+Colonia: cómo será la “ciudad del futuro” que ya se está construyendo en Uruguay

La tendencia global de las principales empresas de la “economía del conocimiento” de generar entornos amigables para trabajar y vivir para sus propios empleados llega al mercado rioplatense y promete cambiar la fisonomía del sector.

“A partir de la pandemia hubo un gran desacople entre la decisión de dónde vivir y la decisión de dónde trabajar, especialmente en los jóvenes. Para las empresas de tecnología, el home office no ha sido una buena noticia. Los talentos digitales cambian de trabajo, no tienen compromiso con las compañías y se va perdiendo la cultura empresarial”, afirma Eduardo Bastitta, socio de +Colonia. Este escenario está llevando a las empresas a involucrarse en urbanizaciones, una tendencia que está creciendo en el mundo y que +Colonia trae a Latinoamérica a través de un formato innovador y moderno.

Si bien la idea de generar locaciones pensadas para los propios empleados no es nueva, el proyecto de +Colonia está mucho más aggiornado a la época. Ya no se trata de una empresa que se quiere radicar en un lugar con escasa mano de obra y que por eso decide levantar un barrio, sino de generar una verdadera ciudad abierta que funcione como un imán para que compañías y empleados puedan confluir en un espacio súper tecnológico y a la vez natural donde puedan vivir, trabajar y disfrutar. “Live, work, learn and enjoy”, resume Bastitta.

+Colonia entonces es un emprendimiento realmente innovador que contempla también el desarrollo de lo que se podrían denominar “distritos corporativos”. El formato urbanístico prevé que un 50% de la superficie total del predio sea destinada a espacios verdes, públicos y recreativos y el 50% restante a áreas residenciales y de oficinas, emplazadas de una forma equilibrada a lo largo de todo el proyecto de manera que convivan en armonía. Habrá, por ejemplo, salas de reunión en las plazas o en los rooftops, módulos distribuidos por la ciudad que se podrán reservar a través de una aplicación, a la que se accederá utilizando la mejor conexión a internet de la región.

En un pedio de 500 hectáreas, los desarrolladores de +Colonia imaginan tres tipologías de urbanización. Por un lado, las empresas grandes tendrán la opción de contar con un distrito corporativo propio, donde estiman que más del 50% de los residentes pertenecerán a esa compañía. En segundo lugar, y pensado para firmas más pequeñas, habrá distritos “temáticos” o sectoriales, como podrían ser los de gaming, cripto, fintech, etc. Y el tercer formato es el distrito genérico, sin ninguna empresa ni sector directamente involucrado en su desarrollo.

+Colonia tiene su “Génesis”

El primer sector que comenzará a construirse se llama “Distrito Génesis” y se trata de un barrio que contará en total con 7 edificios residenciales, de los cuales los primeros 5 ya se están comercializando bajo el formato de fideicomiso al costo. Desarrollados por Argencons y Eidico, son casi 500 departamentos que estarán acompañados por áreas complementarias como un club & spa, basamentos comerciales y restoranes, además de oficinas.

Con más de 20 empresas tecnológicas que ya comprometieron su participación, denominadas “+colonos”, +Colonia está llamado a convertirse en un polo para la industria de la economía del conocimiento rioplatense. Y es que ubicada estratégicamente en Colonia de Sacramento, será una “ciudad de dos orillas” dada la cercanía con Montevideo y Buenos Aires.

“Lo interesante de +Colonia es que está inspirado en las demandas de las nuevas generaciones, que son mucho más exigentes en términos de las aspiraciones que tienen”, dice Francisco Techy Tezanos, director de Comunicación y Marketing de +Colonia. “Cada +colono, por ejemplo, podrá desde su teléfono o dispositivo digital hacer propuestas o votar ideas para hacer mejoras en la urbanización”, especifica.

Además de crear un entorno ideal para vivir y trabajar, +Colonia es también un hito en lo que a entorno natural se refiere. 7 kilómetros de costa natural con playas de arena blanca, dos lagunas internas, bosques, médanos y circuitos de running y wakeboard lo convierten en un verdadero paraíso natural.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

