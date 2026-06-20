A pasos de la playa: venden casas con jardín de viñedos y buscan convertir una zona en un nuevo mapa del vino argentino

Durante décadas, hablar de vino en la Argentina fue sinónimo de Mendoza, San Juan y, más recientemente, algunas regiones de la Patagonia que construyeron el imaginario de una industria asociada a montañas, mayor amplitud térmica y paisajes áridos; pero algo empieza a cambiar. ¿Qué pasa si el mar comienza a cobrar protagonismo?

En la Costa Atlántica empiezan a aparecer nuevos proyectos que responden a una nueva forma de habitar; y más particularmente en Chapadmalal, una zona que hoy se caracteriza por ser el corazón del crecimiento inmobiliario del sur marplatense.

Más verde, más seguridad y mejor calidad de vida empujaron una expansión hacia donde están las playas más valoradas y hay mayor contacto con la naturaleza. No es un fenómeno aislado: responde a una combinación de seguridad, disponibilidad de tierra, cercanía a las mejores playas y un cambio profundo en las formas de vivir que terminó de consolidarse luego de la pandemia.

Un desarrollo inmobiliario de la costa atlántica tendrá experiencias exclusivas ligadas al mundo del vino

Allí, a 1300 metros del mar, un desarrollo inmobiliario tiene un amenity que rompe con lo habitual y con experiencias exclusivas ligadas al mundo del vino. De esta manera, Pueblochapa tiene casas entre viñedos.

El objetivo es generar experiencias ligadas al mundo del vino y el buen vivir que suelen asociarse a Mendoza, pero en un contexto completamente distinto: el paisaje marítimo de Chapadmalal. “Queríamos llevar la experiencia del vino un paso más allá, integrándola a la vida cotidiana y al paisaje”, señaló Martín Espatolero, cofundador de Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, quienes impulsan el proyecto.

Cada propiedad estará rodeada por aproximadamente 500 m² de vides

Vivir en el mar y con un viñedo en el jardín

Las unidades estarán ubicadas dentro de una parcela de 3,7 hectáreas de baja densidad, con 32 residencias diseñadas y construcción llave en mano. La particularidad: cada propiedad estará rodeada por aproximadamente 500 m² de vides, con vistas directas hacia las áreas productivas del viñedo.

Cómo se crearon los viñedos

Los viñedos nacieron a partir de una alianza con Universo Paralelo Wines, que dio origen al primer desarrollo inmobiliario de la costa argentina que combina la experiencia del vino con la vida junto al mar.

En octubre del año pasado se implantaron 3500 barbechos de Chardonnay, 2000 de Pinot Noir y 3500 de Sauvignon Blanc. Además, se incorporaron 240 álamos italianos, que funcionarán como reparo natural frente a los vientos costeros.

Serán 32 residencias con construcción llave en mano que estarán estrechamente ligadas a la vitivinicultura

El plan vitivinícola contempla alcanzar cinco hectáreas de viñedos con Chardonnay, Nebbiolo, Sauvignon Blanc, Albariño y Pinot Noir, variedades seleccionadas por su adaptación al terroir oceánico de Chapadmalal. Durante el segundo semestre de 2026 se sumarán dos hectáreas adicionales, con la incorporación de Albariño y Nebbiolo, una cepa poco habitual en la zona que representa una apuesta por explorar nuevas expresiones del vino marítimo.

La primera cosecha está estimada para 2030; a partir de ese momento, cada propietario recibirá anualmente el vino producido con uvas provenientes de los viñedos implantados en su propia tierra. El concepto busca transformar al viñedo en algo más que un atractivo visual: una parte activa de la experiencia residencial.

“Argentina está consolidando una identidad propia vinculada a la ruta de los vinos de mar, con epicentro en Chapadmalal. Este proyecto busca ser parte de esa identidad, aportando una propuesta residencial de calidad que dialoga con el paisaje, el mar y los viñedos”, agregó Ezequiel Lorenzo, cofundador de la desarrolladora.

Las propiedades serán de uno y dos dormitorios y se entregarán en 24 o 36 meses

Las casas y el proyecto

Las casas a las que llaman Vilas tendrán tipologías de uno y dos dormitorios, con expansión, semicubierto, piscina y terraza con vistas a los viñedos con entrega prevista en 24 o 36 meses. Los valores parten de los US$240.000, con posibilidad de financiación en dólares mediante un anticipo de US$85.000 y el saldo en 24 o 36 cuotas fijas mensuales.

El emprendimiento marplatense se desarrolla sobre 110 hectáreas y combina chacras, quintas, lotes, espacios verdes, áreas comunes y un pueblo abierto integrado a la comunidad. El masterplan destina cerca del 44% de su superficie a espacios verdes y áreas comunes. El diseño paisajístico está a cargo del Estudio Thays, con un proceso de forestación que comenzó en 2025 y que busca regenerar parte del ambiente original del lugar mediante especies propias de Chapadmalal.

De esta manera, el proyecto se suma a la tendencia de seguir fomentando la ruta del viñedo oceánico y así consolidar a Chapadmalal como destino enoturístico, residencial y cultural.