¿Cómo hacerlo? Ahora podés reformar tu casa con sus propias manos a bajo costo

En el mundo del Diy (Do it your self) o hágalo usted mismo existe un abanico de posibilidades para renovar el aspecto de nuestras casas en cuestión de horas. Cada cual encontrará la técnica hecha a su medida. Sin embargo, el esténcil merece ser probado por grandes razones: es económico y rendidor, porque es reutilizable y las transformaciones son radicales.

Con una mega plantilla, que se compra a un precio aproximado entre los $1500 y $2000, pincel y poca pintura látex se puede intervenir toda una pared, o incluso un piso. ¿Qué requiere a cambio? Prolijidad, paciencia y seguir al pie de la letra el paso a paso de la técnica para evitar manchones indeseables.

En la actualidad es posible encontrar muchos motivos para elegir gracias a quienes se dejaron conquistar por estas plantillas y se dedican a fabricarlos en la Argentina.

Desde Córdoba Capital, la arquitecta Cecilia Gaisán, inspira en las redes sociales con su propia marca de esténciles ModoStencil Deco, acompañados de tutoriales y tips de deco para lanzarse a esta aventura. “Usar mis manos me despeja la mente, es mi cable a tierra. He renovado muebles, he ploteado todo lo que se me cruzaba, hice velas, macetas de cemento, alfombras con ganchillo, estantes metálicos. He cosido fundas de sillón. Y aún tengo una lista interminable de ideas que me están esperando”, revela su infinidad de hobbies esta auténtica hacedora de 38 años, madre de dos chicos y uno en camino.

Modostencil nació a finales de 2017 dentro de una habitación multiuso de la imprenta Gaisán. “Como todos los que tienen hijos saben, ellos van copando cada rincón con sus juguetes, y decidí que una buena opción para intentar organizar mi hogar era donarles las paredes a ellos. Como eran blancas quise ponerle onda y calidez. Pensé en pintar un mural, pero tenía miedo del resultado. Me gustaban los empapelados, pero se me iban de presupuesto. Otra posibilidad era el vinilo, pero ya lo había usado y quería algo distinto. Investigando descubrí el esténcil, una técnica fácil, con infinidad de posibilidades, aplicable a muchas superficies. Me convenció. Sin embargo, no encontré por ningún lado en la Argentina donde comprar un esténcil de ese estilo. Todos estaban orientados a manualidades. Así que decidí hacerlo yo, tras investigar materiales y probar la técnica, el laboratorio de experiencias fue mi casa. Ya tengo pintadas varias paredes. Y después, seguí con familiares y amigos. Luego de un tiempo, me animé a lanzar un catálogo con diseños, que fueron surgiendo por propio gusto o por pedidos particulares “, relata.

Guadalupe Ibarguren y Guadalupe Larrain. Madre e hija, también son pioneras en esta temática. Su emprendimiento Las Lupes nació hace cuatro años. “A mí siempre me gustó pintar, pero me cuesta el dibujo a mano alzada así que desde que era chica, donde encontraba esténciles me los traía, porque en el país no había diseños que me gustaran. Hasta que un día descubrí una máquina donde podía hacerlos. Al principio lo hacíamos con radiografías, en casa y de manera muy artesanal hasta llegar al material actual, un plástico liviano, que a su vez es resistente y flexible, con muchos usos más que su empleo para pisos y paredes”, cuenta Ibarguren sobre sus comienzos.

Empezaron con la temática botánica que estaba muy de moda y sigue gustando mucho. Ahora, lo último es lo geométrico. Ibarguren cuenta que se inspira en la calle, los carteles industriales que también están de moda, y están atentas a lo que se ve en el exterior, para tenerlo disponible en cuanto lo pidan. Siempre están detrás de la tendencia, no obstante el catálogo, que es bien amplio, procura contemplar todos los gustos. La personalidad también cuenta.

Tamaños y precios

Las plantillas se presentan en diferentes tamaños. Hay desde del típico azulejo de 15 X 15 cm, formatos más grandes, de 20 x 20 cm y 30 x 30 cm. Hasta los más convenientes para la pared o piso, en sus versiones XL o mega. Cuanto más grande, mejor para avanzar a toda velocidad. Estas plantillas pueden llegar a medir 60 x 80 centímetros. Los precios de las plantillas, de las comunes hasta los formatos más grandes, van desde los $200 hasta los $2000. “Es una gran opción. Un viaje de ida, muchos después me cuentan quieren pintarlo todo”, asegura Gaisán y enfatiza que la mayoría de la gente desconocen los resultados hermosos que pueden lograrse.

Antes y después de un dormitorio con pared pintada con esténcil

Cómo usar el esténcil sobre pared

El gran consejo es utilizar poca pintura, descargando en algún papel antes de pintar. Queda impecable y no se corre el riesgo de que la pintura se deslice por debajo del esténcil. Si falta color, se da inmediatamente una segunda mano, también con poca pintura. Si se trata de la primera intervención con esta técnica, practicarla antes sobre un papel, y no directamente en la pared.

Ibarguren, de Las Lupes, da otros consejos: para el trabajo plano, utilizar rodillo, en lugar de esponja o brocha, porque se trabaja mucho más rápido. Si se busca un efecto de desgaste, recurrir a la esponja. Los matizados de distintos colores se realizan con brocha.

A la hora de elegir los materiales, hay que tener en cuenta que en pared, se aplica pintura látex, pinturas al agua y cuanto más espesa, mejor. Si es interior, no hace falta proteger con laca.

En el caso de que se quiera trabajar los pisos: si se tiene un viejo cerámico se puede transformar aplicando pinturas como epoxis, esmaltes para pisos como base para cambiar el color. Y se aplica esténcil con pintura a la tiza, que se adhiere a toda superficie. Luego se protege con tres o cuatro manos de laca poliuretánica para que resista el tránsito.

Gaisán, de Modo Stencil Deco, también da sus consejos prácticos: elegir un rodillo de goma espuma de alta densidad, para lograr un buen acabado. También se puede pintar con pincel tipo taponador usado para esténcil, pero hay que saber que se demora más en pintar una gran superficie.

Por otra parte, recomienda usar pintura al agua: puede ser tipo látex o a la tiza, pero es clave no diluir, es decir tiene que estar espesa. Si la se ve medio líquida es bueno dejar abierto el tarro para que se espese un poco.

Respecto a las superficies a pintar, la pared debe ser lisa, ya que cuanto más pareja, mejor se copiará la forma del esténcil y no se derramará pintura, es decir si es tipo bolseado o rugosa va a ser imposible que los bordes del diseño del esténcil queden bien definidos y prolijos.

En colorimetría, se deben tener en cuenta dos colores, el de fondo de la pared y el que se aplica en el esténcil. Siempre tienen que generar un contraste para que pueda resaltar el diseño.

Así quedó un baño en el que se decoró la pared con esténcil

El paso a paso

Cómo aplicar un mega esténcil en pared. Cecilia Gaisán, de Modo Stencil, detalla cada etapa:

Colocar el esténcil en la esquina superior izquierda. Es importante que se encuentre derecho, para eso se puede usar un nivel de mano, ya que los próximos continuarán las líneas de este primer esténcil.

Con el rodillo ya preparado con la pintura suficiente, recordar descargar bien el exceso, aplicar una fina capa de pintura por toda la plantilla. Repetir hasta que alcance el color deseado.

Al terminar, retirar el esténcil y colocar al lado, utilizando las partes que se superponen, (líneas guías) para posicionarlo bien. Ir moviendo la plantilla de izquierda a derecha y empezando desde arriba para luego ir bajando. No se necesita esperar a que seque. Continuar repitiendo esto por el resto de la pared.

Una vez cubierta toda la pared, terminamos con los bordes doblando el esténcil... ¡Y listo!

Un consejo que da la especialista es que si hay que cubrir muchos metros cuadrados, hay que limpiar el esténcil una vez o dos en el proceso, ya que se va haciendo una película de pintura sobre él que lo engrosa y dificulta pintar. Se limpia con agua, detergente y un cepillo apoyándolo sobre la mesada y con cuidado para no dañarlo. Si la pintura está seca dejar remojar para que afloje.