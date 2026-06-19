Mano de obra junio 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes (con valores por jornada)

La escala salarial de los trabajadores de la construcción registró un aumento acumulativo
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En mayo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), acordaron incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas correspondiente a los meses de junio, julio y agosto.
- El aumento de junio es del 2,1% y se aplica sobre los salarios básicos vigentes de mayo.
- El aumento del mes de julio será del 2% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a junio.
- Mientras que el incremento a partir del mes de agosto de 2026, será del 1,9% y se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a julio.
Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, el acuerdo incluye un bono extraordinario no remunerativo durante junio y una próxima revisión en julio.
Sueldos básicos por hora y por zonas
Junio
Los sueldos básicos por hora a partir de junio quedaron fijados de la siguiente manera:
Zona A
Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:
- Oficial especializado: $6666
- Oficial: $5703
- Medio Oficial: $5270
- Ayudante: $4851
- Sereno (mensual): $881.193
Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial especializado: $63.300
- Oficial: $58.300
- Medio oficial: $53.400
- Ayudante: $50.300
- Sereno: $50.300
Zona B
La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:
- Oficial especializado: $7400
- Oficial: $6333
- Medio oficial: $5842
- Ayudante: $5409
- Sereno (mensual): $981.688
Las sumas no remunerativas de la zona B:
- Oficial especializado: $70.300
- Oficial: $64.700
- Medio oficial: $59.300
- Ayudante: $55.900
- Sereno: $55.900
Zona C
Santa Cruz:
- Oficial Especializado: $10.234
- Oficial: $9595
- Medio oficial: $9259
- Ayudante: $8990
- Sereno (mensual): $1.473.164
Las sumas no remunerativas para mayo de 2026 de la zona C:
- Oficial Especializado: $97.200
- Oficial: $89.500
- Medio oficial: $82.000
- Ayudante: $77.200
- Sereno: $77.200
Zona C Austral
Tierra del Fuego:
- Oficial especializado: $13.333
- Oficial: $11.405
- Medio oficial: $10.540
- Ayudante: $9701
- Sereno (mensual): $1.762.386
Las sumas no remunerativas para mayo de 2026 de la Zona C Austral:
- Oficial Especializado: $126.600
- Oficial: $116.600
- Medio oficial: $106.800
- Ayudante: $100.600
- Sereno: $100.600
Las sumas extraordinarias no remunerativas correspondientes a los meses de junio y julio de 2026 se pagarán por mitades, de modo que el 50% será abonado juntamente con el pago de la primera quincena del mes correspondiente y el 50% restante será abonado juntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes.
Según el acta paritaria, firmada el 19 de mayo, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de julio, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, y para definir los ajustes a partir del mes de septiembre de 2026.
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