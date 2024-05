España | La defensa del líder de Vox, Santiago Abascal, a Milei: “Pedro Sánchez no es el rey”

Escuchar

El paso del presidente Javier Milei por Madrid dejó un tendal en la política local española a la vez que todavía no se sabe qué pasará con las relaciones diplomáticas, luego de que el líder libertario criticara a la esposa del mandatario Pedro Sánchez y el dirigente del PSOE llamara a consulta al embajador. Este martes, en tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, salió a hacer una férrea defensa de Milei -con quien tiene una amistad- y marcó que los dichos del argentino no tienen por qué afectar el vínculo entre los dos países. En diálogo con el programa de Eduardo Feinmann en radio Mitre, dijo incluso que Sánchez “no es el rey” ni el Estado.

“No están en condiciones de hablar de la soberanía de España, no pueden dejar sin embajador a los españoles que viven en la Argentina por un capricho personal. El señor Sánchez no es el rey, aunque él se lo crea ”, sentenció Abascal, quien invitó a Milei al evento Europa Viva 24 del fin de semana, donde el libertario tildó de “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa del presidente español que es investigada por tráfico de influencias aunque no tiene todavía una imputación formal que la comprometa.

Aclaró también el conductor de los ultraderechistas españoles que allá en su país no existe la figura de “primera dama” como acá. “El señor Sánchez lo que viene a ser es un primer ministro, pero el jefe del Estado es el rey. El señor Sánchez no es el jefe del Estado, ni es el Estado, aunque se comporte como un autócrata”, arremetió uno de los principales detractores del PSOE, partido gobernante.

Asimismo, reiteró la postura mileísta de que las expresiones contra Gómez fueron una especie de réplica a las agresiones que Sánchez y sus ministros le habían vertido, y que comenzaron cuando el titular de Transporte español, Óscar Puente, tildó al argentino de consumir sustancias. “Sánchez es un experto en enviar ministros a atacar y victimizarse cuando hay una respuesta. El ataque grave fue el del ministro de Transporte contra Milei. Ahora el gobierno no puede iniciar un conflicto diplomático por recibir una respuesta. Me parece muy bien que el presidente argentino no pida disculpas por haber dicho una cosa que está en el debate publico español y sobre el que tiene todo el derecho de hablar”, comentó Abascal, luego de que anoche Milei ratificara que no haría esas disculpas pese a que fueron exigidas desde España.

Convencido de que el presidente argentino no agravió a la soberanía, el líder de Vox le enrostró al PSOE, pero también al Partido Popular (PP), de derecha, haber recibido al mandatario colombiano, Gustavo Petro, “con alfombra roja”, luego de que el izquierdista hablara del “yugo español” y de “un régimen productivo de esclavistas”.

“Ahí sí hubo un ataque a la dignidad de España, porque Petro había hecho declaraciones muy desagradables sobre el pasado de España. Milei ha respondido ataques de naturaleza personal y durísimos durante muchos días, de miembros del gobierno que lo han llamado drogadicto, fascista, ultraderechista. Y cuando él ha respondido refiriéndose a una circunstancia que está ocasionando gran debate, la presunta corrupción de la mujer de Sánchez, se han vuelto a victimizar”, comentó Abascal, que insistió: “Es intolerable generar un conflicto diplomático por un asunto personal. El gobierno no puede apelar a la soberanía y la dignidad de España, si ha pactado a nivel nacional y ha logrado la investidura aliándose con todos los separatistas, que quieren destruir la soberanía”. Esto en relación a que Sánchez renovó su mandato en alianza con los partidos separatistas en las últimas elecciones del año pasado, para así imponer mayoría frente al PP, que en realidad había obtenido más escaños.

“La izquierda está muy acostumbrada a actuar desde la superioridad moral, a marcar la agenda. Cuando nosotros lo hacemos, convocamos a los aliados y nos ponemos de acuerdo por encima de muchas diferencias frente a lo que representa el socialismo globalista, reaccionan muy mal, se victimizan. No están acostumbrados a que se les hable con contundencia como lo hacemos nosotros y Milei”, se equiparó el referente de Vox, halagado en reiteradas oportunidades por el argentino cuando desembarcó en Madrid.

Por último, Abascal explicó que no confluyen a nivel nacional con el PP -es decir, la ultraderecha y la derecha- porque la dirección nacional de ese partido “está empeñada en hacer desaparecer a Vox antes que en derrotar al PSOE”, en un dardo directo al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo dijo que el PP tiene distintas posiciones en las elecciones y cuando gobierna. “Acaban de votar con la izquierda la regularización de medio millón de personas que entraron ilegales a España, una discriminación a los inmigrantes legales que respetan la ley y a los españoles a los que se pone en riesgo su seguridad, sus servicios públicos y su prosperidad. La dirección nacional está mas cerca del PSOE que de nosotros. Aunque exista un teatro político de que se pelean, a la hora de la verdad son socios en Bruselas. Se reparten las conducciones parlamentarias, los jueces, y todos tienen las mismas prácticas de ensobrados de los medios de comunicación”, concluyó.

LA NACION