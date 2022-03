Cómo se construyó una casa de 365 metros cuadrados en 12 horas

¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento en el que una propiedad podría construirse en tan sólo medio día? El presente, de la mano de los avances tecnológicos, no deja de sorprendernos. Lo que hasta hace una década llevaba años en construirse hoy puede realizarse en media jornada, gracias a la utilización de las impresoras 3D. El resultado: una casa de 365 metros cuadrados levantada en hormigón líquido.

Un caso que sirve de testigo es el de Abril Springfield y su hijo de 13 años, que residen en Virginia, Estados Unidos. Ellos pudieron cumplir el sueño de tener su casa propia en tan sólo 12 horas. “Antes para realizar una vivienda prefabricada o modular (de 365 m²) de tres dormitorios, dos baños completos y un porche delantero cubierto hubiese demorado unas cuatro semanas en levantarse. Hoy gracias al uso de la impresión 3D puede hacerse en unas pocas horas”, explican miembros de Habitat for Humanity, organización benéfica encargada del desarrollo de la propiedad.

Las maquinarias para confeccionar la casa en el lugar Consociate Media / SWNS - Consociate Media / SWNS

Además de verse elegante, la nueva casa tiene algunas características ecológicas bastante sorprendentes. Por ejemplo, la utilización de concreto como material principal permite reducir los costos de construcción hasta en un 15% por metro cuadrado. Este material, además, tiene la particularidad de ser un excelente aislante, por lo que permite economizar en la energía que se destina a la climatización del hogar tanto en invierno como en verano. Un dato no menor, para los habitantes norteamericanos, es que el hormigón líquido, por su fuerza, proporciona una gran protección contra tornados y huracanes.

La propiedad que actualmente ocupa Springfield cuenta con la certificación EarthCraft, lo que significa que minimiza los impactos ambientales y su mantenimiento demanda un costo reducido. Una dato no menor, dado que Springfield es empleada en un hotel local y sus ingresos son muy bajos.

Esta casa de tres habitaciones se imprimió en 3D en solo 12 horas. captura de pantalla

Un proyecto social

La casa es una creación de la organización benéfica Habitat for Humanity, en asociación con la empresa de impresión 3D Alquist, cuyo objetivo es proporcionar viviendas asequibles para las personas que las necesitan. Para que Springfield pudiera adquirir la vivienda la organización benéfica le ofreció una hipoteca con reembolsos de no más del 30% de sus ingresos. Además, como regla de Hábitat, los nuevos propietarios deben dedicar parte de su tiempo a trabajar en el proyecto. Por tal motivo, Springfield colaboró con unas 300 horas que le permitieron no sólo hacer realidad su nuevo hogar sino también ayudar con el sueño de otro futuro propietario. “Mi hijo y yo estamos muy agradecidos. Siempre quise ser propietaria de una casa. Esto es como un sueño hecho realidad”, comentó Springfield.

La casa es una creación de la organización benéfica "Habitat for Humanity" en asociación con la empresa de impresión "3D Alquist" captura de pantalla

Esta es la primera casa impresa en 3D de la organización benéfica, creada en un esfuerzo cooperativo entre voluntarios, patrocinadores de la casa y compradores, pero esperan en breve lanzar una segunda en Tempe, Arizona.

El futuro de las casas impresas en 3D

Si bien las viviendas impresas en 3D todavía son relativamente raras, los expertos predicen que podría tener un impacto en la industria de la vivienda en el futuro, lo que significa que pronto podríamos ver casas impresas en 3D en el Reino Unido. “Las casas 3D podrían ser potencialmente el futuro del desarrollo inmobiliario. Ellas tienen muchos beneficios, entre los que se destacan: los breves tiempos de construcción y el valor accesible de los materiales. Además, este sistema permiten realizar una gran variedad de diseños de viviendas. El rápido montaje, también, se convierte en un factor determinante que termina reduciendo el costo de mano de obra. Todas estas características colaboran para hacer más accesible la vivienda en general”, explica Bruna Pani experta inmobiliaria de Compramos Cualquier Casa.

Se necesitaron solo 12 horas para imprimir los cimientos de hormigón de la propiedad de tres dormitorios y dos baños, lo que nominalmente demoraría cuatro semanas. Consociate Media / SWNS - Consociate Media / SWNS

Para algunos especialistas las casas realizadas con impresoras 3D podrían convertirse en una revolución para el mercado inmobiliario, haciendo que -gracias al abaratamiento de los costos- más gente pueda llegar a tener finalmente su casa propia.