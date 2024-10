La historia poco feliz de este edificio de 1940 que llegó a ser la joya de Manhattan y ahora se deteriora

Escuchar

Entrar por primera vez al edificio Chrysler en 2018 fue un momento de “pellizco” para Sophie Smith. Estaba allí para una entrevista con el departamento de teatro de Creative Artists Agency y sería su primer trabajo después de la universidad.

Cada vez que Smith, quien dejó la agencia de talentos para otro trabajo en 2022, piensa ahora en el edificio Chrysler, la canción “It’s the Hard-Knock Life” del musical Annie empieza a sonar en su cabeza, en particular la frase que dice: “Te quedarás despierto hasta que este basurero brille como la cima del edificio Chrysler”.

“Estar en ‘Annie’ fue el primer programa que hice cuando era niña, así que fue como cerrar un círculo”, dijo Smith, de 27 años. “Pasear por el vestíbulo todos los días era un placer. Cada vez que teníamos invitados en la oficina, te sentías orgullosa de trabajar allí”.

Ese gran vestíbulo de estilo Art Decó, con su mármol rojo marroquí y un enorme mural de Edward Trumbull en el techo, evoca una sensación de nostalgia y glamour. Desde su inauguración en 1930, el edificio Chrysler sigue siendo una maravilla arquitectónica que resulta reconocible para quienes nunca estuvieron en Nueva York, con su corona en forma de terraza e innumerables referencias a la cultura pop. Aparece de forma destacada en la secuencia de introducción de Sex and the City, es el lugar donde Annie Leibovitz fotografió al bailarín David Parsons y es el borde desde el que Will Smith se lanza en Men in Black 3.

Pero en años más recientes (en medio de cambios de propiedad, el auge de oficinas abiertas, luminosas y contemporáneas popularizadas por las empresas tecnológicas y la llegada de una nueva clase de rascacielos amigables para los turistas a Nueva York) el Chrysler, la joya del horizonte de la ciudad, perdió gran parte de su brillo.

Con la edad llega la angustia. En entrevistas, los empleados que trabajaron en el edificio se quejaron de la mala señal de telefonía móvil, la falta de luz natural, problemas con los ascensores, el agua turbia que salía de las canillas y las plagas. En un momento dado, recuerda Smith, hubo “un problema con ratones” en el piso 19 y a los empleados se les prohibió comer en sus escritorios.

La galería actualmente está desolada New York Times

“Es la historia de dos edificios”, dijo Ruth Colp-Haber, una corredora inmobiliaria que frecuentemente muestra propiedades en el edificio Chrysler y directora ejecutiva de Wharton Property Advisors. “Podría decirse que es el edificio más famoso del mundo. Sin embargo, las ventanas son más pequeñas que las de un edificio de Hudson Yards. No tiene todas las comodidades que tienen tantos otros edificios de lujo. No hay cancha de básquet, ni piscina ni una enorme terraza al aire libre”.

¿Es la reputación del Edificio Chrysler suficiente para que perdure como un ícono, o corre el riesgo de desaparecer del horizonte a medida que lo rodean edificios de cristal más nuevos, más altos y más ostentosos?

Un pasado lleno de historias

En 2019, el edificio de 77 pisos se vendió por alrededor de US$150 millones a los copropietarios Signa, una empresa inmobiliaria austriaca, y RFR, una empresa de desarrollo con sede en Nueva York. A modo de comparación, aproximadamente una década antes, una participación del 90 por ciento en el edificio se vendió al gobierno de Abu Dhabi por US$800 millones. Pero a fines del año pasado, después de que Signa solicitara la insolvencia, un tribunal austriaco dictaminó que tendría que vender su parte del edificio, lo que puso en duda el futuro de Chrysler.

En un correo electrónico, Michael Grof-Korbel, representante del liquidador de Signa, dijo que la participación de la compañía en el edificio Chrysler fue “transferida al proceso de venta” y que las conversaciones están “en curso”. Un representante de RFR se negó a hacer comentarios para este artículo.

Antes de su caída, el edificio Chrysler se alzaba de forma gloriosa y llamativa, como parte del auge de los rascacielos de Nueva York de los locos años 20. Con la demanda de espacio para oficinas y los precios inmobiliarios en alza, los promotores inmobiliarios se expandieron hacia arriba, aunque construir en las nubes era a menudo una cuestión de ego tanto como de necesidad.

"Un monumento para mí." Walter P. Chrysler, el fundador de la empresa automovilística Chrysler, sobre su rascacielos homónimo.

En 1928, el gigante del automóvil se hizo cargo del proyecto iniciado por William H. Reynolds, el promotor del parque de atracciones Dreamland de Coney Island, que estaba trabajando para erigir un edificio diseñado por el arquitecto William Van Alen en Midtown Manhattan. Chrysler mantuvo al arquitecto, pero los dos aumentaron la altura del edificio para superar al Bank of Manhattan Building de aproximadamente 280 metros de altura que se estaba construyendo en el distrito financiero. De forma encubierta, Van Alen hizo construir una torre de 57 metros, lo que elevó el Chrysler a 315 metros de altura. La maniobra permitió que el edificio Chrysler se adjudicara brevemente el estatus de edificio más alto del mundo en 1930, hasta que perdió ese título ante el Empire State Building al año siguiente.

En sus inicios, el edificio albergó una exhibición de autos de la marca Chrysler Underwood Archives/Getty Images - New York Times

El prestigio que Chrysler perdió en la batalla por la altura lo ganó al mantener el estatus del edificio de otras maneras. El Chrysler abrió con casi el 70 por ciento de su espacio ya alquilado, una tasa de ocupación superior a la de la mayoría de los demás edificios de oficinas de la época. Mantuvo una alta tasa de ocupación durante gran parte de la Gran Depresión, cuando el Empire State Building era conocido como el “Edificio Estatal Vacío”.

En 1940, el señor Chrysler murió y su monumento empezó a desmoronarse. Los nuevos propietarios no cuidaron el interior, los inquilinos lo abandonaron y en los años 70 se enfrentó a un proceso de ejecución hipotecaria. Finalmente, en 1978, fue designado monumento de la ciudad de Nueva York, pero su histórico Cloud Club, que ocupaba los pisos 66 a 68 y donde los ejecutivos cenaban en privado tras puertas revestidas de cuero, cerró.

Aun así, los yuppies anhelaban trabajar allí. Joan Amenn, de 59 años, trabajó en un bufete de abogados ubicado en el edificio a finales de los años 80. “Era un derecho de alarde. 405 Lexington Avenue, el edificio Chrysler... ¿cómo se puede ser más emblemático que eso?”, dijo.

Incluso en aquella época, los ascensores no funcionaban con fluidez, recuerda. “Con frecuencia se quedaban atascados en medio de un piso. A menudo vibraban y uno se preguntaba: ‘¿Me voy a caer en picada?’”, dijo Amenn. Quedarse atascado en un ascensor y llegar 15 minutos tarde a una reunión era “simplemente parte de la cultura”, añadió.

En los años 80, los ascensores a menudo se quedaban atascados, de acuerdo a testimonios de personas que trabajan en el lugar New York Times

El vestíbulo del edificio tiene mármol rojo marroquí New York Times

Las cosas empezaron a mejorar a finales de los años 90, cuando Tishman Speyer Properties adquirió el edificio y restauró muchos de sus elementos Art Decó. Los inquilinos de las oficinas regresaron y su tasa de ocupación aumentó hasta el 95 por ciento, según un artículo del Times de 2005. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que los nuevos propietarios entraran por las puertas giratorias del vestíbulo una vez más.

Grietas en el techo, agua marrón y roedores

Hoy en día, esas puertas giratorias se atascan con frecuencia. El resto del vestíbulo del Chrysler sigue siendo majestuoso, si no se mira demasiado de cerca. En lo alto, partes del techo se deterioraron y algunas de sus grietas están cubiertas por lo que parece ser cinta adhesiva. El fantasma de una tienda Amazon Go, ahora cerrada, permanece en la planta baja, y los turistas que visitan el monumento del Sr. Chrysler están restringidos a ese nivel: el Chrysler carece de una plataforma de observación, a diferencia del Empire State Building, donde Tom Hanks conoció a Meg Ryan en Algo para recordar, o el recién construido One Vanderbilt, que tiene una instalación de espejos al estilo de Yayoi Kusama con vistas envolventes de la ciudad.

Sin ningún otro lugar al que ir, los turistas a menudo se agolpan en el vestíbulo e intentan “atacar los torniquetes” que conducen a los ascensores, dijo Tehseen Islam, de 28 años, que trabaja en una empresa tecnológica emergente en el octavo piso del edificio. Pero esa no fue su principal frustración. “Hubo momentos en los que agarrábamos agua de cualquiera de las fuentes y era completamente marrón”, dijo. “Es muy desagradable. Mi oficina acabó enviando botellas gigantes de agua de Costco”.

Al igual que otros empleados actuales y anteriores, la Sra. Islam agregó que debido a la distribución en planta cerrada, la luz natural es escasa y la señal de telefonía celular es irregular. “A veces, se establece una llamada, pero luego, si intentas responder, no se conecta en absoluto”.

El año pasado, recordó, había ratas en una tienda minorista vacía en la planta baja. Y una vez, “una de las ratas llegó hasta los ascensores”, dijo Islam. “Me quedé allí unos 10 o 15 minutos para asegurarme de que se había ido antes de subir”.

Clune Construction, que ocupa todo el piso 28 y parte del 35, fue inquilino desde 2012. “La estatura y el estatus del edificio fueron la razón principal” para venir a Chrysler en primer lugar, dijo Ben Walker, el director de operaciones.

Un cartel de salida de emergencia dentro del edificio New York Times

Una de las puertas de ingreso New York Times

El mes que viene, la empresa se trasladará a un edificio que se encuentra a una manzana de distancia, donde podrán alojar a todos sus empleados en una sola planta. En el Chrysler, “la distribución de los pisos superiores no es muy buena, hay mucho espacio inutilizable”, dijo Walker. “En nuestro piso 28 no podemos hacer un círculo completo porque hay una sala de máquinas en un extremo y los ascensores están justo en el medio”.

Uno de los principales inquilinos actuales del Chrysler es Spaces, que funciona de manera similar a WeWork y alquila su espacio de oficina a múltiples personas y pequeñas empresas. Spaces ocupa más de 30.480 m² en el edificio, que en total tiene más de 38 millones de m², según el sitio web del copropietario RFR. En el sitio web oficial del edificio Chrysler, más de 198.120 m², o más de la mitad de la cantidad total de espacio en el edificio, figuran como disponibles de inmediato para alquiler, a partir de julio.

En mayo, el alquiler medio solicitado para oficinas en Manhattan era de US$248/m², según la firma inmobiliaria Colliers. En el Chrysler, el alquiler por m² suele rondar los US$300, dijo Colp-Haber, “lo que no es barato”. Pero es más asequible que el cercano One Vanderbilt, donde el precio por pie cuadrado superaba los US$1000/m² por un piso superior. El One Vanderbilt, de 429 metros de altura y repleto de comodidades, abrió sus puertas en 2020 y alberga un restaurante Daniel Boulud y el primer club de miembros Centurion de American Express.

Partes del techo se deterioraron y algunas de sus grietas están cubiertas por lo que parece ser cinta adhesiva New York Times

En el Chrysler, el alquiler por m2 suele rondar los 300 dólares New York Times

La galería “ofrece una gran cantidad de servicios y comodidades centrados en el estilo de vida” New York Times

”Nos vemos en el edificio Chrysler”

El terreno que se encuentra debajo del edificio Chrysler es propiedad de Cooper Union; los propietarios del edificio deben pagar un alquiler a la universidad privada como parte de un contrato de arrendamiento del terreno. En 2018, el monto del alquiler aumentó de US$7,75 millones a US$32,5 millones y está previsto que aumente a US$41 millones para 2028.

Debajo del vestíbulo y conectado al metro, la galería del edificio albergó en su día preciadas tiendas minoristas familiares, entre ellas una barbería, una tintorería, un lustrabotas y una tienda de delicatessen; al parecer, RFR se negó a renovar sus contratos de alquiler. En cambio, el sitio web del edificio afirma que la galería “ofrece una gran cantidad de servicios y comodidades centrados en el estilo de vida” con representaciones de una floristería y una “tienda de vinos boutique”. Pero algunos trabajadores dicen que estuvieron esperando estos cambios y que el espacio está actualmente desolado, sin inquilinos minoristas.

“Estamos buscando mejorar el alquiler”, dijo Brandon Singer, el fundador de la empresa de arrendamiento minorista Mona, quien está trabajando en el alquiler de los espacios comerciales en el edificio.

“Pensá en una floristería de lujo en lugar de, ya sabe, una de mala calidad”, dijo Singer. “En lugar de ser simplemente un lugar de limpieza de zapatos, un lugar de limpieza de zapatos de lujo, yo diría Leather Spa, algo así, pero tal vez incluso más moderno. Una barbería que no sea la barbería de Joe, sino Fellow Barber”. El precio típico por metro cuadrado de un espacio comercial oscila entre US$1000 y US$1300, dijo Singer.

Para algunos neoyorquinos, tener una oficina en el Edificio Chrysler es una aspiración profundamente arraigada.

“Siempre fue mi sueño trabajar en el edificio Chrysler”, dijo Carla Mannino, una psicoterapeuta de 57 años que trasladó su consultorio allí en 2020. “Pude conseguir una oficina en una esquina con la vista más increíble de una de las gárgolas fuera de mi ventana”.

De manera similar, Mo Elyas, el fundador de una empresa de enmarcado llamada Big Apple Art Gallery and Framing, se mudó al edificio durante la pandemia. El alquiler equivalía a “la cantidad de dinero que gastas comprando café en un mes”, dijo Elyas, de 52 años. “Es genial decir: ‘Hola, nos vemos en el edificio Chrysler’”.

Anna Kodé

The New York Times