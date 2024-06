Cifra récord: ¿cuánto aumentó el costo de construir una casa en un country?

Escuchar

Luego de la pandemia se profundizó el interés por tener una casa en un country: una vivienda más grande que un departamento y rodeada de verde o hasta con salida a laguna. La demanda de estas propiedades que se ubican en las áreas periféricas de la ciudad y satisfacen la necesidad de quienes buscan vivir en espacios menos urbanizados. Pero, en realidad, es cada vez más caro poder construir una.

No solo la pandemia influyó en este éxodo, sino que la tecnología también lo hizo. “Los fuertes avances de la tecnología permitieron que una personase pueda ir a vivir fuera de la ciudad y que no dependa de estar atado a la urbe para poder trabajar o estudiar. Ahora, con la llegada de Starlink, las personas pueden irse a la Patagonia y trabajar desde allí”, explicó Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario.

El costo de construcción en casas de country registraron un récord, según Reporte Inmobiliario sculpies

A pesar de que este fenómeno está creciendo, el precio del metro cuadrado en este tipo de viviendas también incrementa. ¿A cuánto estaba el año pasado el costo de construcción de una casa country? El precio del metro cuadrado en mayo de 2023 se ubicaba en US$1232, un 70% más bajo que en mayo de 2024.

En mayo 2024 el costo de construcción en dólares está un 70% más caro que en mayo 2023 Gentileza Izrastzoff Compañía Inmobiliaria

El último registro disponible, que fue el de mayo de 2024, marcó que el m² en una vivienda country costó US$2112. Tal es el caso que el fundador de Reporte Inmobiliario afirmó a LA NACION: “El valor es un récord, nunca se había llegado a un costo tan alto. El más alto había sido en 2018, cuando había sido de aproximadamente de US$1800/m²″.

Para construir este tipo de viviendas, el informe analiza casas de una medida total de 315 m², por ende, el precio en dólares que registró mayo fue de US$665.573.

El metro cuadrado costó US$2112 en mayo de 2024 Javier Picerno

Si hablamos de pesos, se alcanzó un récord. El metro cuadrado costó $2.600.000 y los 315 m², $818.655.125, el valor más alto que se registró. De hecho, el precio en pesos se cuadruplicó en un año.

Las razones detrás del aumento

El motivo por el cual el precio del metro cuadrado en este tipo de viviendas aumentó 400% en pesos un año es porque el dólar se “planchó por ocho meses” y hubo un fuerte incremento de los costos en pesos. Eso hizo que cada vez se necesiten más dólares para construir el mismo metro cuadrado, según Gómez Picasso.

En pesos, el aumento en un año fue de 400% ALFIERI MAURO

¿Cuáles son las expectativas de cara a futuro? Los expertos del sector inmobiliario y de la construcción esperan que siga en aumento, pero no de la manera en la que subió este último tiempo. “La idea sería que en los próximos meses los costos en dólares no aumenten de la manera en la que vienen aumentando. Esto se debe a que, si bien se estima un dólar estable, los costos de construcción en pesos incrementarían, pero no en la medida que se venía registrando”, agregó.

Por último, Gómez Picasso concluyó: “Por más de que los costos en la Argentina alcanzaron una cifra récord, los precios siguen estando por debajo de la media mundial. En el exterior hubo mucha inflación en los últimos años, pero a pesar de este valor, seguimos estando un escalón por debajo del promedio mundial”.