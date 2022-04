Habló uno de los desarrolladores y contó detalles del megaproyecto de los Werthein en el Parque de la Innovación

El plan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para crear su propia Sillicon Valley sigue en marcha. Ubicado en Núñez, entre las avenidas Del Libertador, Udaondo y Lugones, el Parque de la Innovación buscará impulsar la ciencia y la tecnología y promover la radicación de las entidades dedicadas al emprendedurismo en sus instalaciones. En los últimos meses, se conocieron los nombres de algunos compradores de terrenos que se fueron subastando, pero hasta ahora no se sabían detalles del emprendimiento que se construirá en una de las esquinas más codiciadas.

Se trata del proyecto ubicado en el Polígono A, en la esquina de Udaondo y Libertador, que estará a cargo de la desarrolladora Miyagi S.A. Alejandro Furst, titular de la firma, contó algunos detalles este jueves en la edición 2022 de Expo Construir, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton. En un panel moderado por Damián Tabakman, el presidente de la CEDU Argentina, especificó que se adquirió el lote de casi 16.000 m² del predio del ex Tiro Federal por US$150 millones, que se pagaron de forma anticipada.

Construcción del Parque de la Innovación en el ex predio Tiro Federal Ricardo Pristupluk

El emprendimiento tendrá 230 metros de construcción, se hará en varias etapas y será de usos mixtos: con oficinas AAA, viviendas que tendrán vista al río y un hotel de una reconocida marca, aunque aún se desconoce la firma ya que no está sellado el acuerdo. “Nos preguntábamos qué podíamos ofrecer distinto dentro del segmento premium y entendimos que un diferencial importante era la escala, que nos permite brindar una gran cantidad de servicios más fuertes, que estarán en los subsuelos. Además, la localización es única, es uno de los mejores terrenos de la Ciudad”, aseguró Furst.

Contó que las oficinas dentro del proyecto “serán prevendidas por paquete de pisos”. “Tenemos un menú importante para inversores. Todavía no tenemos friends and family”, especificó. Consultado por la posibilidad de que el proyecto incluya comercios, aclaró que tendrá algunos restaurantes, bares y servicios que acompañarán al emprendimiento, pero planteó: “Entiendo que en el Parque de la Innovación va a haber un área comercial y no queremos competir con ese producto”.

También contó que la firma ofrecerá financiación y dijo que la modalidad ya está cerrada. “Estamos terminando de consolidar el proyecto para tener cerrado el paquete de construcción”, dijo. Aún no hay una fecha oficial de presentación del proyecto, pero el desarrollador afirmó que será después de las elecciones de 2023, aunque indicó que para entonces las obras ya habrán iniciado. “Eso ocurrirá pronto”, indicó.

Los primeros movimientos de suelo en lo que será el Parque de la Innovación Ricardo Pristupluk

Además, dio a conocer que, incluso antes de comenzar, el proyecto tuvo complicaciones, principalmente por reclamos de vecinos de las torres de enfrente que se quejan porque la obra complicará el tránsito en la zona y la nueva torre les tapará parte de la vista. “Es difícil. Hablé con ellos, los escuché y les dije que su edificio no vino de otro planeta ni estuvo desde la época de Colón. Seguramente pasó lo mismo cuando lo construyeron, sobre avenida Del Libertador, y también le tapó la vista a alguien. De eso se trata la evolución de las ciudades”, opinó.

Cómo será el Parque de la Innovación

El Parque de la Innovación será un espacio con 32 parcelas en 12 hectáreas destinadas a proyectos relacionados con la innovación. También habrá emprendimientos inmobiliarios. Inspirado en iniciativas llevadas a cabo en otros países, tendrá cinco plazas distribuidas estratégicamente, un bosque y un corredor central verde de 30 m² de ancho.

Con el objetivo de potenciar un ecosistema innovador habrá una fuerte presencia de universidades. Las que ya cuentan con su espacio en el Parque son la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Torcuato Di Tella. Además, habrá edificios de coworking y coliving. El Gobierno porteño estima que alrededor de 30.000 personas se van a mover diariamente por allí, de las cuales 18.000 serán estudiantes y entre 2000 y 3000 serán investigadores.