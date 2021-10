10 ideas locas para decorar y divertirte en tu casa

En interiorismo, salir de lo conocido y animarse a dar rienda suelta a la creatividad puede generar ambientes únicos con detalles que pueden agregar originalidad sin descuidar el buen gusto. A continuación, algunas ideas en las que el factor lúdico cumple un papel protagónico. Entonces lo imposible se vuelve posible y se logra que una casa con una vuelta distinta que invita a soñar y jugar.

Bajo este concepto se puede instalar una hamaca para sentarnos a esperar que se haga la comida en la cocina, organizar el living con un juego de comedor en el que todo el mundo está balanceándose o instalar toboganes en los ambientes. La imaginación no se agota y una cama elástica puede ser la estrella del entrepiso, el perro puede dormir al lado del lavarropas, los chicos bajar de su habitación por un tubo de bomberos, sumar en la cocina paredes pizarrón para que dibujen a toda hora, entre muchas otras ideas locas que le dan un toque divertido a la rutina diaria.

Una por una las ideas más originales

1. Instalar una hamaca en la cocina. Ubicada en un lugar estratégico, siempre lejos de las hornallas y las fuentes de calor, una hamaca puede colgarse incluso en algún rincón que quede sin uso. La apuesta, solo para osados, será, sin dudas, una compañera que transporta a la infancia mientras se comparten reuniones familiares.

2. Una mesa con sillas colgantes en el comedor. Una originalísima forma de reunirse, este juego de comedor propone un momento de diversión con la mejor compañía. Se trata de una mesa redonda con sillas colgantes, dispuestas como hamacas alrededor donde no quedará otra opción que entregarse a la diversión.

3. Toboganes por todas partes. ¿Quién dijo que los toboganes solo están en las plazas? Pueden irrumpir en el comedor o en la cocina y convertirse en otra opción a la escalera para bajar desde el primer piso. Para chicos y no tan chicos, una oportunidad de volver parte de la rutina a ese juego para el que se hacía fila desde pequeños.

4. ¿Una cama elástica en el entrepiso? ¿Por qué no? Incluso pueden instalarse en espacios de doble altura o que queden libre arriba de la escalera . En otras palabras, las camas elásticas no tienen por qué reservarse únicamente para el jardín. Si bien no están pensadas para saltar, pueden ser grandes aliadas para un momento de relax y para leer un buen libro. ¿Se animan?

5. La cucha en el lavadero. Una solución funcional para las mascotas es disponer de un sitio en el mueble del lavadero para instalar un cómodo almohadón para que el perro o gato duerma tranquilo y tenga su espacio. Eso sí, ¡prohibido programar el lavarropas durante la noche!

6. Un tubo de bomberos que interconecte la planta alta con la baja. Un tubo de bomberos que vaya directo desde el primer piso al comedor, será un entretenimiento asegurado para los más chicos, siempre bajo supervisión y con elementos de protección que eviten accidentes.

7. Paredes aptas para diujar. Una gran pared pizarrón en la cocina puede ser un éxito asegurado para mantener a los más chicos entretenidos. Un momento para crear y distenderse que además brinda la oportunidad de tenerlos cerca mientras se cocina También pueden instalarse en livings amplios.

"Pared pizarrón", para crear en toda la casa

8. Una bañera pecera. Una bañera totalmente vidriada puede ser el elemento innovador de nuestro baño. Una apuesta original y audaz para darle un toque excéntrico que se vuelve el centro de atención.

9. Una bañadera antigua en lugar del jacuzzi en el patio. Instalar una bañadera antigua en la parte de atrás de la casa, siempre lejos de las miradas indiscretas, puede ser una buena elección en especial para aquellas propiedades ubicadas en zonas alejadas, con mucha vegetación porque permiten generar un entorno natural en contacto con la naturaleza.

10. Bañaderas medievales entre rocas. Una originalísima idea de baño, rodeadas de rocas, dos bañaderas en un estilo medieval, una propuesta que se sale de lo convencional y juega con el factor sorpresa. Solo reservada para baños extra grandes.