y What a Girl Wants, consolidándola como una superestrella del pop. A lo largo de su trayectoria, ha vendido millones de discos en todo el mundo, ganado numerosos premios Grammy y estableciendo su legado como una de las artistas más influyentes de su generación.

Ahora, en este nuevo proyecto, Christina será anfitriona de una estancia de dos noches para hasta cuatro huéspedes que tendrá lugar del 29 de febrero al 2 de marzo.

Productos de cuidado y belleza que nunca faltan en su dormitorio

¿Qué es lo que ofrece la lujosa casa de Christina Aguilera?

Los huéspedes podrán disfrutar de todo lo que Las Vegas tiene para ofrecer, cortesía de su anfitriona. Entre estos también se encuentran:

Un encuentro con Christina mientras disfrutan de bebidas y aperitivos.

Las llaves de un lujoso Airbnb justo al lado de Las Vegas Strip.

Una clase privada de burlesque para perfeccionar el arte de la seducción, impartida por Sarah Mitchell, una famosa coreógrafa y bailarina que ha trabajado con Christina durante más de una década.

Una sesión de glamour inspirada en sus looks más icónicos con el equipo de belleza personal de Christina.

Cena en el restaurante favorito de Christina en Las Vegas Strip.

Asientos VIP para ver a Christina presentarse en su espectáculo en Las Vegas.

El fabuloso living con vista al desierto

¿Cómo reservar?

Quienes deseen vivir esta experiencia, podrán ya reservar esta estancia a partir del 22 de febrero en Airbnb.

Cabe resaltar que allí solo se concederá la estadía, razón por la cual, la compañía advierte que los huéspedes “son responsables de su propio transporte de ida y vuelta a Las Vegas”.

Christina Aguilera, la dueña de los ojos más azules de la música

Laura Natalia Bohórquez Roncancio