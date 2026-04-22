Cuánto cuesta construir un quincho en abril 2026

Los quinchos o galerías ya no son espacios secundarios de la casa, especialmente durante el verano que se convierten en protagonistas del disfrute residencial. Sin embargo, su uso no queda supeditado únicamente a este período, sino que en el invierno los diseños cerrados son el espacio ideal para disfrutar de un asado o comida familiar, de encuentros y momentos compartidos.

Según el arquitecto Gastón Loray, titular del estudio Leone Loray Arquitectos, con obras en la Argentina, Uruguay y otros países del mundo, en las viviendas premium los espacios exteriores ganan cada vez más protagonismo y se integran de manera natural al área social de la casa.

Los espacios exteriores ganan cada vez más protagonismo y se integran de manera natural al área social de la casa Javier Picerno

Quinchos y galerías ya no se conciben como áreas complementarias, sino como ambientes centrales, pensados para el disfrute, la funcionalidad y el diseño.

Sin embargo, determinar el precio de este espacio no es una tarea sencilla. Depende de muchas variables, como los materiales utilizados, los metros cuadrados construidos y los diferentes agregados.

“Un quincho con baño, calefacción, agua caliente, aberturas y parrilla cuesta lo mismo que el metro cuadrado de una casa, no varía en nada porque tiene todos los ítems: estructura, instalaciones, cloaca, agua y calefacción”, explica la arquitecta María Belén Buscaglia y agrega que sin contar los gastos indirectos y directos, los honorarios del proyecto y dirección de obra, el precio por metro cuadrado se encuentra alrededor de los US$2400.

Por otro lado, si el quincho fuese simple, con una parrilla de mampostería con cuatro patas, columnas de caño, un techo metálico, chapa negra acanalada sin zinguería y contrapiso de hormigón, el costo por metro cuadrado se reduce a US$1700.

Los detalles adicionales también afectan el presupuesto: “Por ejemplo, si la parrilla tiene tapa corrediza son US$4000 más”, explica.

Las parrillas con tapas corredizas suman unos US$4000 más a su costo Daniel Karp

¿Mejora el valor de la propiedad?

La valoración de estos espacios se incrementa si se trata de una casa con parque o jardín.

En ese sentido, Alan Flexer, gerente de la sucursal San Isidro de la Inmobiliaria Narvaez, asegura que un quincho con parrilla puede incrementar el valor de una propiedad entre un 8% y un 15%, según su tamaño, la calidad constructiva y el tipo de inmueble en el que se encuentre. “En viviendas con un buen jardín, el impacto suele ser aún mayor, ya que el quincho se integra como una verdadera extensión del área social”, señala. Y advierte que esto repercute especialmente en la Argentina, donde el asado ocupa un lugar central en la vida familiar. “Este tipo de espacio tiene un valor emocional y funcional muy fuerte y se refleja directamente en la percepción de los compradores”, añade.

Flexer sostiene que un quincho bien diseñado y listo para usar puede acelerar los tiempos de venta. En ese sentido, aclara que muchas familias evitan comprar propiedades que requieran entrar en obra, por lo que encontrar un quincho terminado y en buenas condiciones puede resultar decisivo y justificar un precio ligeramente superior.

Sin embargo, aconseja al comprador que antes de efectuar la operación verifique que el quincho con parrilla esté declarado en los planos municipales. Si no lo estuviera, al momento de revender podría ser necesario regularizar la construcción y abonar los derechos correspondientes por los metros no declarados.

Coincide Jorge Von Grolman, gerente comercial de Órbita, inmobiliaria asociada a Eidico, quien asegura que en los proyectos inmobiliarios de lotes más grandes se ve la tendencia de sumar quinchos modernos junto a la pileta. “Esto permite mantener la casa como un espacio más privado y usar el quincho como área social. En cuanto a la revalorización, siempre que se suman metros cubiertos, el valor de la propiedad tiende a aumentar”, admite.

Estas son las tendencias

En la arquitectura residencial de alta gama, las tendencias actuales priorizan espacios amplios, sobrios y fuertemente conectados con el entorno. Entre los estilos más elegidos se destacan:

Japandi o minimalismo cálido: ambientes despojados, utilización de materiales naturales y equilibrio entre funcionalidad y serenidad.

ambientes despojados, utilización de materiales naturales y equilibrio entre funcionalidad y serenidad. Estilo brasileño contemporáneo: se apoya en el uso de materiales nobles y un lenguaje clásico reinterpretado, con una marcada relación entre el interior y exterior.

se apoya en el uso de materiales nobles y un lenguaje clásico reinterpretado, con una marcada relación entre el interior y exterior. Estilo náutico: presente de forma sutil en textiles, colores claros y detalles; en estos casos se evitan las interpretaciones literales de este estilo.

“El objetivo es que el quincho o la galería funcionen como una extensión de la casa”, subraya Loray. En tanto que aclara que los materiales utilizados para este tipo de quinchos y galerías premium siguen criterios de durabilidad, bajo mantenimiento y envejecimiento noble frente a la intemperie.

El costo de construcción de un quincho premium es como el de una casa Javier Agustín Rojas

Entre los más utilizados se encuentran: la madera tratada para exterior, la piedra natural, acero y estructuras metálicas, hormigón visto, porcelanatos, materiales cementicios y piedras sinterizadas. También se suele recurrir a textiles outdoor para cortinas, tapizados y cerramientos livianos.

“La selección apunta a materiales que, con los tratamientos adecuados, resistan el uso exterior, mantengan su estética en el tiempo y aporten carácter al espacio”, concluye Loray.

En definitiva, a la hora de pensar en un quincho o galería tipo premium el arquitecto tiene en cuenta la espacialidad, el confort, los materiales y un punto clave que es que funcione como nexo entre el interior de la casa y el exterior.