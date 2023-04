En España: autorizan la construcción de casas de lujo en una antigua cantera frente al mar en la Costa Brava

escuchar

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Girona ha desestimado el recurso que la Federación de Ecologistas en Acción de Cataluña presentó en 2019 contra la licencia de obras para la construcción de cinco viviendas en la zona de S’Antiga de Begur (Girona), en la antigua cantera, y considera legales los permisos.

Por su parte, los ecologistas recibieron “muy negativamente” la sentencia y su abogado, Eduard de Ribot, considera que la jueza substituta “no ha tenido en cuenta los medios de prueba potentes que acreditaban el impacto paisajístico crítico, la no integración en el entorno y la afectación de zonas de interés natural” de este paraje de la Costa Brava.

La cantera en la Costa Brava

“S’Antiga era una cantera en desuso que se recalificó para proteger otros sectores en 1999, se quitó suelo urbano de Sa Tuna, donde iban 17 casas, se evitaron otras en el Residencial y 200 en la zona de Carmen Amaya, a cambio de construir en la cantera y de una indemnización a sus propietarios”, reitera la alcaldesa de Begur, Maite Selva. Para ella, esta sentencia demuestra “el buen trabajo hecho por los técnicos del consistorio”. Además, avanza: “Si la recurren, seguiremos actuando prudentemente como hasta ahora, no anticipándonos a los pronunciamientos judiciales ni con actos mediáticos. Restaremos a la espera del pronunciamiento definitivo”.

Según un comunicado del Ayuntamiento, la sentencia desestimó íntegramente el recurso y reafirmó que la zona donde se ha construido no está incluida en ningún espacio protegido y que se trata de un sector urbanizable. Así, el Juzgado no estima ninguna de las más de 30 pretensiones de la Federación de Ecologistas y confirma la legalidad de las licencias otorgadas por el Consistorio. Considera la sentencia que este extremo está corroborado por el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero de 2005, el Plan Territorial de les Comarques Gironines de 2010, el POUM de Begur de 2003 y el reciente Plan Director Urbanístico (PDU) de Revisión de Suelos no Sostenibles del Litoral Gerundense (2021) que, clasifican este ámbito como área residencial especializada, sin ninguna protección.

La espectacular vista al mar que tendrían las propiedades MATIES CARRERAS

Por otra parte, la resolución también recoge -como ha defendido siempre el consistorio- la delimitación del PEIN y de la Red Natura 2000 no eran exactas ni correctas, ni son aplicables directamente. La resolución ve correctas las delimitaciones que el Ayuntamiento de Begur fue incluyendo en los trámites de los planeamientos urbanísticos posteriores, con base en la planimetría de la Generalitat.

Por todo ello, el Contencioso falla que el Ayuntamiento de Begur cumplió la legalidad urbanística vigente, estando obligado a conceder las licencias solicitadas y no deteniendo las obras tal y como pedían los ecologistas. Y determina que no existía ningún Plan Urbanístico que avalara jurídicamente las peticiones de las asociaciones denunciantes.

El azul del Mediterráneo en la Costa Brava con sus embarcaciones Shutterstock

Los ecologistas, que están analizando las 49 páginas del escrito, recurrirán porque consideran que no se han valorado los medios de prueba correctamente y destacan que la sentencia incluso recoge que “había serias dudas de hecho y de derecho para resolver el caso” y por ello no impone las costas. Tienen interpuestos varios recursos contenciosos administrativos contra urbanizaciones de Begur, dos de ellos en s’Antiga, por considerarlo “un grave atentado al patrimonio natural, ambiental y paisajístico”.

El primero de los recursos, el ahora desestimado, es de 2019, cuando se denunció la construcción de los cinco primeros chalés de lujo de los 24 previstos en la antigua cantera, situada en el frente costero entre las playas de Sa Riera y Aiguafreda. El segundo recurso se presentó a finales de 2022 por permitir construir otras tres casas.

Marta Rodríguez

EL PAIS