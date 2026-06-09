Cerramientos diferentes: soluciones flexibles para transformar los ambientes

Diseñados para abrirse o cerrarse según la ocasión, los cerramientos permiten integrar o sumar privacidad según el momento. Ideas prácticas para ganar metros, luz y versatilidad sin obras complejas.

Mercedes Lombardo 9 de junio de 2026 00:03 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Tradicionalmente asociados a galerías, balcones o quinchos, hace un tiempo que los cerramientos empezaron a trasladarse al interior de la vivienda como respuesta a nuevas necesidades. Diseñados con sistemas de puertas pivotantes, rebatibles, o con sistemas de aberturas clásicas, los cerramientos permiten redefinir usos, sumar privacidad o integrar ambientes con un gesto simple, sin alterar la estructura.

En esta casa diseñada por CN Estudio, el living y comedor se pueden conectar o no según el uso. Santiago Ciuffo

Así, lo que antes se usaba para vincular con el exterior hoy se reinterpreta puertas adentro: para dividir sin perder continuidad, sumar luz en ambientes profundos o generar usos flexibles dentro de plantas cada vez más integradas.

Puertas y ventanas pivotantes conectan los dos ambientes. Santiago Ciuffo

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Pionero del concepto

Construcción emblemática de la arquitectura moderna, los Ateliers de Bonet, tienen su ejemplo pionero de la mano de este cerramiento con paneles pivotantes de madera y hierro.

El arquitecto Martín Drlje Kordich, de M1Arquitectura, fue el responsable de restaurar el último piso de Atelier B. Javier Picerno

Ubicado en el último piso del edificio de Suipacha y Paraguay, en el Atelier B tres paneles separan el lugar de descanso y el de trabajo, que permiten integrar también para generar un enorme espacio de intercambio.

Separar sin encerrar

“Los dueños buscaban un elemento para dividir sin ocultar. Trabajando en conjunto con el herrero, desarrollamos este panel plegable, que ofrece la flexibilidad de integrar o separar la cocina”, cuenta el arquitecto Francisco Sherriff sobre esta increíble renovación de un dúplex en Cañitas.

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Sillas (Estudio Te). Mesita gris danesa (HAY Design). Anabella Sor

Las puertas plegables con bisagras y paños de vidrio traslúcido funcionan como un filtro entre cocina y comedor: regulan el paso pero dejan circular la luz.

La misma lógica (y sistema) aplicaron las arquitectas Victoria y Lucía Kaufman, hermanas y socias de Pat Arquitectura, en este PH en Saavedra. De un lado el living, del otro, el escritorio, la puerta plegable permite ampliar el ambiente y ganar metros o cerrarlo, según la necesidad.

"El muro divisor se creó para dividir el área de trabajo de la de descanso. Usamos de madera para generar calidez en el ambiente", contaron las arquitectas. Fernando Schapochnik

A la hora de pensar la propia

Un buen cerramiento es mucho más que un adorno, es una posibilidad de adaptar la casa al ritmo de quienes la usan. A la hora de elegir qué y como hacer para dividir o integrar un ambiente, conviene evaluar no solo la cuestión estética sino también el uso cotidiano que va a tener: cuánto se va a abrir, hacia dónde podrían desplazarse las hojas y qué grado de privacidad necesitamos.

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Para tener en cuenta:

Elegir un sistema según el uso

Hojas plegables → ideales para abrir completamente un espacio

Rebatibles → mejor cuando se busca un límite flexible sin grandes dimensiones

Pivotantes→ La apertura no va a ser total ya que los paneles se mantienen sobre el eje

Pensar en el espacio disponible

Si no hay lugar para el giro → mejor plegables

Si el ambiente lo permite → las rebatibles clásicas son más simples y económicas

Apostar al vidrio para ganar luz

Transparente → integra visualmente

Traslúcido o texturado → suma privacidad sin oscurecer

Menos estructura, más liviandad

Perfilerías finas (aluminio o hierro liviano) hacen que el sistema “desaparezca”

Colores claros → más livianos

Negro → más protagonista, efecto industrial

Usarlas como “muros móviles” para

dividir monoambientes

ocultar un home office

independizar cocina o dormitorio

conectar interior/exterior

Ambientes que se expanden

En esta reforma que llevó adelante la arquitecta Milagros Loitegui, junto con el estudio Escalante Vela, y en sociedad con su madre, María Silvia Loitegui, las puertas rebatibles permiten integrar o sectorizar living y biblioteca según la ocasión. Al abrirse completamente, las hojas quedan contra los laterales y amplían la percepción del espacio; cerradas, generan un ambiente contenido sin perder luminosidad.

Detrás de los sillones tapizados en pana amarilla, un cerramiento de vidrio plegable integra el escritorio, con mesa de madera maciza. Javier Picerno

Optimizar en vertical

Siguiendo esta lógica de ventanas sin marco, el dormitorio de este PH se diseñó con un cerramiento de tres ventanas continuas que logran una apertura total al living.

El sistema continuo permite modificar el grado de apertura según el uso. Gabriel Muggieri

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“En el dormitorio, aprovechamos hierros sobrantes de obra y creamos paneles con vidrio traslúcido que dejan pasar la luz y ventilar sin resignar privacidad”, aseguran las arquitectas Iara Martins y Ailén Perfecto, de MP Arquitectura.

Gabriel Muggieri

De pasaplatos a apertura total

En esta cocina diseñada por la arquitecta Trinidad Reina, cuatro paños de vidrio y hierro montados sobre perfilería metálica convierten la ventana interior en una conexión directa entre cocina y comedor. El sistema permite plegar completamente los paños y ampliar la superficie de uso sin sumar metros.

Colgado. Las hojas de hierro se sostienen de las bisagras laterales y corren por el riel superior sin tocar el mármol. Arq. Trinidad Reina, responsable de la reforma de éste depto. Magali Saberian

Delimitar con liviandad

En este monoambiente reformado por DIPA arquitectos, el cerramiento vidriado organiza el dormitorio sin generar un corte visual. El vidrio mantiene la continuidad espacial y la luz, mientras que la perfilería negra define con claridad los límites.

Cerramiento de hierro y vidrio repartido, realizado por DIPA Arquitectos, para separar sutilmente el área de Living del dormitorio. Magalí Saberian

Abrir hacia afuera

“Por liviandad y simplicidad de sus perfiles, las ventanas en hierro habilitan muchas posibilidades de apertura, para satisfacer las ganas de ventilar o de integrarse por completo al exterior”, explica el arquitecto Esteban Rodríguez, uno de los fundadores de Oficios Asociados (OOAA).

Las aberturas de hierro fueron fabricadas en el taller de OOAA con vidrios laminados 3+3. Daniel Karp

En su casa, las puertas pivotantes conectan el living con el patio y convierten interior y exterior en un único ambiente.

Este sistema de paneles de vidrio con perfilería de hierro resulta ideal para ampliar la superficie usable y potenciar la relación con el verde.

Transiciones suaves

Los arquitectos Virginia Badino y Gustavo Losa eliminaron una pared del living de éste PH y, para su reemplazo, idearon una mampara de hierro y vidrio repartido.

Diseño de los arquitectos, el cerramiento es de MF Herrería. Javier Picerno