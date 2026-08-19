El desarrollo que esperó 15 años: IRSA avanza con un megaproyecto en Uruguay de US$10 millones de inversión y 230.000 m2

Un terreno que permaneció como una apuesta a largo plazo durante años se encuentra en pleno avance por parte de una de las desarrolladoras más grandes de la Argentina. IRSA, la compañía liderada por Eduardo Elsztain, compró hace 15 años una extensión de 230.000 m² en Uruguay y ahora acelera allí uno de sus mayores proyectos inmobiliarios fuera de la Argentina: un nuevo distrito urbano con viviendas, oficinas, comercios y espacios públicos.

Es, además, el primer desarrollo inmobiliario del holding argentino en el mercado uruguayo. Con una inversión de más de US$10 millones, se trata de Distrito Calcagno, un masterplan ubicado a orillas del Lago Calcagno, frente al Parque Roosevelt y a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Carrasco, la rambla y el ingreso a Montevideo.

“Como en muchos proyectos, hace 15 años decidimos apostar por una zona que, si bien en su momento no estaba consolidada, confiábamos en una visión de negocio a largo plazo”, explicó Gonzalo Gómez Palma, líder del emprendimiento, a LA NACION.

190.000 m2 se destinan a viviendas, oficinas y comercios IRSA URUGUAY

El predio está dividido en 14 macrolotes de usos mixtos -más de la mitad ya fueron comercializados- y cuenta con más de 190.000 m². Las obras se encuentran en distintas etapas y una vez completado el masterplan, el distrito tendrá más de 2000 unidades residenciales. Actualmente, uno de los edificios de viviendas ya está terminado y habitado, otro está próximo a finalizarse y otros tres comenzaron recientemente su construcción.

En cuanto a los valores, los precios varían según el tipo de proyecto. En la torre 2 de Carrasco Boating, el complejo residencial ya terminado, los departamentos parten de los US$290.000, con valores que rondan los US$3500/m². En cambio, en Grou Rowing, actualmente en construcción y desarrollado bajo el régimen de Vivienda Promovida, el ticket de entrada parte de los US$150.000, con precios cercanos a los US$3000/m².

El proyecto se desarrolla siguiendo la geografía del lugar, los macrolotes se distribuyen en una suerte de “U” que bordea una parte del lago, que funciona como el corazón del distrito. “Está ubicado estratégicamente hacia donde la ciudad crece. Todos los macrolotes tienen salida directa al lago y el proyecto está frente al Parque Roosevelt, que es un pulmón verde muy grande, por lo que su contacto con la naturaleza es algo que lo distingue y lo vuelve único”, detalló Gómez Palma.

Además, el masterplan incorporará un parque público de más de 4000 m² y prevé nuevos espacios de paisajismo y equipamiento urbano. Para avanzar en estas intervenciones, IRSA trabaja junto con la Intendencia de Canelones. También está prevista la instalación de un basamento comercial con servicios para quienes vivan en el distrito.

Ubicado a orillas del Lago Calcagno, frente al Parque Roosevelt y a pocos minutos de la rambla, el aeropuerto y el ingreso a Montevideo

De tierra de veraneo a nuevo polo inmobiliario

La apuesta de la empresa se emplaza en una transformación más amplia que atraviesa esa zona de Uruguay. Durante décadas, Montevideo y Punta del Este concentraron buena parte de la atención de quienes buscaban comprar o invertir en propiedades en el país vecino. Sin embargo, en los últimos años comenzó a ganar protagonismo un tercer corredor: Ciudad de la Costa y su área de influencia.

Ubicada a poco más de 30 minutos de la capital uruguaya, Ciudad de la Costa se extiende entre los arroyos Carrasco y Pando y combina 28 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata, lagos y grandes áreas verdes.

Su origen fue muy diferente al perfil que tiene actualmente, ya que la zona nació como una sucesión de balnearios donde muchas familias construían casas destinadas principalmente a las vacaciones de verano. Con el correr de las décadas, el fenómeno cambió y la residencia permanente comenzó a desplazar al uso exclusivamente turístico y la zona pasó a atraer nuevos servicios, infraestructura y desarrollos inmobiliarios.

Ciudad de la Costa se extiende entre los arroyos Carrasco y Pando, con 28 kilómetros de playa sobre el Río de la Plata wikipedia/cc

Hoy viven allí más de 91.000 personas, lo que convirtió al municipio en el más poblado del departamento de Canelones. En ese proceso también hubo un cambio en las preferencias de quienes buscan vivienda. La cercanía con Montevideo siguió siendo determinante, pero comenzaron a ganar peso otros factores: mayor contacto con la naturaleza, tranquilidad, seguridad y espacios verdes sin perder conectividad con la capital.

Es precisamente ese perfil el que busca captar Distrito Calcagno. Según Gómez Palma, el paso del tiempo terminó validando esa decisión. “Al día de hoy, la ciudad de Montevideo crece indiscutiblemente hacia el este, donde se encuentra ubicado Distrito Calcagno”, señaló y agregó un dato que refleja la transformación del corredor: actualmente, Ciudad de la Costa cuenta con más de 20 emprendimientos entre terminados y en construcción.

Pero el crecimiento inmobiliario de la zona no se explica únicamente por una transformación urbana o por las preferencias de los compradores. Otro de los motores fue el régimen de Vivienda Promovida, un sistema implementado en Uruguay para incentivar la construcción y adquisición de viviendas mediante beneficios fiscales.

El régimen permite reducir la carga impositiva de los emprendimientos que cumplen con los requisitos establecidos y contempla beneficios vinculados con impuestos a la renta, al patrimonio y distintos componentes fiscales asociados a la construcción y posterior explotación de las unidades.

Para los desarrolladores, este marco permite mejorar la ecuación económica de los proyectos. Para el inversor, puede traducirse en tickets de entrada más accesibles y una menor carga tributaria, especialmente en unidades destinadas posteriormente al alquiler.