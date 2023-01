“Era para mí”: Jennifer Lopez reveló que se quedó con las ganas de besar a una reconocida cantante

escuchar

En uno de los shows de la ceremonia de entrega de los MTV de 2003, la estrella del momento, Britney Spears, sorprendió a los presentes en el estudio y a los millones de televidentes que seguían la ceremonia saliendo de una torta de bodas gigante. Vestida de novia, y ante la atenta mirada de Beyoncé, Avril Lavigne, Eminem y otras estrellas de la época, la entonces considerada princesa del pop comenzó a cantar “Like a Virgin”, uno de los primeros grandes éxitos de Madonna.

Pero había más: promediando el tema, se sumó al escenario y la otra gran diva del momento, Christina Aguilera para cantar junto a ellas. Madonna se sumó luego para brindar junto a ellas una versión de “Hollywood”. Entre coreografías y miradas cómplices, el momento se convirtió en épico cuando la intérprete de “La Isla Bonita” besó apasionadamente en los labios a Spears .

Inmediatamente, las cámaras enfocaron a Justin Timberlake, recientemente separado de Britney, Por eso, lo que los televidentes se perdieron es que Madonna también besó a Aguilera. “Fue extraño”, definió aquel momento Aguilera durante una entrevista en 2018. “ Dejaron de enfocarnos para obtener la reacción de Justin. Fue un golpe bajo. Vi el diario al día siguiente y dije: ‘Oh, bueno, creo que me quedé fuera’ ”, recordó.

La cantante explicó, además, que aquellos besos fueron pautados, y que en aquel momento no sintió que terminaría generando tanto revuelo: “ El impacto fue extremo, pero, sinceramente, cuando lo pautamos no pensé mucho al respecto. Me dije: ‘Bueno, son dos chicas besándose’. No me resultó impactante en ese momento ni me lo parece ahora ”, explicó. Y aseguró que no guarda rencor por haber quedado fuera de escena: “Todo sucedió tan rápido en ese entonces y todo fue un torbellino. Pero tuve mi propia actuación esa noche. Canté ‘Fighter’ y en el escenario estaba con Dave Navarro. Fue una actuación espectacular. Así que recuerdo esa noche con mucho cariño””.

Este martes, se sumó una cuarta diva a la historia: nada menos que Jennifer Lopez. A 20 años de aquel icónico momento, la actriz y cantante reveló que, en realidad, era ella quien debía recibir el beso de Madonna. En una entrevista, la flamante esposa de Ben Affleck explicó: “Es así. Ese beso debería haber sido para mí”.

Y agregó: “ En ese momento, estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos de la dueña de casa con nosotras dos estaban pautados ”.

Sin embargo, por cuestiones de agenda, no pudo estar presente en la ceremonia. “ Simplemente, no pude dejar el set en esos días. Entonces no pudimos hacerlo… Luego consiguieron que Christina Aguilera sí lo hiciera. Pero sí, ese beso era para mí. Soy una gran admiradora de Madonna. Siempre lo he sido ”, se lamentó Lopez, quien por entonces ya tenía tres discos editados y asomaba como la superestrella en la que finalmente se convirtió.

“Besando a la única Madonna 💋!!!” Spears escribió a través de Instagram en junio de 2022 junto con una foto de la pareja compartiendo un beso . “¡No sabía que Madonna tiene casi tantos sencillos número uno como The Beatles! Tan honrada de que ella viniera a mi boda... perspectiva... ¡¡¡Los Beatles tienen 20 y miss thang tiene 12!!!”

Asghari, por su parte, respondió bromeando al momento en la sección de comentarios en ese momento, escribiendo: “Minutos después de casarnos me engañaste 🤬🤬🤬 “.

