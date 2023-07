Efecto dólar blue: cuánto bajó el costo de construir una casa en un country y hasta cuándo durará la oportunidad

escuchar

El sube y baja financiero que desestabilizó la moneda en las últimas semanas abrió una nueva ventana de oportunidad para los ahorristas en dólares. Los integrantes de este universo que se encuentren a punto de embarcarse en la construcción de una vivienda podrán aprovechar una nueva baja del costo de construcción.

Con el aumento del tipo de cambio paralelo de fines de junio, el costo en moneda dura bajó a “uno sus los valores más bajos en más de dos años” y se retrotrajo a niveles de agosto del año pasado, según un informe de Reporte Inmobiliario. “Es verdad que durante julio se siguió dando otra devaluación más fuerte. Con el dólar a $529, los costos habrían bajado otro escalón ubicándose en los US$1165, aunque es totalmente teórico ya que sabemos que rápidamente los incrementos del dólar llegan a los aumentos para materiales y mano de obra en pesos”, analizan desde la entidad y sostienen que “habrá que esperar a fines de julio para ver cómo finalmente repercuten las devaluaciones de estos días en los costos”.

Costo de construcción casa country junio 2023 Reporte Inmobiliario

Para los analistas y referentes del mercado la incógnita es cuánto va a durar esta ventaja. Mientras que en pesos se espera que los costos continúen subiendo, un panorama de incertidumbre envuelve el futuro de los precios en dólares debido a la inestabilidad financiera. “No debemos olvidar que es una práctica muy común la de pisar como sea la cotización del dólar en épocas previas a elecciones, por lo que la lógica nos indica que aumentarían nuevamente en dólares hacia fin de año ya que en pesos no hay duda. Todos sabemos que seguirán al ritmo de la inflación que no sólo no afloja sino que se sigue intensificando. El costo sí es una real incógnita para 2024 ya que no tenemos certezas de cuál pueda ser su cotización luego de las elecciones”, advierten desde Reporte Inmobiliario.

¿Cuánto cuesta construir una casa en un country?

El último relevamiento indica que construir una vivienda de categoría premium en un country o barrio privado, incluyendo impuestos y honorarios profesionales, en junio se acercaba a los US$2299,73/m2 a la cotización oficial, según un informe de Reporte Inmobiliario. La cifra se reduce casi a la mitad cuando se calcula en base al dólar blue de finales de junio: marca un presupuesto de US$1247,73/m2 y se nivela con el costo de construcción de agosto de 2022 que fue de US$1229,90/m².

En base a estos números, la construcción de una propiedad en moneda estadounidense cuesta US$393.002,60 en función de la cotización del dólar paralelo y US$724.415,23 al tipo de cambio oficial. En pesos, realizar en junio una obra de este calibre costaba $616.327 por metro cuadrado, valor que marca un crecimiento del 2,07% en comparación con el mes de mayo. En total, la construcción completa el mes pasado necesitaba una inversión de $194.143.282,40.

La construcción de una propiedad en moneda estadounidense demanda US$393.002,60 en función de la cotización del dólar blue Archivo

¿Cómo es la propiedad modelo?

Para estos cálculos se tomó como referencia una vivienda unifamiliar implantada dentro de un barrio cerrado de conurbano bonaerense. Construida sobre un terreno de 800 m² en esquina de manzana central. La construcción supone ser edificada en dos niveles, con retiro de ejes divisorios del predio generando jardines y espacio de estacionamiento vehicular.

Se ingresa a un hall de acceso y distribución que lleva al estar comedor, toilette de recepción, cocina y family room. Completan el nivel dependencias de servicios y lavadero. Hacia el contrafrente y en el exterior cuenta con una galería semicubierta con parrilla. El nivel superior se reserva al área íntima con tres dormitorios, el principal en suite con vestidor y dos con placares y baño.

La casa modelo para trazar el presupuesto reúne una superficie total de 315 m² homogeneizados, tomándose las superficies semicubiertas al 50% RICARDO PRISTUPLUK

El sistema constructivo es tradicional, con estructura de hormigón armado y mampostería. Contempla una cubierta plana de losa, instalaciones y equipamiento completo en baños y cocina, sistema de calefacción por piso radiante mediante caldera individual, carpinterías exteriores de aluminio pesado y puertas interiores de madera incluyendo frentes e interiores de placares. Además, el cálculo computa terminaciones exteriores de revoque plástico e interiores enlucidos a la cal. Cabe aclarar que los solados son de cerámicos en núcleos húmedos, porcelanato en áreas públicas y parquet en dormitorios.

En total, la casa reúne una superficie total de 315 m² homogeneizados, tomándose las superficies semicubiertas al 50%.

La obra se lleva adelante mediante contratos separados bajo la dirección y coordinación de un profesional. El presupuesto incluye costos de materiales, equipos, mano de obra, gastos generales, fletes traslados, ayuda de gremios e impuestos. Se contemplan además los honorarios profesionales que se calcularon a razón del 13% del costo de obra por proyecto, dirección y administración de obra. El plazo de obra es de 14 meses.

Los planos de la construcción modelo Reporte Inmobiliario

