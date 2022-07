Esta casa prefabricada parece sacada de un cuento de hadas y es furor en Airbnb; cómo es por dentro y cuánto cuesta hospedarse

El mercado de casas prefabricadas es furor en el mundo se ha convertido en una de las opciones más atractivas en los sitios web de alquiler vacacional. De diferentes tamaños y diseños, las tiny houses se imponen entre un público nómade joven pero también para todos los aventureros que busquen vivir en alojamientos no tradicionales.

Y, si hablamos de originalidad, esta casa prefabricada otorgará sin dudas una experiencia de viaje distinta a quienes se hospeden en ella. Bautizada con el nombre de Mother Eve (Madre Eva), la particularidad de su diseño acompaña su ubicación. Esta casita de cuentos de hadas se encuentra emplazada en medio del desierto, en un parque natural en el estado estadounidense de Utah y se encuentra disponible para alquilar como vivienda de vacaciones.

Según menciona el anuncio de Airbnb, escogieron el nombre de la casa en honor a “la primera mujer mencionada en la historia bíblica clásica de la antigüedad”. Y habitar en ella es como “un pequeño cuento temático de hadas con todas las comodidades incorporadas”, describen los propietarios sobre la experiencia de vivir en esta casa prefabricada.

¿Cómo es la acogedora vivienda? La fachada está repleta de colores vivos y alegres: el exterior de un verde menta que combina con el morado y el beige de las ventanas, al igual que algunas sillas y bancos de la terraza que están pintados en el mismo tono. La forma en arco de la puerta principal de madera o las contraventanas dan el aspecto de una pequeña casita del bosque.

Es una especie de loft con cocina, living, un baño con ducha -más la bañera de hidromasaje exterior-, y un dormitorio. Además, viene equipada al completo: elementos y electrodomésticos, lavadora y secadora, televisión, wifi, chimenea, parrilla, ropa de cama.

El exterior, con una amplia galería, incluye una bañera de hidromasaje para relajarse disfrutando de las mejores vistas. Ahí se encuentra otro ‘plus’ de esta vivienda modular, que está anclada en un lugar de ensueño, en el Parque Natural Zion: una reserva natural con senderos frondosos, jardines colgantes y cascadas.

¿Cuánto cuesta alojarse? Para vivir esta fantasía, se puede reservar la casa prefabricada directamente desde la página web de Airbnb. El valor del hospedaje dependerá de la fecha escogida. Pero los precios varían entre los US$350 a US$400 la noche.

“Tu estancia incluye leña, café, té, utensilios básicos de cocina, ollas/sartenes, papel higiénico, champú/acondicionador, toallas, mantas y almohadas adicionales y agua filtrada. Cada unidad también viene equipada con lavadora/secadora, detergente para la ropa y bolsas de basura adicionales”, dicen los propietarios.

Por último, hay algunas condiciones que exigen los propietarios: no se puede fumar ni hacer fiestas. Tampoco aceptan mascotas y piden un requisito particular: no usar zapatos en el interior de la casa. El motivo: “Nuestras mullidas alfombras blancas se podrían arruinar”.