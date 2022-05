Por qué los programas de remodelaciones de casas reciben una lluvia de denuncias

Millones de espectadores, ansiosos por una historia de Cenicienta con los bienes raíces como personaje central, ven programas televisados de renovación de casas para saber cómo casas problemáticas son transformadas en espectaculares.

Las historias de los programas populares varían, pero todas venden la misma fantasía aspiracional e inclusiva: con la ayuda de un equipo de contratistas expertos, cualquier casa puede volverse hermosa, incluso con limitaciones de tiempo y presupuesto. La pandemia, en la que surgieron tantos proyectos de renovación del hogar, le dio a estos programas un impulso adicional.

Y a medida que la popularidad de los programas fue creciendo, también lo hicieron los rumores de incompetencia, negligencia y construcción de mala calidad. Varios ex concursantes en tales programas dicen que les prometieron una casa de ensueño, pero terminaron con una pesadilla de construcción. Las cartas documento revelan que al menos una docena de demandas, y sus detalles envueltos por estrictos acuerdos de confidencialidad, se han resuelto fuera de los tribunales. A través de plataformas de redes sociales como Instagram, el número de quejas públicas es significativamente mayor.

Qué le pasó a cada familia

En Las Vegas, Mindy y Paul King aparecieron en Property Brothers en 2019, y actualmente están demandando a la productora que crea el programa para HGTV por fraude, tergiversación y mano de obra defectuosa, que dicen que dejó su hogar plagado de violaciones del código, así como riesgos para la seguridad y la salud.

En Carolina del Norte, Deena Murphy y Tim Sullivan aparecieron en Love It or List It de HGTV en 2016, luego también fueron demandados después de acusar al productor y contratista de ese programa, diciendo que hubo un incumplimiento de contrato.

En Nevada, Billi Dunning y Brent Hawthorne, quienes aparecieron en Flip or Flop Las Vegas en HGTV, fueron contrademandados por los anfitriones del programa después de llevar el programa a los tribunales.

Y en Chicago, Sharon y Gary Rosier, quienes aparecieron en Renovate My Family de Fox en 2004, todavía viven en una casa que dijeron que fue renovada con “fraude” y “negligencia”, según una demanda presentada en 2005 en Illinois, porque, según dicen, no se pueden permitir mudarse a otro lugar.

En algunos casos, la línea de gas de la cocina se instaló incorrectamente Bridget Bennett for The New York Times

Mindy King, en Las Vegas, dijo que quería aparecer en “Property Brothers” -liderada por los hermanos gemelos Drew y Jonathan Scott- porque a ella y a su esposo se les prometió acceso a accesorios y muebles de alta gama a precios de ganga. Pero la pareja, que ahora está demandando a Cineflix Media, la compañía de producción canadiense detrás del programa junto con su contratista Villa Construction, dijo que lo que obtuvieron en su lugar fue una casa plagada de problemas estructurales y eléctricos, algunos de los cuales, afirmaron en documentos judiciales, están produciendo serios problemas de salud para Mindy King.

“No me he sentido bien desde que comenzamos a vivir en la casa”, dijo Mindy King en una entrevista en su casa estilo rancho de cuatro habitaciones en Las Vegas.

En la mayoría de los casos, los propietarios de viviendas están obligados a pagar la factura de sus renovaciones, y en casi todos los contratos, se les informa que los beneficios adicionales, como los materiales gratuitos y el acceso a expertos, vienen a discreción de los productores del programa. Y si las cosas van mal, generalmente no se les permite quejarse públicamente: los contratos obligan a los propietarios a una estricta confidencialidad, incluso impidiéndoles (al menos teóricamente) hablar sobre el programa a amigos o familiares.

Redes como HGTV compran los derechos de distribución de las compañías de producción, y los presentadores famosos a menudo poseen una participación en sus programas (los hermanos Scott adquirieron los derechos de marca y propiedad intelectual de Property Brothers en 2019), pero son las compañías de producción las que toman las decisiones.

Como en la mayoría de los programas de renovación de viviendas, los Kings se mantuvieron en su mayoría a distancia mientras un equipo trabajaba, y luego volvieron para una revelación final. Pero dijeron que cuando se les mostró el producto terminado, inmediatamente vieron problemas y, sin embargo, se les indicó que volvieran a filmar el final del programa varias veces, al menos cuatro tomas, dijo Mindy King, mientras fingían emoción. Otros cuatro ex concursantes en programas de renovación de viviendas que han presentado demandas contra las compañías de producción, y que fueron entrevistados para esta historia, transmitieron relatos similares de entrenamiento agresivo.

Algunos de los problemas detallados en la queja de los Reyes eran cosméticos, pero otros eran más graves: el trabajo eléctrico, dice su queja, se realizó sin los permisos adecuados, y la línea de gas de la cocina se instaló incorrectamente. Según una segunda denuncia, la familia se enteró más tarde de que el lavavajillas se había instalado sin un espacio de aire, que es lo que evita que el agua contaminada se filtre de nuevo en el agua limpia durante el ciclo de lavado.

Muchas familias reclaman que están mal hechas las instalaciones eléctricas Bridget Bennett for The New York Times

Los Kings ahora están buscando una queja del Capítulo 40, que es el primer paso requerido por la ley estatal de Nevada en disputas de construcción, destinada a evitar litigios al ofrecer a los contratistas una última oportunidad de hacer reparaciones.

Los Kings inicialmente pidieron US$1.477.500 en reparaciones, y su queja a la Junta de Contratistas del Estado de Nevada enumeró más de 90 cosas mal con su casa. Sin embargo, después de investigar la casa en septiembre de 2020, la junta de contratistas identificó solo 10 problemas, a un costo de reparación estimado de US$94.672, que ordenó al contratista, Villa Construction, que corrigiera. Cineflix sostiene que los Kings luego negaron al contratista el acceso a la casa (los Kings disputan esto), y en un comunicado enviado por correo electrónico a The New York Times, dijo que la pareja estaba difundiendo información engañosa.

“Este es un intento obvio de los Reyes de atraer la atención y la ganancia financiera mientras el asunto todavía está ante los tribunales”, se lee en su declaración. “Cineflix y Villa Construction están obligados a responder al Aviso del Capítulo 40, que dictará los próximos pasos. Si bien disputamos varias de las deficiencias, seguimos comprometidos a resolver el reclamo del Capítulo 40″.

Drew y Jonathan Scott, que no son nombrados en la demanda de los Kings, declinaron una solicitud de comentarios. El 25 de mayo, un juez dictaminó que el caso ahora procederá a un litigio.

HGTV dijo que “quieren que los propietarios de viviendas que aparecen en nuestra serie sean felices”, declarando que los propietarios están incluidos en el proceso de planificación y se les informa quién participará en su renovación, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Times. “La relación comercial y los acuerdos contractuales para las renovaciones son acordados por los propietarios y los contratistas”, continuó el comunicado. “Cuando nos enteramos de una disputa comercial, alentamos a los contratistas y propietarios a trabajar juntos para resolver el problema”.

Algunos de los concursantes que presentan una demanda descubren que la acción legal puede ser un arma de doble filo. La amenaza de los contrademandas pesa mucho.

Algunos demandantes, como Deena Murphy y Tim Sullivan, que aparecieron en Love It or List It de HGTV en 2016, demandaron por incumplimiento de contrato, diciendo que la mano de obra defectuosa, según su queja, “dañó irreparablemente” su hogar en Carolina del Norte después de gastar US$140.000 de su propio dinero. Según los documentos judiciales, llegaron a un acuerdo, pero no antes de ser abofeteados con una demanda, por difamación, calumnia y menosprecio del producto. El caso, que fue a la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte, finalmente fue desestimado. Los términos del acuerdo son confidenciales, y Tim Sullivan rechazó una solicitud para ser entrevistado.

Las demandas dicen que las casas fueron renovadas con “fraude” y “negligencia” Bridget Bennett for The New York Times

Billi Dunning y Brent Hawthorne, una pareja de Nevada que tenían una demanda de 2018 contra Flip or Flop Las Vegas, también fueron demandados. Según documentos judiciales, los abogados de los anfitriones del programa, Bristol y Aubrey Marunde, dijeron que Dunning y Hawthorne violaron la disposición de confidencialidad de su acuerdo de liquidación, en el que se les otorgó US$50.000 más un precio de recompra de aproximadamente US$284.000 para la casa en cuestión. Dunning y Hawthorne también rechazaron ser entrevistados.

En la demanda, en la que Bristol y Aubrey Marunde aparecen como demandados, los Marundes escribieron: “Debido a las acciones rencorosas de los Demandantes, los Demandados han sufrido daños económicos y emocionales irreparables a sus vidas personales y profesionales y los Demandantes se han enriquecido injustamente con los ingresos del acuerdo pagados por los Demandados”. Su demanda fue desestimada por un juez a principios de marzo.

Casi todos los concursantes están obligados, al firmar su participación en un programa, a aceptar una exención estricta que les impide hablar con la prensa o publicar en las redes sociales, no solo sobre el programa en sí, sino también, según una exención revisada por The New York Times, “cualquier información no pública o secretos comerciales obtenidos o aprendidos en relación con el programa”.

“Ponen el temor de Dios en vos cuando hacés estos espectáculos”, dijo Mindy King.

Cuando se trata de disputas legales entre los programas y sus concursantes, lo que se promete o se pone en el aire es irrelevante, dijo Ryan Ellis, abogado de los Kings. Todo se reduce al contrato. “Un contrato establece que se supone que se deben hacer ciertas cosas. Y producción o no producción, si esas cosas no se hacen, entonces tenemos un problema”, dijo Ellis. Sin embargo, algunos concursantes dicen que no entendieron sus contratos y que no se les dio tiempo suficiente para revisarlos antes de que se les exigiera que firmaran.

Sharon y Gary Rosier, quienes aparecieron en Renovate My Family, un reality show de Fox de una temporada en 2004, sostuvieron que “fraude, incompetencia grave y negligencia” estuvieron involucrados en el trabajo de renovación de su casa en el área de Chicago, y que el contratista de su casa, que fue contratado por los productores del programa, “incumplió sus obligaciones más básicas asegurando que el trabajo se hiciera correctamente”, según su denuncia.

Sharon Rosier se anotó en el programa, dijo, porque le prometieron un garaje adjunto para que su hijo Steven, un tetrapléjico, pudiera ser llevado desde el automóvil directamente a la casa y evitar una rampa nevada durante los inviernos de Chicago. Sin embargo, sostiene que le enviaron el contrato mientras estaba en el trabajo y le dijeron que solo tenía una hora para firmar.

Su demanda alega múltiples problemas con la construcción. Mientras filmaba el episodio de la familia, que se emitió en 2004, un equipo de Renovate My Family niveló el granero y el patio trasero de la familia y creó habitaciones para las dos hijas de la familia en el sótano de la casa, que se inundaron cuando llovió. La nueva lavadora no tenía desagüe; los gabinetes de roble se cambiaron por tableros de prensa.

La demanda afirma que la pileta sobre el terreno de la familia, con una cubierta envolvente construida tres años antes por Gary Rosier, fue reemplazada por una que la familia no podía permitirse climatizar. La tripulación también tomó una excavadora y desenterró el cementerio de mascotas de la familia donde habían enterrado a sus animales.

Según la denuncia, el garaje adjunto para Steven nunca se construyó. “Cuando todo va mal, no están ahí para ti, y luego dicen, bueno, firmaste el contrato”, dijo, y agregó: “Pero no sabíamos lo que estábamos firmando”.

A pesar de los contratos de confidencialidad, algunas familias se animan a demandar a los programas de tv Bridget Bennett for The New York Times

La demanda de los Rosier sostuvo que la casa quedó “prácticamente inhabitable” y requirió reparaciones por más de US$250.000. Se resolvió por una cantidad no revelada.

Devin McRae, un abogado en Los Ángeles que se especializa en la industria del entretenimiento, dijo que los daños en la mayoría de las demandas de construcción son por lo que costaría hacer las reparaciones requeridas, y no mucho más. “Probablemente no estés hablando de siete cifras. La pelea probablemente esté en los cientos bajos”, dijo.

Rocket Science Laboratories, que eran productores en el programa y nombrados en la demanda, se declararon en bancarrota bajo el Capítulo 7 en 2009 y liquidaron sus activos. Un representante de FOX Broadcasting declinó una solicitud de comentarios.

Los Rosier, que todavía viven en esa casa, dijeron que aún no han recaudado los fondos necesarios para reparar el daño.

Paul King, un reclutador ejecutivo, contó que él y su esposa son afortunados de poder pagar los honorarios legales y otras pérdidas financieras de su situación. Pero creen que su casa no es segura, y lo que no pueden hacer es mudarse.

“Estamos atrapados. La casa está llena de violaciones del código, por lo que no podemos simplemente pagar la fianza”, dijo. “Lo que hicieron fue construir un estudio realmente agradable para filmar su programa”, finalizó.