¿Arresto domiciliario?: por qué alguien instaló dos celdas de una cárcel en medio del living y para qué las usa

Por fuera, una casa de fachada blanca más. Por dentro, un enigma. Al 117 de la avenida Brandon en Ohio, Estados Unidos, una propiedad pasa desapercibida en el barrio, sin revelar el insólito espacio que oculta en su interior. Por muy inverosímil que parezca, revoluciona el concepto de arresto domiciliario con sus dos celdas carceleras de la década del 70´.

La casa fue construida en 1972 Superior Plus Realtors

La propiedad de 600 metros cuadrados tiene dos celdas recicladas que supieron formar parte de un cercana cárcel del condado de Allen. Allí estuvo prisionero el famoso gángster de la época de la Gran Depresión, John Dillinger, aunque escapó al mes de estar encerrado y alcanzó a robar 11 bancos, matando a siete policías y tres agentes federales en el proceso. Este hecho fue el motivo principal por el que el dueño original de la casa compró las celdas, según el agente inmobiliario, dado que era un gran fanático del criminal y las compró suponiendo que ahí había estado encarcelado en su tiempo en prisión.

Las celdas están al lado de la cocina y la sala de estar Superior Plus Realtors

¿Para qué usan las celdas hoy en día? Dado que nunca fueron desmanteladas, es el día de hoy que mantienen las rejas y las catres cucheta de metal. Eso limita los posibles usos que los dueños actuales -quienes adquirieron la propiedad en 2018- le pueden dar. Y resolvieron aprovecharlas como perreras: “Cada vez que paso por la casa, los dueños meten a sus perros en las celdas de la cárcel porque no quieren que ladren o salten sobre mí”, contó Ryan Stackhouse al medio The Post, quien admitió también que no dejan de lloverle pedidos para visitar la propiedad.

Dada su afición por el gángster, el dueño original pudo haber elegido ubicarlas a plena vista para usarlas de museo Superior Plus Realtors

Una al lado de la otra, las celdas se encuentran en un amplio pasillo entre la cocina y el living. Lejos de estar en un sótano oscuro, tienen vista a un gran ventanal que da al jardín de la casa. Tal vez el primer propietario que mandó a construir la casa las quiso poner a plena vista para presumirlas como si fuera un museo personal.

Una de las cocinas que tiene la casa en Ohio Superior Plus Realtors

Cómo es la casa por dentro

Después de sumarse recientemente al mercado, la casa se vende a US$275.000. En su interior, los ambientes son amplios y espaciosos. Una sala enorme de doble altura, con vista al balcón del primer piso y una araña de luces que cuelga en el centro, es el primer espacio que visitan los invitados al entrar. Está decorado con algunos sillones de triple plaza, una televisión y una mesa larga de madera.

El resto de la casa se compone por cuatro dormitorios grandes, la misma cantidad de baños, una cocina en cada piso y tres habitaciones adicionales. La mayoría de los espacios tiene los pisos alfombrados, a excepción de los baños y la cocina que tienen madera en su lugar.

Una de las cuatro habitaciones que tiene la propiedad Superior Plus Realtors

Para descontracturarse, la casa cuenta con algunos amenities como pileta cubierta, sauna y área de bar completo, además de un jardín gigante donde disfrutar del aire libre. A un costado, cuenta con un garaje de dos plazas para guardar los vehículos de los futuros dueños.

La casa tiene una pileta cubierta para darse un chapuzón en cualquier momento del año Superior Plus Realtors

También hay lugar para el entretenimiento: una de las salas está exclusivamente dedicada a la diversión, con juegos de cabinas, pinball e incluso una máquina de discos. En caso de hacer una fiesta, otra sala ofrece el lugar ideal para que coman distintos grupos de amigos o familiares ya que cuenta con varios sillones y tres boxes enfrentados.