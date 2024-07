“House of The Dragon”: cómo es el pueblo medieval donde se filmó la segunda temporada de la precuela de “Game of Thrones”

Escuchar

Volvieron los dominGOT tan esperados por los fanáticos de Game Of Thrones. La guerra dentro de la Casa Targaryen por el Trono de Hierro en “House of The Dragon”, la serie que fascina a todos los espectadores, sigue dando sus frutos con su segunda temporada, y se convirtió en una de las más vistas de la plataforma HBO. Sin embargo, uno de sus aspectos más destacados son las impresionantes locaciones que fueron debidamente seleccionadas para realizar cada rodaje.

En los últimos años, varios pueblos de España captaron la atención de la industria cinematográfica, sirviendo de escenario para producciones internacionales. Uno de los más destacados es Trujillo, un pueblo medieval en la provincia de Cáceres, que se convirtió en un destino turístico popular luego de ser elegido para la filmación de la segunda temporada de la aclamada serie británica.

El pueblo medieval donde se filmó la segunda temporada de "La Casa del Dragón" Shutterstock

Trujillo: de pueblo medieval a Kings Landing

Trujillo, con su casco antiguo, fue transformado en Kings Landing (Desembarco del Rey), la icónica ciudad del universo de Game of Throne”. Durante meses, su urbanismo fue adaptado para recrear el ambiente de la serie.

Las plazas de San Mateo, Veletas, Santa María y San Jorge, junto con las calles y el emblemático Arco de la Estrella, sirvieron como escenario de la serie.

Alcazaba o Castillo donde se filmanron escenas de Game of Thrones. Hugo Mouján

Las construcciones medievales del pueblo Español sirvieron como escenario de la serie de HBO Shutterstock

Un pueblo como si fuera un viaje en el tiempo

Más allá de su papel en la serie, Trujillo ofrece mucha historia y cultura. Su arquitectura bien conservada y sus monumentos históricos hacen de cada rincón un nuevo lugar por descubrir:

El castillo medieval: esta construcción ofrece vistas panorámicas de la ciudad y su entorno. Construido sobre los restos de una fortaleza árabe, es un lugar cargado de historia.

El Castillo o Alcazaba en Trujillo que también formó parte en Game Of Thrones Gentileza Ayuntamiento de Trujillo

Plaza Mayor : es el centro neurálgico de Trujillo, y se destaca por estar rodeada de edificaciones históricas y cafés para disfrutar de una tarde como si estuvieras en medio de la época de los dragones.

: es el centro neurálgico de Trujillo, y se destaca por estar rodeada de edificaciones históricas y cafés para disfrutar de una tarde como si estuvieras en medio de la época de los dragones. Museo de la Coria : ubicado en un antiguo convento, este museo alberga una colección de arte y objetos históricos que cuentan la historia del pueblo medieval.

: ubicado en un antiguo convento, este museo alberga una colección de arte y objetos históricos que cuentan la historia del pueblo medieval. Parque Nacional de Monfragüe: a poca distancia de Trujillo, este parque es un paraíso natural ideal para los amantes del senderismo y de las aves.

El pueblo medieval donde se filmó la segunda temporada de House of The Dragon Shutterstock

LA NACION