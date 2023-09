>LA NACION>Propiedades>Construcción y Diseño Información basada en hechos y verificada de primera mano por el cronista, o reportada y verificada por fuentes expertas. Noticia Original

The Cave combina una decoración opulenta con paredes y techos naturales de piedra en una estancia única en medio de un bosque

Con mucha luz natural, una decoración espléndida y comodidades de lujo, pocos utilizarían estas palabras para describir una cueva. Sin embargo, el proyecto más reciente de Amy y Bryant Gingerich es exactamente así.

Fundadores de Dunlap Hollow, la pareja construyó un “retiro moderno” en el corazón de un frondoso bosque Hocking Hills, en Ohio, Estados Unidos. Bryant dirige el negocio y hace todo el trabajo de diseño y construcción, mientras que Amy se encarga del interiorismo. Rodeadas de extensos acantilados de arenisca, árboles y un riachuelo que fluye a través del barranco, quienes se hospedan en estas propiedades pueden conectar con la naturaleza sin abandonar el lujo.

La casa tiene capacidad para seis personas. Dunlap Hollow

El salón principal con vista al bosque. Dunlap Hollow

The Cave tiene muy integrados los ambientes de cocina, comedor y living Dunlap Hollow

La casa se calienta con una estufa de gas interior y favorece la orientación de sus ventanas para la climatización. Dunlap Hollow

The Cave, asi la llamaron, fue construida dentro de una impresionante cueva escarpada. Sin embargo no es una vivienda permanente sino que se trata de un exclusivo alquiler de vacaciones: una casa de lujo nueva y única en medio de la reserva natural Rockbridge. Los propietarios anunciaron por primera vez esta nueva incorporación hace aproximadamente ocho meses y en noviembre del 2022 finalmente comunicaron que la casa estaba lista para ser habitada.

El proceso consistió en utilizar el espacio que antes formaba parte de una cueva natural y convertirlo en una increíble estancia, aunque fue un gran desafío encontrar especialistas que los ayudaran. Luego de obtener los permisos, contrataron a un geólogo para que evaluara la cueva y garantizara la estabilidad estructural. El siguiente paso fue contactar a un ingeniero estructural que se sintiera cómodo firmando el proyecto.

Una vez terminada, la “casa cueva” de 139 metros cuadrados tiene capacidad para seis personas con dos habitaciones, cada una con una cama King y dos camas individuales adicionales en una de las habitaciones. Cuenta con una cocina completa, una mesa de billar, acceso a las rutas de senderismo privadas de Dunlap Hollow, una bañera de hidromasaje y un increíble espacio de patio.

La cocina es de servicio completo. Dunlap Hollow

Las habitaciones cuentan con una cama tamaño King. Dunlap Hollow

Cada cuarto tiene un baño de lujo. Dunlap Hollow

En el exterior hay un fogonero al aire libre con sillones y una parrilla de propano. Dunlap Hollow

The Cave se enfría naturalmente en el verano, mientras que en invierno se calienta con el calor solar de las ventanas orientadas al sur, así como con las líneas de calefacción radiante colocadas en el piso. También está equipado con cuatro deshumidificadores para reducir la humedad y un sistema de ventilación para traer aire fresco y sacar el aire viciado. Además, la construcción es amigable con el medio ambiente, ya que The Cave solo preciso una cuarta parte de la madera que tendría una construcción estándar similar, además de que no se utilizó ningún material extra para el techo.

La estadía por noche cuesta US$600, y aunque la casa cueva abrió recientemente ya está reservada en un 99% para todo el 2023. Acaban de abrir la reserva para 2024 y se está ocupando rápidamente.

La inmersión en la naturaleza es total Dunlap Hollow

