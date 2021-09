¿Qué distancia debe haber entre el sillón y la tele?

Hoy en día es casi inconcebible no tener una televisión en la casa. A la hora de diseñar la sala de estar, es importante tener en cuenta la distancia que va a haber entre el sillón y el dispositivo para que después de un rato mirando a la pantalla la vista no termine muy cansada, evitar los dolores de cabeza y para que los espectadores no vean sus películas preferidas en posiciones incómodas.

Antes de definir el lugar para una tv, ya sea en una pared o en un mueble, es importante contemplar las dimensiones del espacio y del televisor, la resolución de la imagen y la altura.

Distancia según el tamaño del televisor

Las dimensiones del televisor hacen referencia a la distancia en diagonal que hay entre las esquinas del aparato, la cual suele medirse en pulgadas. Si una pulgada equivale a 2,54 cm, un televisor de 42 pulgadas tendría 106,68 cm de punta a punta.

La regla indica que por cada pulgada, se debe dejar preferentemente 5,6 cm de distancia. Para un televisor de 32″ se recomienda sentarse a 1,8 metros; para uno de 42″ a 2,4 metros; para otro de 50″ a 2,8 metros; para uno de 60″ a 3,4 metros; y para uno de 71″ a 3,8 metros de distancia.

La altura de la vista

En cuanto a la altura, se recomienda que el centro de la pantalla quede aproximadamente a la misma altura de los ojos, la cual -en promedio al estar sentado- se encuentra a 85 y 100 cm del piso, o que ésta apunte al tercio superior de la pantalla.

La resolución de la pantalla

Por otro lado, la resolución es el número de píxeles que conforman la pantalla. Es decir, la cantidad de líneas verticales y horizontales. La relación de resolución y calidad es que cuanta mayor resolución tenga la tele, más píxeles, nitidez y claridad tiene la pantalla. ¿En qué afecta esto a la distancia del espectador con el mueble? Si la imagen está más definida, la persona puede sentarse más cerca de él manteniendo el mismo tamaño de pantalla.

El ángulo de visión

El ángulo de visión es otro punto que se debe contemplar en esta situación. Según la Sociedad de Ingenieros Cinematográficos y de Televisión, los espectadores deberían sentarse a una distancia en la que la pantalla ocupe al menos 30 grados del campo de visión.

La iluminación

Para quienes pasan horas viendo series o jugando videojuegos, la iluminación del ambiente es otro factor a tener en cuenta en este tema. Se recomienda ubicar el aparato sobre paredes perpendiculares a las ventanas y no enfrente de estas para que la iluminación no estorbe con molestos reflejos del sol o de la luz. Y siempre mantener una luz encendida, no oscurecer completamente el espacio.