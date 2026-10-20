Costantini invierte hasta US$30 millones para ampliar un icónico edificio de Palermo

A 25 años de su inauguración, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) comenzará una nueva etapa de crecimiento de la mano de su fundador, el empresario inmobiliario Eduardo Costantini, quien proyecta una inversión de hasta US$30 millones para ampliar el edificio.

Pero, en vez de crecer hacia arriba, lo hará hacia abajo: la intervención se realizará bajo la Plaza Perú, ubicada junto al museo, y permitirá duplicar la superficie destinada a salas de exhibición. El proyecto, que ya se encuentra en etapa de diseño, tiene prevista su inauguración para fines de 2029 o comienzos de 2030 y estará a cargo del Taller Frida Escobedo, un estudio de arquitectura de reconocimiento internacional con oficinas en Nueva York y México, liderado por la arquitecta mexicana Frida Escobedo, que también participa en la renovación del Centre Pompidou de París y en la construcción de una nueva ala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET).

ampliación Malba

La ampliación fue confirmada por Costantini durante la gala por el 25° aniversario del Malba, celebrada el 17 de septiembre, en la que también se anunciaron otras iniciativas para el futuro de la institución.

Cómo será la ampliación del Malba

La ampliación incorporará nuevas salas para exposiciones temporales, un auditorio, espacios multiusos, una plaza-patio exterior, talleres, áreas de guardado y oficinas. De esta manera, el museo no solo ganará capacidad para exhibir obras, sino también para ampliar su programación cultural y educativa.

Uno de los principales cambios se producirá en el corazón del edificio, ya que con el paso de los años y el crecimiento de las actividades, distintas funciones fueron ocupando los espacios centrales del Malba, que comenzaron a resultar insuficientes frente a la diversidad de usos.

El proyecto entiende la expansión no como una pieza autónoma, sino como una transformación del museo en su conjunto. La nueva intervención conecta espacios que hoy funcionan de manera separada y permite que los programas existentes encuentren mayor lugar para desarrollarse. “La ampliación no sólo extiende el Malba: también modifica la manera en que se recorre y se habita el edificio existente”, se puede leer en el comunicado.

El Malba se prepara para una transformación con una ampliación que se construirá debajo de la Plaza República del Perú, en Palermo

El proyecto arquitectónico estará a cargo del Taller Frida Escobedo, con sedes en Nueva York y México

Otro de los objetivos es fortalecer la relación entre el Malba y su entorno urbano. La plaza, que actualmente funciona como un espacio verde lindero, pasará a formar parte de una nueva conexión arquitectónica entre el museo, el parque y la ciudad.

Para avanzar con la iniciativa fue necesario resolver un aspecto clave: el uso del espacio público. Durante la misma gala, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que esa tarde se había firmado un convenio que otorga al Malba la cesión de uso de la Plaza Perú durante 30 años, en el marco del proyecto de ampliación.

Aunque el anuncio se concretó en el aniversario número 25, la idea de ampliar el Malba no es nueva. El proyecto comenzó a gestarse en 2011, cuando el museo celebró sus primeros 10 años de funcionamiento y sus autoridades plantearon la necesidad de ganar superficie para acompañar el crecimiento de la institución.

En aquel momento, se presentó una solicitud ante la Legislatura porteña para sumar aproximadamente 3840 m² a los 7455 m² existentes. La primera propuesta arquitectónica estuvo a cargo del uruguayo Carlos Ott y, hacia fines de 2012, se otorgó el permiso para iniciar la obra.

La nueva ampliación incorporará salas de exposiciones temporales, un auditorio, talleres y espacios de usos múltiples

Sin embargo, la ampliación no llegó a concretarse y el proyecto quedó pendiente durante más de una década. Ahora, con una nueva propuesta arquitectónica y la cesión de uso del espacio bajo la plaza, la iniciativa vuelve a tomar impulso.

Desde su inauguración, el edificio del Malba atravesó una única intervención arquitectónica de relevancia. Fue en 2017, cuando el Estudio Herreros, de Madrid, estuvo a cargo de la remodelación integral de la planta baja. Ese mismo estudio también diseñó la nueva sede del Malba en Puertos, Escobar, provincia de Buenos Aires, inaugurada en 2024.

El nuevo Malba tiene prevista su inauguración para fines de 2029 o comienzos de 2030

De esta manera, la nueva obra responde a una necesidad concreta de crecimiento, pero aprovecha esa necesidad para hacer algo más: “Crea nuevas relaciones entre programas que ya existen, da nueva vida y mayor espacio al edificio original, y transforma una condición de proximidad con plaza República del Perú en una relación activa. Malba crece no solo para albergar más, sino para conectarse más: consigo mismo, con el parque y con Buenos Aires”, finaliza el escrito.