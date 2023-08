escuchar

¿En busca de un nuevo lugar para vivir? Incluso antes de comenzar a buscar, hay que hacerse una pregunta crucial: ¿Debo alquilar o debo comprar? Las finanzas son importantes, por supuesto, pero también lo son su estilo de vida, sus planes futuros, dónde desea vivir, el tamaño de su familia y el estado de la economía y el mercado inmobiliario. La respuesta no siempre es clara, pero esta nota puede ser de ayuda.

Pros y contras

Comprar una vivienda ofrece muchas ventajas. Existe la sensación de estabilidad, la oportunidad de generar equidad, la protección contra aumentos inesperados de la renta y la libertad de personalizar su espacio vital sin la aprobación del propietario.

También hay inconvenientes. Los impuestos sobre la propiedad pueden costar a los propietarios miles de pesos al mes. La falta de flexibilidad enraíza a los propietarios en un solo lugar y hace que sea complicado irse (la otra cara de esa sensación de seguridad). Y cuando se es dueño de una casa en lugar de alquilarla, el costo del mantenimiento, las reparaciones y los artículos costosos, como una caldera nueva o un techo, corren completamente por su cuenta.

La decisión de alquilar o comprar depende de la situación financiera de las personas y de sus planes a futuro Mary Altaffer - AP

El peso del efectivo

En primer lugar, la decisión de alquilar o comprar dependerá de su situación financiera. A menos que sea rico de forma independiente y esté listo para comprar una casa con dinero en efectivo (si lo es, ¿por qué está leyendo este artículo?), deberá calificar para una hipoteca o crédito.

Hacerlo depende de algo más que de su saldo bancario, aunque los ahorros son importantes: incluso si sus ingresos cubrirán los pagos de su hipoteca esperados, los compradores con dinero en efectivo ahorrado están mejor posicionados para hacer un pago inicial y cubrir los costos adicionales de la propiedad de la vivienda, que incluyen el cierre costes, seguro de vivienda, impuestos y mantenimiento.

Los compradores con dinero en efectivo ahorrado están mejor posicionados para hacer un pago inicial de un departamento Ignacio Sanchez

¿Préstamo o hipoteca?

Los prestamistas buscan estabilidad financiera en los solicitantes de préstamos, por lo que si se gana un sueldo fijo, hay una ventaja. Su puntaje de crédito también será importante, por lo que si tiene deudas, tiene un historial de tarjetas de crédito al límite o se atrasa en el pago de las facturas, querrá concentrarse en limpiar su balance general antes de solicitar una hipoteca.

La cantidad de sus ingresos que se destinará a su hipoteca y otras deudas es importante: la mayoría de los prestamistas requieren que no más del 35 por ciento se destine a sus gastos de vivienda y otras facturas inevitables. Por lo tanto, si no se ve capaz de mantener los gastos de su hogar por debajo de ese umbral en el futuro cercano, probablemente tendrá que posponer la compra de una casa.

Una hipoteca no es un producto único para todos. Una hipoteca de tasa fija a 15 años ofrece una tasa de interés más baja a cambio de un pago mensual más alto, mientras que la versión de 30 años ofrece una tasa más alta y un pago mensual más bajo, pero un costo total más alto a largo plazo. Las hipotecas de tasa ajustable tienen tasas de interés fluctuantes.

Un depósito en efectivo del 20 o 30 por ciento del precio de compra es un requisito típico, pero las hipotecas especializadas permiten pagos iniciales bajos o, a veces, inexistentes.

El estado del mercado importa

Las tasas de interés tocaron fondo durante la pandemia de Covid-19, pero ahora se están disparando junto con los precios de las viviendas, lo que eleva el costo de ser propietario de una vivienda. Esto ha llevado a muchos compradores a suspender sus búsquedas. Los vendedores también han tenido que calmarse; después de todo, generalmente tienen que mudarse a otro lugar después de vender, lo que viene con todos los problemas que tienen los compradores.

Todo aquel que compra o vende tiene que mudarse a otro lugar y así se genera una cadena innmobiliaria Pixabay

Pero no es solo la tasa de interés de una hipoteca lo que marca la diferencia: el mercado inmobiliario también afecta los precios de las viviendas y los alquileres, y cuánto pague dependerá de dónde y cuándo esté buscando. El mismo comprador que está bien calificado para comprar una casa en Youngstown, Ohio, donde el precio medio de cotización de una casa es de alrededor de US$115.000, puede no tener el pedigrí financiero para alquilar un apartamento de una habitación en Manhattan, donde los alquileres actualmente rondan los US$4000 al mes.

¿Cuáles son sus planes de vida?

La decisión de comprar una casa no se trata solo de finanzas, y ser propietario no es adecuado para todos los que pueden pagarla. Se trata del tipo de vida que quiera vivir.

Si está buscando echar raíces, comprar una casa es una excelente manera de hacerse parte de una comunidad. Pero si no está listo para establecerse, recuerde que una vez que firme en la línea de puntos, recoger y mudarse será más difícil. Pregúntarse dónde se ve dentro de cinco años. Si la respuesta es exactamente dónde se encuentra, podría ser una señal de que está listo para comprar.

Ser propietario de una casa ha sido un método de referencia para crear riqueza generacional, pero si sus finanzas se interponen en el camino o si ser propietario simplemente no se adapta a su estilo de vida, existen otras formas de invertir en casi cualquier nivel de ingresos. No permita que la presión social lo ate financiera y geográficamente si no se siente bien. Hable con un asesor financiero o infórmese sobre inversiones alternativas.

