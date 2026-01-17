El electrodoméstico que se recomienda desenchufar cuando salís de tu casa

En la amplia mayoría de los hogares, los electrodomésticos forman una parte fundamental de la vida cotidiana, debido a que proveen funcionalidad para realizar tareas básicas como lavar vajillas, cocinar, tener entretenimiento o simplemente calentar agua. No obstante, hay uno sobre el que se debe poner sumo cuidado a la hora de dejarlo enchufado, por varias razones.

Uno de los electrodomésticos más esenciales en una casa y que muchas personas pueden usar habitualmente sin siquiera darse cuenta de su importancia, es el calentador eléctrico, conocido más popularmente como calefón. Al mismo tiempo, hay que tener mucho cuidado a la hora de dejarlo conectado y en funcionamiento cuando no se está en el hogar.

Los calentadores eléctricos son tanques que calientan y acumulan agua y la mantienen a determinada temperatura a través de una resistencia eléctrica.

Los expertos recomiendan tener mucho cuidado a la hora de dejar el calefón eléctrico conectado Freepik

“Los calentadores eléctricos funcionan calentando el agua fría en su interior a través de una resistencia eléctrica. Cuando el agua alcanza la temperatura marcada por el termostato, la resistencia se apaga y el termo acumula el agua caliente en su interior hasta el momento de uso”, indica el mismo sitio.

El peligro de dejar el calefón enchufado y funcionando

Según una publicación de la revista Semana, “uno de los principales riesgos asociados con los calentadores de agua es el potencial de sobrecalentamiento. Cuando un calentador de agua está en funcionamiento, su sistema de calefacción está en constante actividad para mantener el agua a una temperatura deseada. En modelos más antiguos o en aquellos que no recibieron un mantenimiento adecuado, los componentes internos pueden desgastarse, lo que aumenta el riesgo de fallas eléctricas”.

“El riesgo de incendio se agrava cuando el calentador de agua permanece encendido sin supervisión. En el caso de los calentadores eléctricos, un cortocircuito o una falla en el aislamiento de los cables pueden provocar chispas o sobrecalentamiento”, agrega el artículo, que además recomienda desenchufar el calefón cuando no está en uso.

"El riesgo de incendio se agrava cuando el calentador de agua permanece encendido sin supervisión" Freepik

Recomendaciones para el uso eficiente del calefón eléctrico

Por otro lado, hay algunas indicaciones a tener en cuenta para el uso más eficiente de los calefones en el hogar.

“El calefón eléctrico es otro de los grandes consumidores de energía en los hogares. Para usarlo de forma eficiente te recomendamos ponerlo a 60°C o menos”, aconseja el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. “Además, puede ser conveniente incorporar un timer para establecer las horas de encendido y apagado”, agrega.