Mano de obra julio 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes (con valores por jornada)

En mayo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a junio, julio y agosto. En este sentido:

El aumento de junio fue del 2,1% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes de mayo.

y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes de mayo. El aumento del de julio es del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio.

y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio. Mientras que el incremento a partir de agosto de 2026, será del 1,9% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a julio.

El aumento de julio es del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio Shutterstock

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, el acuerdo incluyó un bono extraordinario no remunerativo durante junio y una revisión en julio.

Sueldos básicos por hora y por zonas en julio

Los sueldos básicos por hora a partir de julio quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:

Oficial especializado: $6800

Oficial: $5817

Medio Oficial: $5375

Ayudante: $4948

Sereno (mensual): $898.817

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:

Oficial especializado: $72.900

Oficial: $67.100

Medio oficial: $61.500

Ayudante: $57.900

Sereno: $57.900

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:

Oficial especializado: $7548

Oficial: $6460

Medio oficial: $5958

Ayudante: $5517

Sereno (mensual): $1.001.322

Las sumas no remunerativas de la zona B:

Oficial especializado: $80.900

Oficial: $74.500

Medio oficial: $68.200

Ayudante: $64.300

Sereno: $64.300

En mayo la OUCRA acordó los incrementos salariales para junio, julio y agosto Rodrigo Nespolo

Zona C

Santa Cruz:

Oficial Especializado: $10.439

Oficial: $9787

Medio oficial: $9444

Ayudante: $9170

Sereno (mensual): $1.502.627

Las sumas no remunerativas para julio de 2026 de la zona C:

Oficial Especializado: $111.900

Oficial: $103.100

Medio oficial: $94.400

Ayudante: $88.900

Sereno: $88.900

Zona C Austral

Tierra del Fuego:

Oficial especializado: $13.599

Oficial: $11.633

Medio oficial: $10.750

Ayudante: $9895

Sereno (mensual): $1.797.634

Las sumas no remunerativas de la Zona C Austral son:

Oficial Especializado: $145.700

Oficial: $134.200

Medio oficial: $123.000

Ayudante: $115.800

Sereno: $115.800

Las sumas extraordinarias no remunerativas correspondientes a julio de 2026 se pagarán por mitades, de modo que el 50% será abonado juntamente con el pago de la primera quincena del mes correspondiente y el 50% restante será abonado juntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes.

Según el acta paritaria, firmada el 19 de mayo, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de julio, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, y para definir los ajustes a partir del mes de septiembre de 2026.