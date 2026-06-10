Irán atacó con misiles y drones bases de EE.UU. en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.-La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció este miércoles que su Fuerza Aeroespacial lanzó drones y misiles de largo alcance contra distintas instalaciones militares que albergan personal estadounidense en Kuwait, Baréin y Jordania. La contraofensiva iraní tuvo lugar luego de los ataques ordenados por Estados Unidos contra territorio iraní a raíz del derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Según comunicó la Guardia Revolucionaria Islámica, sus misiles alcanzaron y destruyeron “cuatro objetivos críticos en la base de Jordania”, incluidos hangares de aviones de combate F-35 y un centro principal de mando y control.

Misiles en Líbano

La Guardia Revolucionaria iraní presentó el ataque con misiles como la “culminación” de una operación de represalia más amplia. La misma incluyó el ataque a 21 objetivos en varias bases aéreas y navales estadounidenses en toda la región, así como el derribo de un dron estadounidense MQ-9 sobre el espacio aéreo iraní.

Desde el Régimen también advirtieron que sus fuerzas siguen preparadas para dar una respuesta “aplastante y decisiva” a cualquier acción militar estadounidense posterior y que la Casa Blanca tendrá que asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de una mayor escalada.

En contrapartida, el ejército jordano informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron cinco misiles lanzados desde Irán que tenían como objetivo la zona de Al-Azraq, en la provincia de Zarqa.

Estos bloqueos aéreos provocaron la caída de escombros, pero no causaron víctimas fatales ni daños materiales de gran consideración. Por otro lado, se desplegaron equipos de ingeniería militar para asegurar los restos del misil y eliminar cualquier posible explosivo.

El posteo del Ministerio de Interior de Baréin

El fuego cruzado entre Irán y Estados Unidos se coló en Baréin, país donde el Ministerio del Interior le recomendó a los ciudadanos “mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano”.

Ante esta situación, los sistemas de defensa aérea de Kuwait están “interceptando actualmente objetivos aéreos hostiles”, según declaró el Estado Mayor del Ejército de Kuwait.

La publicación de la armada de Kuwait

En una publicación en X, el ejército instó a los residentes a “cumplir con las instrucciones y directrices de seguridad emitidas por las autoridades competentes y a obtener información de fuentes oficiales autorizadas”.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra sacudió la economía global, impulsó los precios de la energía en todo el mundo y encareció muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Los funcionarios de los países involucrados en el conflicto bélico no lograron convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin de manera permanente al conflicto, en particular debido a que Israel intensificó su campaña militar en Líbano.

El derribo del helicóptero de ataque Apache y los ataques del ejército de Estados Unidos durante el martes tensaron aún más el alto el fuego, un día después de que Irán e Israel intercambiaran fuego por primera vez desde que entró en vigor la tregua.

Con información de AP y Reuters