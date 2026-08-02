Cómo preparar la propiedad para venderla más rápido: la primera impresión es clave

El amor a primera vista también existe en el rubro inmobiliario y, más allá de las características edilicias y funcionales que tenga un departamento o una casa, se puede recurrir a una serie de trucos para volverlo aún más deseable.

Los espacios despojados dan mayor amplitud Estudio 3R

Estas técnicas son conocidas en el ámbito inmobiliario como “home staging”. Si bien es útil conocer los consejos para lograr una “puesta en escena” que empuje una venta no se pueden dejar de lado aspectos fundamentales.

Un mismo espacio transformado por la técnica del home staging Gentileza Home Staging MotivacionalR

Esto es lo que destaca Alan Flexer, gerente de la sucursal San Isidro de Inmobiliaria Narváez, quien considera importante destacar que una comercialización exitosa depende de una combinación de factores fundamentales, entre ellos una correcta tasación, una estrategia de comercialización adecuada y una presentación atractiva del inmueble.

Dentro de este último aspecto, no siempre es necesario realizar grandes inversiones para mejorar la percepción de una propiedad. “Hay algunas acciones de bajo costo como una limpieza profunda, ordenar y despersonalizar los ambientes, realizar pequeñas reparaciones en griferías, picaportes, detalles de pintura o, renovar las paredes con colores neutros, si es necesario, que pueden generar un impacto muy positivo”, cuenta. Y reconoce que estas mejoras permiten mostrar una propiedad más cuidada, luminosa y funcional, favoreciendo el interés de potenciales compradores o inquilinos.

El valor de la primera impresión

1- Sacar los detalles personales

Por su parte, Juan Manuel Tapiola, CEO de la desarrolladora Spazios, advierte que la primera impresión vale muchísimo. “En una visita, los primeros 90 segundos suelen definir si alguien se imagina viviendo ahí o no. Y lo mejor es que mejorar esa primera impresión no requiere grandes inversiones”, sostiene. Y explica que uno de los primeros pasos del home staging es despersonalizar la propiedad. “Sacar fotos familiares, recuerdos y objetos muy personales ayuda a que el comprador pueda proyectarse viviendo en ese lugar”, sostiene.

2-Una casa ordenada parece más grande

Otro aspecto fundamental es el orden. Tapiola enfatiza que una propiedad ordenada siempre parece más grande. “Muchas veces alcanza con guardar la mitad de los objetos que hay sobre mesas, muebles y mesadas para que los ambientes respiren”, dice.

“También recomiendo hacer pequeñas reparaciones: una canilla que pierde, una puerta que no cierra bien, una pared con humedad o una lámpara quemada transmiten sensación de falta de mantenimiento y generan desconfianza”, agrega. Y, por último, asegura que una mano de pintura blanca suele tener uno de los mejores retornos sobre la inversión. “Esto ilumina, da sensación de limpieza y permite que el comprador imagine más fácilmente cómo sería la propiedad con su propio estilo”, explica.

3-Aprovechar la luz natural

Para Flexer, la presentación integral de la propiedad es un aspecto determinante dentro del proceso de comercialización. El inmobiliario considera que los ambientes deben transmitir amplitud, funcionalidad y luminosidad, por lo que resulta recomendable reducir elementos innecesarios, mantener los espacios ordenados y aprovechar al máximo la luz natural.

Cuándo organizar las visitas

“Si las fotografías o las visitas se realizan en horarios de menor iluminación, es conveniente encender todas las luces para generar una sensación más cálida”, asegura. Y coincide en que es importante corregir pequeños desperfectos que puedan transmitir falta de mantenimiento, ya que suelen influir en la percepción del inmueble. “En cuanto a la decoración, la utilización de elementos neutros y sobrios ayuda a resaltar las características de cada ambiente sin condicionar el gusto del potencial interesado”, añade.

Las plantas otorgan calidez Shutterstock

Sobre las fotografías, para Flexer son un factor clave. “Hoy, el primer contacto con una propiedad se produce, en la mayoría de los casos, a través de portales y plataformas digitales. Contar con imágenes de calidad profesional, correctamente iluminadas y con buenos encuadres aumenta significativamente las posibilidades de captar la atención y generar consultas”, enfatiza. Y reconoce que, actualmente, el home staging puede implementarse de dos maneras:

Por un lado, mediante una intervención física del inmueble, incorporando mobiliario y elementos decorativos para potenciar sus atributos durante las visitas y las sesiones fotográficas.

Por otro, a través de herramientas de inteligencia artificial, que permiten recrear digitalmente ambientes amueblados sobre fotografías reales de la propiedad. “Esta alternativa suele representar un costo menor y constituye un recurso muy útil para ayudar a los potenciales compradores o inquilinos a visualizar las posibilidades del espacio”, advierte.

Asimismo, para Tapiola, en cuanto a organización menos es más. “Si una biblioteca está llena, un placard está desbordado o el living tiene demasiados muebles, la propiedad se percibe más chica de lo que realmente es. En iluminación hay que aprovechar toda la luz natural posible. Cortinas abiertas, ventanas limpias y todas las luces funcionando durante las visitas. Un ambiente luminoso siempre genera una mejor sensación”, subraya.

El blanco y el orden siempre es un buen aliado Shutterstock

Mientras que considera que para una buena decoración no hace falta contratar a un diseñador. “Con almohadones neutros, algunas plantas, ropa de cama prolija y una mesa bien presentada ya cambia completamente la percepción”, dice. Y considera que los defectos conviene resolverlos antes de publicar la propiedad. “El comprador suele sobredimensionar cualquier problema que encuentra y termina descontándolo varias veces en la negociación”, añade.

Una buena estrategia

El home staging se consolidó como una herramienta de apoyo a la comercialización. Actualmente, la mayoría de los interesados conoce una propiedad por primera vez a través de internet, por lo que la presentación resulta determinante. En ese sentido, Flexer aclara que tanto en su modalidad tradicional como mediante inteligencia artificial, el home staging permite destacar el potencial de un inmueble, facilitar que el público se proyecte viviendo en él y diferenciar la publicación dentro de un mercado cada vez más competitivo. “Si bien no reemplaza una correcta tasación ni una estrategia comercial adecuada, constituye un recurso que puede contribuir a generar más consultas y reducir los tiempos de comercialización”, cuenta.

Para Tapiola, el mercado cambió y hoy un comprador puede comparar decenas de propiedades en pocos minutos desde el celular. “Eso hace que la competencia sea mucho mayor y que la presentación tenga un peso enorme. El home staging busca reducir el tiempo de venta y mejorar la percepción de valor sin hacer grandes inversiones.

En muchos casos, con cambios que cuestan muy poco se logra vender o alquilar semanas o incluso meses antes”, advierte. Y asegura que vender una propiedad es vender la posibilidad de una nueva vida. “Cuando una persona entra y logra imaginarse viviendo ahí, la mitad del trabajo ya está hecha. Estas prácticas justamente apuntan a generar esa conexión emocional desde el primer momento”, finaliza.

Claves para vender más rápido