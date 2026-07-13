Mano de obra julio 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes (con valores por jornada)

La escala salarial de los trabajadores de la construcción registró un aumento acumulativo
- 3 minutos de lectura'
En mayo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a junio, julio y agosto. En este sentido:
- El aumento de junio fue del 2,1% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes de mayo.
- El aumento del de julio es del 2% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes a junio.
- Mientras que el incremento a partir de agosto de 2026, será del 1,9% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a julio.
Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, el acuerdo incluyó un bono extraordinario no remunerativo durante junio y una revisión en julio.
Sueldos básicos por hora y por zonas en julio
Los sueldos básicos por hora a partir de julio quedaron fijados de la siguiente manera:
Zona A
Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:
- Oficial especializado: $6800
- Oficial: $5817
- Medio Oficial: $5375
- Ayudante: $4948
- Sereno (mensual): $898.817
Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial especializado: $72.900
- Oficial: $67.100
- Medio oficial: $61.500
- Ayudante: $57.900
- Sereno: $57.900
Zona B
La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:
- Oficial especializado: $7548
- Oficial: $6460
- Medio oficial: $5958
- Ayudante: $5517
- Sereno (mensual): $1.001.322
Las sumas no remunerativas de la zona B:
- Oficial especializado: $80.900
- Oficial: $74.500
- Medio oficial: $68.200
- Ayudante: $64.300
- Sereno: $64.300
Zona C
Santa Cruz:
- Oficial Especializado: $10.439
- Oficial: $9787
- Medio oficial: $9444
- Ayudante: $9170
- Sereno (mensual): $1.502.627
Las sumas no remunerativas para julio de 2026 de la zona C:
- Oficial Especializado: $111.900
- Oficial: $103.100
- Medio oficial: $94.400
- Ayudante: $88.900
- Sereno: $88.900
Zona C Austral
Tierra del Fuego:
- Oficial especializado: $13.599
- Oficial: $11.633
- Medio oficial: $10.750
- Ayudante: $9895
- Sereno (mensual): $1.797.634
Las sumas no remunerativas de la Zona C Austral son:
- Oficial Especializado: $145.700
- Oficial: $134.200
- Medio oficial: $123.000
- Ayudante: $115.800
- Sereno: $115.800
Las sumas extraordinarias no remunerativas correspondientes a julio de 2026 se pagarán por mitades, de modo que el 50% será abonado juntamente con el pago de la primera quincena del mes correspondiente y el 50% restante será abonado juntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes.
Según el acta paritaria, firmada el 19 de mayo, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de julio, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, y para definir los ajustes a partir del mes de septiembre de 2026.