Se pintaron en 1938: la historia de los murales desaparecidos del Empire State que fueron recuperados y salen a la venta

Los imponentes restos de la decoración tropical del Empire State Building, que se cree que desaparecieron hace décadas, volverán a estar a la vista del público el 12 de mayo en un stand de la feria de arte TEFAF en Park Avenue Armory en Manhattan. La galería Bernard Goldberg Fine Arts ofrecerá estas obras: dos murales ovalados de doncellas envueltas en arcoíris de flores y follaje, que el artista de origen alemán Winold Reiss pintó en 1938 para el restaurante Longchamps en la base del Empire State Building. Ahora es un Starbucks.

“Oh, mi Dios”, dijo el mes pasado el historiador de arte y arquitectura C. Ford Peatross cuando vio por primera vez los murales, de casi dos metros y medio de altura, en la galería Goldberg en Nueva York. Peatross, que ha estado investigando a Reiss desde la década de 1980, solo había visto fotos y bocetos de las obras de Longchamps, la mayoría en blanco y negro. “Es un hallazgo importante”, dijo el historiador.

Renata Reiss, la viuda del hijo de Winold Reiss, Tjark, que organiza y conserva los voluminosos archivos de la familia, ha considerado auténticas las pinturas sin firmar, basándose en fotografías y bocetos de archivo y décadas de familiaridad con el trabajo del artista. “Esto es increíble”, dijo al verlos en la galería Goldberg, y agregó que había asumido que “todo había sido destruido” cuando el espacio del Empire State fue remodelado en la década de 1960.

Una de las doncellas de largas trenzas de los óvalos se encuentra con un leopardo encabritado, y la otra parece imperturbable ante una serpiente amarilla. Provienen de un juego de ocho murales que Reiss ejecutó para un comedor subterráneo, a veces llamado Salle Abstraite (“habitación abstracta”, en francés). Se desconoce el paradero de los otros seis. Reiss les dio títulos enigmáticos: Tentación, Contemplación, Liberación, Anticipación, Animación, Fascinación, Adoración y Exultación. Bernard Goldberg, fundador de la galería, dijo que cree que su mural con una serpiente originalmente se llamó Tentación, y el que tiene un leopardo fue Animación. En fotos antiguas, solo un óvalo (el paradero actual es un misterio) lleva una etiqueta: Contemplación, con una doncella posada en una hoja y mirando soñadoramente al espacio.

renata Reiss admirando uno de los murales recuperados realizado por su suegro Winold Reiss KARSTEN MORAN - NYTNS

Reiss se instaló en Nueva York en 1913, a los 27 años, y trabajó a un ritmo febril durante su carrera de cinco décadas. Renata Reiss dijo que ella y Peatross se han preguntado “¿cuándo durmió ese hombre?”. Produjo “retratos, cajas de dulces, lettering, interiores, ilustraciones, publicidad, murales, diseño de muebles” y también montó escuelas de arte, dijo su hijo, Tjark, arquitecto, a un investigador en 1978, 25 años después de la muerte de su padre.

Entre sus retratistas se encontraban nativos americanos y líderes del Renacimiento de Harlem como Langston Hughes y Zora Neale Hurston, así como familiares y amigos tan destacados como el artista Isamu Noguchi. Los archivos familiares también incluyen una extensa documentación de los logros de la esposa de Winold, Henriette, artista, diseñadora y escritora; su amante de toda la vida, Erika Lohmann, artista y bailarina moderna; su hermano Hans, escultor; y Tjark.

Peatross estima que a mediados del siglo XX en Nueva York, más de 100.000 personas diariamente “cenaban, bebían, compraban o se entretenían” en espacios que Reiss había “diseñado o embellecido”. Para una docena de puestos de avanzada de la cadena de restaurantes Longchamps, Reiss proporcionó un escenario que transportó a los comensales a los mares del sur, al New Amsterdam del siglo XVII y a las futuristas filas de rascacielos dorados.

Winold Reiss con uno de sus murales en el restaurante Longchamps del Empire State Building, hacia 1940.

De sus interiores sobreviven algunos muebles; en TEFAF, Goldberg, cuya galería de 25 años de antigüedad se especializa en arte estadounidense y artes decorativas, ofrecerá un par de sillas dentadas de madera (con un precio de US$120,000) de la sala de estilo medieval de Reiss en un hotel de Manhattan. Pero se han conservado pocos de los elementos arquitectónicos de Reiss. Sus únicos encargos importantes de arte público que aún están a la vista son mosaicos con cuadros de trabajadores y personajes históricos, realizados en la década de 1930 para una terminal ferroviaria en Cincinnati.

No está claro cómo se rescataron inicialmente los óvalos del Empire State (que Goldberg fijó un precio de siete cifras para el par) del Longchamps del edificio. En la década de 1960, las habitaciones se adaptaron a un restaurante temático de barcos fluviales de Mississippi inspirado en los escritos de Mark Twain. Una escalera serpenteante que Reiss diseñó para el restaurante perduró hasta hace unos años, cuando el espacio fue destruido para dar paso a un Starbucks.

Hace unas tres décadas, los dos mismos murales de la Salle Abstraite fueron subastados en Sotheby’s de Nueva York, sin atribución alguna, bajo la descripción genérica de “Pinturas abstractas ovaladas grandes”. Reaparecieron en 2020, etiquetados como “Large Art Deco Manner” en la casa de subastas Showplace de Nueva York (la pieza de leopardo se vendió por, US$2250 y la serpiente por, US$2750).

Uno de los bocetos originales de Winold Reiss

Hace unos meses, Ken Sims, el director de la galería Goldberg de 38 años, vio las obras de arte a la venta en 1stdibs.com, etiquetadas como “Pinturas monumentales art déco de mujeres estilizadas”. Los reconoció como reliquias de Longchamps y le pidió confirmación a su jefe (que tiene 90 años): “¿Es esto lo que pienso?” Goldberg respondió: “Sin duda, sí”. Un comerciante de 1stdibs en Buffalo, Nueva York, vendió los dos murales a la galería Goldberg por un precio de cinco cifras. Un informe de tasación reciente de la experta en arte Betty Krulik los llama “inmensamente importantes”.

En los últimos años, Reiss ha sido objeto de retrospectivas en la galería Hirschl & Adler de Nueva York y en la Sociedad Histórica de Nueva York (con un catálogo de D Giles), así como de una colección de ensayos , “The Multicultural Modernism of Winold Reiss. Su trabajo está programado para aparecer el próximo año en exposiciones colectivas en el Museo Metropolitano de Arte y el Museo Dorsky en SUNY New Paltz. Renate Reiss dijo que, sorprendentemente, a menudo, “aparecen cosas que no sabíamos que sobrevivieron”.

Goldberg dijo que espera que los seis óvalos que faltan resurjan; tal vez la exhibición de TEFAF en el Armory, hasta el 16 de mayo, ayude a alguien a identificar otro panel sin firmar escondido en algún lugar. Cuando se desmanteló la sala de Longchamps, dijo: “Simplemente, no puedo entender que todo se haya tirado”.

Eva M Kahn

The New York Times