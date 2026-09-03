La esquina de Palermo que se transforma con una inversión de US$85 millones en el triángulo de lujo porteño

Una de las esquinas más transitadas de Palermo empieza a mostrar una imagen muy distinta a la de hace apenas unos años. En el cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, a metros de Puente Pacífico, avanza la construcción de un desarrollo de usos mixtos que demandará una inversión de US$85 millones y que ahora ingresa en una nueva etapa.

Es una zona que ya da de que hablar. Durante años, los desarrollos inmobiliarios de mayor valor se concentraron sobre el eje de la avenida del Libertador, desde Recoleta hacia Núñez. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a tomar forma otro corredor: el triángulo delimitado por Libertador, Bullrich y Las Cañitas, con el Campo Argentino de Polo como uno de sus principales puntos de referencia.

La zona, a la que algunos actores del mercado ya identifican como “Palermo Pacífico”, viene sumando proyectos residenciales premium, arquitectura internacional y operaciones de gran escala. Entre ellas aparece una de las compras inmobiliarias que más llamaron la atención en los últimos años: Consultatio, la desarrolladora de Eduardo Costantini, adquirió por US$45 millones las 4,4 hectáreas donde actualmente funciona Portal Palermo. Allí proyecta un distrito de usos mixtos cuya inversión fue estimada en más de US$350 millones.

Y es justamente en esa zona, a pocos metros del terreno de Costantini, donde Nómada Palermo, un emprendimiento de aproximadamente 40.000 m², que combinará viviendas, oficinas, un hotel, gastronomía y servicios sobre un frente de 63 metros sobre la avenida Santa Fe. Actualmente, la obra alcanzó la décima losa de las 14 que tendrá el edificio y la entrega de las unidades está prevista para agosto de 2028.

Así será el proyecto de US$85 millones Nómada Palermo

“Estamos en una zona tremendamente consolidada, pero que está transitando un proceso de reconversión muy profundo”, explicó Alex Sakkal, cofundador y director comercial de Grupo Nómada, durante una recorrida por la obra. Según el desarrollador, la suma de los proyectos que avanzan sobre Bullrich, el entorno ferroviario y Las Cañitas terminará de integrar en los próximos años un área que hasta ahora funcionaba de manera más fragmentada.

También se desarrollan en el entorno proyectos como L’Avenue Libertador, diseñado por el estudio británico Zaha Hadid Architects; Decó Polo, con interiores y amenities de Armani/Casa; y otros emprendimientos residenciales premium.

Cómo será el proyecto

El proyecto tendrá 14 pisos y cambiará la fisonomía del espacio público: la vereda sobre Santa Fe fue ampliada en aproximadamente siete metros, lo que permitirá generar un nuevo paseo peatonal y parquizado sobre los 63 metros de frente del proyecto. Además, en las inmediaciones avanza la obra del TramBus, que tendrá una parada a pocos metros del edificio y permitirá conectar el área con Aeroparque. También se trabaja en nueva iluminación del bajo puente y está previsto un destacamento de la Policía de la Ciudad en la esquina.

A dos años de la presentación del emprendimiento, la desarrolladora inicia ahora la segunda etapa de comercialización de las viviendas de las 183 unidades residenciales que tendrá el edificio. En la primera etapa salieron al mercado 97 departamentos y, según informó la empresa, se comercializó aproximadamente el 75% de ese stock. Ahora se libera la segunda parte del proyecto, principalmente las unidades que miran hacia la avenida Bullrich.

El edificio tendrá 14 pisos y cambiará la fisonomía del espacio Nomada palermo

Las tipologías van de uno a cuatro ambientes, aunque la composición del proyecto tiene una particularidad: los monoambientes representan apenas algo más del 10% del total. “Palermo se fue haciendo mucho por una cuestión de ticket y se generó mucho monoambiente. Después termina apareciendo una sobreoferta”, explicó Sakkal. Por ese motivo, la mayor parte del edificio estará compuesta por departamentos de dos y tres ambientes, además de unidades de cuatro ambientes ubicadas principalmente en las esquinas.

La nueva etapa se comercializa desde US$4400/m², mientras que las unidades de mayor valor pueden superar ampliamente ese número. Según contó Sakkal durante la recorrida, la operación más cara concretada hasta el momento estuvo alrededor de los US$6000/m².

Actualmente, el esquema general de financiación contempla un anticipo del 30% y 24 cuotas en pesos + CAC o en dólares, aunque los desarrolladores aseguran que trabajan en alternativas de mayor plazo y acuerdos adaptados a cada comprador. También mantienen la posibilidad de realizar operaciones mediante canje agropecuario, una modalidad con la que apuntan especialmente a compradores vinculados con el interior del país.

El proyecto contempla 183 unidades que van de uno a cuatro ambientes Nomada palermo

En relación al perfil comprador de estas primeras dos etapas, fue mutando. En una primera instancia predominó el inversor. Luego se sumó con fuerza el comprador del exterior con vínculo con la Argentina -familias con hijos que estudian en el país, personas que vivieron acá o argentinos residentes en el exterior- y, más adelante, ganó peso el comprador del interior del país. “En las últimas semanas, en particular desde que el edificio ganó visibilidad y desde la apertura del Café de Obra, viene creciendo un perfil de comprador del entorno directo: vecinos de Palermo que buscan hacer un upgrade respecto de donde viven hoy”, agrega Sakkal.

Un dato que llamó principalmente la atención es que en el último tiempo surgió un comprador impensado: “Tenemos de Ecuador y de Colombia, pero también de India, Estados Unidos y hasta de China”, cuentan los desarrolladores. Vale aclarar que igualmente la demanda extranjera representa una pequeña porción de los compradores.

Residencias, un hotel y oficinas

En los primeros tres pisos del sector que corresponde a las viviendas, se distribuirán 3000 m² de oficinas, un segmento que la empresa comenzó a comercializar recientemente. Son oficinas privadas que parten de los 25 m², con escritura propia y posibilidad de unir varias unidades para generar superficies mayores. Originalmente el proyecto contempló unas 50 unidades, aunque el número final dependerá de las integraciones que realicen los compradores.

El ticket es de aproximadamente US$55.000 para una unidad de 25 m². La apuesta apunta especialmente a consumidores finales. Cada piso tendrá un atrio central, espacios de espera y servicios comunes, mientras que puertas adentro cada propietario podrá diseñar su oficina de manera independiente.

Los primeros tres pisos del edificio fueron destinados a oficinas Nomada palermo

El ticket de entrada a las oficinas es de aproximadamente US$55.000 para una unidad de 25 m² Nomada palermo

Por su parte, el tercer componente del proyecto corresponde al hotel. “Con 143 habitaciones de grandes dimensiones, se trata del mayor hotel en construcción en Palermo de la última décadas”, aclara Sakkal y también agrega que “el hecho de tener un hotel propio dentro del edificio hace que todos sus habitantes, tanto los que viven como los que trabajan se beneficien de todas las propuestas propias de un hotel. Concebimos al edificio bajo la lógica de la hospitalidad, como una comunidad que se retroalimenta mediante su oferta de servicios”.

A diferencia de las viviendas y oficinas, que se comercializan a terceros, el grupo conservará la propiedad del hotel y estará involucrado en su operación, al igual que en el basamento gastronómico y el parking comercial.

El grupo conservará la propiedad del hotel y estará involucrado en su operación Nomada palermo

Por otro lado, al esquema original se suman tres nuevas propuestas gastronómicas dentro del emprendimiento, dos salones de eventos y un rooftop en el último piso, pensado para dar servicio tanto a residentes como a huéspedes del hotel.

Será el primer edificio Wellness x Megatlon del país, integrando una propuesta que fusiona el bienestar físico, mental y comunitario con spa y un gimnasio operado por la cadena. Además de más de 1600 m² de amenities pensados para el bienestar que incluyen desde una terraza vegetada de 800 m², piscina con borde infinito, salón de eventos, cowork, salones gourmet y espacios recreativos para chicos.

En la terraza habrá una piscina con borde infinito Nomada palermo

En esta línea, Andrés Neumann, cofundador y CEO de la empresa, explica que “lo que más nos importa de un edificio empieza cuando está terminado: cómo se vive, cómo se usa, qué aporta al día a día de su gente. Este emprendimiento fue concebido desde ese lugar, pensando en el bienestar real de quienes lo habiten”

La apuesta de los desarrolladores es que el cambio no sea únicamente edilicio. “Queremos devolverle a esta cuadra de Pacífico el prestigio histórico que tuvo”, resume Sakkal.