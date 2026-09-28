Cavaron un pozo en plena selva para construir una casa secreta rodeada por una pileta

Una casa escondida bajo tierra, rodeada completamente por una pileta y construida prácticamente sin herramientas modernas. Ese fue el desafío que asumieron dos youtubers, que documentaron paso a paso cómo levantaron la particular vivienda en plena selva utilizando principalmente troncos, cañas, barro, piedras y otros materiales obtenidos del entorno.

Los protagonistas son los creadores de Primitive Survival Tools, un canal dedicado a mostrar construcciones realizadas con técnicas rudimentarias. En esta oportunidad, resumieron en un video de 17 minutos todo el proceso: desde la excavación del terreno con herramientas improvisadas hasta la construcción de las paredes, el techo, una pileta que funciona como una suerte de foso y un puente para poder ingresar a la vivienda.

El primer paso fue cavar el pozo para la casa Captura de Video

En este caso, resumieron la construcción de una casa secreta bajo tierra a la cual eligieron rodear con una pileta. Para empezar, cavaron el suelo en forma de rectángulo para que entren los dos costados y cortaron troncos para construir las paredes al colocarlos uno contiguo al otro. Para las paredes que se ven por encima del nivel del suelo usaron troncos más gruesos y secos, mientras que para las internas y el piso que enmarcan el pozo usaron cañas más finas. Para atarlas, las anudaron con lianas.

Los constructores usaron nada más recursos naturales para construir la obra Captura de Video

El techo se compone de otra serie de troncos puestos uno al lado del otro, a lo que encima le colocaron barro natural que actúa de ligante como si fuera cemento. Después de emparejarlo con las manos, los constructores le agregan paja encima y proceden a quemarla para secar el material al pegarse a la superficie.

A un metro de la entrada a la casa, el dúo cavó otro pozo, que en este caso rodea a la propiedad por completo y adquiere la estética de las antiguas fosas de los castillos. Luego, mezclaron la arcilla que sacaron del río con tierra para rellenar moldes hechos con maderas y así construir las baldosas de la pileta. Al ser más pequeñas que el techo, pudieron ponerlas al fuego directo una por una para cocinar la mezcla y endurecerla. Una vez firmes, las unieron con la misma preparación para formar las paredes y suelo de la pileta.

Hasta el momento, la casa era inaccesible debido al agua que la rodea. Para solucionar esto, los constructores doblaron troncos a la fuerza de golpes para crear un puente que conecte el suelo con la casa. Además, plantaron pasto alrededor de la casa escondida y para llenar la pileta transportaron vasijas repletas de agua del río más cercano hacia su obra arquitectónica.

El toque final es un muro de piedras que rodea la pileta con un arco en la entrada Captura de Video

Por último, fabricaron otra tanda de baldosas de arcilla quemada para construir una suerte de porche de entrada. El toque final se lo dieron al levantar un muro de piedras con agujeros a modo de ventanas que enmarca la propiedad con un arco de bienvenida.