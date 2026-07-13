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Mano de obra julio 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes (con valores por jornada)

La escala salarial de los trabajadores de la construcción registró un aumento acumulativo

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El nuevo acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año
El nuevo acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto del corriente añoFreepik

En mayo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a junio, julio y agosto. En este sentido:

  • El aumento de junio fue del 2,1% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes de mayo.
  • El aumento del de julio es del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio.
  • Mientras que el incremento a partir de agosto de 2026, será del 1,9% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a julio.
El aumento de julio es del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio
El aumento de julio es del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junioShutterstock

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, el acuerdo incluyó un bono extraordinario no remunerativo durante junio y una revisión en julio.

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Sueldos básicos por hora y por zonas en julio

Los sueldos básicos por hora a partir de julio quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:

  • Oficial especializado: $6800
  • Oficial: $5817
  • Medio Oficial: $5375
  • Ayudante: $4948
  • Sereno (mensual): $898.817

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:

  • Oficial especializado: $72.900
  • Oficial: $67.100
  • Medio oficial: $61.500
  • Ayudante: $57.900
  • Sereno: $57.900
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Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:

  • Oficial especializado: $7548
  • Oficial: $6460
  • Medio oficial: $5958
  • Ayudante: $5517
  • Sereno (mensual): $1.001.322

Las sumas no remunerativas de la zona B:

  • Oficial especializado: $80.900
  • Oficial: $74.500
  • Medio oficial: $68.200
  • Ayudante: $64.300
  • Sereno: $64.300
En mayo la OUCRA acordó los incrementos salariales para junio, julio y agosto
En mayo la OUCRA acordó los incrementos salariales para junio, julio y agostoRodrigo Nespolo

Zona C

Santa Cruz:

  • Oficial Especializado: $10.439
  • Oficial: $9787
  • Medio oficial: $9444
  • Ayudante: $9170
  • Sereno (mensual): $1.502.627

Las sumas no remunerativas para julio de 2026 de la zona C:

  • Oficial Especializado: $111.900
  • Oficial: $103.100
  • Medio oficial: $94.400
  • Ayudante: $88.900
  • Sereno: $88.900
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Zona C Austral

Tierra del Fuego:

  • Oficial especializado: $13.599
  • Oficial: $11.633
  • Medio oficial: $10.750
  • Ayudante: $9895
  • Sereno (mensual): $1.797.634

Las sumas no remunerativas de la Zona C Austral son:

  • Oficial Especializado: $145.700
  • Oficial: $134.200
  • Medio oficial: $123.000
  • Ayudante: $115.800
  • Sereno: $115.800

Las sumas extraordinarias no remunerativas correspondientes a julio de 2026 se pagarán por mitades, de modo que el 50% será abonado juntamente con el pago de la primera quincena del mes correspondiente y el 50% restante será abonado juntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes.

Según el acta paritaria, firmada el 19 de mayo, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de julio, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, y para definir los ajustes a partir del mes de septiembre de 2026.

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