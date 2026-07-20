Son argentinos y crean edificios con formas raras: desde el cubo mágico hasta el jenga

Las ballenas, los acantilados y el mar son tres grandes atributos que distinguen a Puerto Madryn de muchas de las ciudades argentinas. Sin embargo, la naturaleza no es su único diferencial.

La urbe chubutense, de 140.000 habitantes, está atravesando un fenómeno arquitectónico peculiar: edificios con forma de juegos de mesa o videojuegos se están colando entre las tradicionales torres y casas del centro, convirtiéndose en un nuevo atractivo para vecinos y turistas.

“La arquitectura lúdica en la Argentina y en el resto del mundo todavía no está muy desarrollada. En Madryn lo hacemos hace años”, explica Mauricio Oporto, que junto a Josefina Diez son los dueños del estudio Oporto Diez Arquitectos.

¿Su objetivo? Usar juegos que todo el mundo conoce, como el cubo Rubik, el jenga, el tetris o el dominó y convertirlos en edificios de altura.

Así es el Tetris, uno de los edificios temáticos de la ciudad Gentileza Oporto Diez Arquitectos

De esta manera, lograron que sus edificaciones se vuelvan monumentos de la ciudad austral: “Todo el mundo jugó al tetris, pero cuando lo ves materializado, con piezas perfectas que desafían la gravedad y vuelan seis metros hacia un lado y otro, se convierte en un hito”, sostiene.

De la hoja en blanco a un tetris gigante

El arte es una de las guías fundamentales de la arquitectura. Y, para los arquitectos, al igual que para el resto de los artistas, el lienzo en blanco es el peor enemigo. Oporto lo resume con una frase: “Cuando no tenés una idea clara, podés hacer miles de proyectos y ninguno te va a cerrar”.

Entonces, vale preguntarse: ¿cuál fue la inspiración de estas obras que muchos considerarían una locura?

La idea llegó del lugar menos pensado: una pared de su casa, que estaba revestida con adoquines de pórfido -una piedra natural de origen volcánico- que sobresalían de la pared. “Era la forma perfecta. Desde que lo vi, me inspiré y todo fluyó”, recuerda.

QUBE, un edificio residencial de ocho pisos, inspirado en el cubo mágico Gentileza Oporto Diez Arquitectos

El primer proyecto fue QUBE, un edificio residencial de ocho pisos, inspirado en el cubo mágico, ubicado a solo dos cuadras de la playa.

A partir de ahí, según explica, fue sencillo: ¿qué otro juego se puede materializar? El tetris se presentó como la figura ideal. “En el juego hay distintas formas, que se encastran de una manera que generan situaciones visuales pero también favorables para vivir”, explica sobre el edificio de ocho pisos.

"En el juego hay distintas formas, que se encastran de una manera que generan situaciones visuales pero también favorables para vivir", explica Oporto Gentileza Oporto Diez Arquitectos

El siguiente es el edificio Jenga, ubicado en el sur de Puerto Madryn y con finalización prevista para noviembre de este año. Allí, módulos de seis metros parecen “desafiar la gravedad” indica el arquitecto, sobre el proyecto que tiene un valor de metro cuadrado de US$2600.

El Jenga tiene módulos de seis metros que parecen “desafiar la gravedad” Gentileza Oporto Diez Arquitectos

La saga continuará con Dominó, un edificio de oficinas que, según Oporto, será “el que más fielmente represente el juego”, ya que el basamento estará compuesto por enormes fichas de dominó.

Estética y funcionalidad

Aunque el impacto visual es uno de los motores del estudio, los arquitectos aseguran que la prioridad sigue siendo el usuario.

“Cuando uno hace sobresalir un volumen tres metros sobre la nada -como una sala de estar- se genera una terraza al de arriba de 3 x 3,50 metros”, explica Oporto. Por eso, asegura, dejaron de pensar en el balcón tradicional: el propio juego de volúmenes crea espacios exteriores con una riqueza espacial mucho mayor.

Estas formas producen que ningún piso sea igual al otro: “desde lo morfológico y funcional ya es un quilombo”, remarca entre risas y agrega otro tema interesante: los materiales utilizados.

Ladrillo a la vista, hormigón y pintura blanca predominan tanto en las fachadas como en los interiores, ya que resisten mejor el aire salino y la intensa exposición al sol patagónico, además de reforzar la estética minimalista que caracteriza al estudio.

Arquitectura lúdica, un concepto

Para Oporto la arquitectura lúdica “no es una simple búsqueda estética”. Si no que lo considera una declaración de principios. Un concepto para reforzar.

“Al llevar los juegos a la realidad constructiva, rompimos el prejuicio de que lo disruptivo no es funcional”, señala el arquitecto, quien no esconde su emoción: “Me encantaría poder trascender este tipo de arquitectura, incluso a la Patagonia”.

Sin embargo, el interés ya comenzó a traspasar las fronteras. La torre, que emula el clásico videojuego, fue intervenida con mapping- una técnica que consiste en proyectar imágenes en fachadas- en el que parecía que el edificio se había transformado realmente en el juego. Además, se sumaron actos musicales en vivo y acróbatas. Sin buscarlo, el video se viralizó en redes sociales y llegó hasta China, logrando un premio a la Mejor Intervención Artística en un concurso digital de ese país.

“Hoy me escribió un estudiante de arquitectura y me preguntó si puedo pasarle material del Jenga”, cuenta Oporto y se emociona: “Que me tengan como un referente para mi es buenísimo, ya que no concibo pasar por esta vida así nomás”.

Ante la pregunta de si la saga continuará, no lo duda: “Es un camino que empezó y que no va a parar".

¿Su próximo proyecto? Todavía está analizando los juegos. Pero hay uno que llamó su atención. “Tengo ganas de hacer un puzzle”, concluye.