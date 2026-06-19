Mano de obra junio 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes (con valores por jornada)

En mayo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a los meses de junio, julio y agosto.

El aumento de junio es del 2,1% y se aplica sobre los salarios básicos vigentes de mayo.

y se aplica sobre los salarios básicos vigentes de mayo. El aumento del mes de julio será del 2% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a junio.

y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a junio. Mientras que el incremento a partir del mes de agosto de 2026, será del 1,9% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a julio.

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, el acuerdo incluye un bono extraordinario no remunerativo durante junio y una próxima revisión en julio.

En mayo la OUCRA acordó los incrementos salariales para junio, julio y agosto Rodrigo Nespolo

Sueldos básicos por hora y por zonas

Junio

Los sueldos básicos por hora a partir de junio quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:

Oficial especializado: $6666

Oficial: $5703

Medio Oficial: $5270

Ayudante: $4851

Sereno (mensual): $881.193

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:

Oficial especializado: $63.300

Oficial: $58.300

Medio oficial: $53.400

Ayudante: $50.300

Sereno: $50.300

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:

Oficial especializado: $7400

Oficial: $6333

Medio oficial: $5842

Ayudante: $5409

Sereno (mensual): $981.688

Las sumas no remunerativas de la zona B:

Oficial especializado: $70.300

Oficial: $64.700

Medio oficial: $59.300

Ayudante: $55.900

Sereno: $55.900

Zona C

Santa Cruz:

Oficial Especializado: $10.234

Oficial: $9595

Medio oficial: $9259

Ayudante: $8990

Sereno (mensual): $1.473.164

Las sumas no remunerativas para mayo de 2026 de la zona C:

Oficial Especializado: $97.200

Oficial: $89.500

Medio oficial: $82.000

Ayudante: $77.200

Sereno: $77.200

El nuevo acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año Freepik

Zona C Austral

Tierra del Fuego:

Oficial especializado: $13.333

Oficial: $11.405

Medio oficial: $10.540

Ayudante: $9701

Sereno (mensual): $1.762.386

Las sumas no remunerativas para mayo de 2026 de la Zona C Austral:

Oficial Especializado: $126.600

Oficial: $116.600

Medio oficial: $106.800

Ayudante: $100.600

Sereno: $100.600

Las sumas extraordinarias no remunerativas correspondientes a los meses de junio y julio de 2026 se pagarán por mitades, de modo que el 50% será abonado juntamente con el pago de la primera quincena del mes correspondiente y el 50% restante será abonado juntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes.

Según el acta paritaria, firmada el 19 de mayo, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de julio, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, y para definir los ajustes a partir del mes de septiembre de 2026.