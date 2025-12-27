Cuando la vida de playa encuentra su forma definitiva: vuelve al mercado un icónico proyecto de Manantiales

Hay proyectos que maduran con el tiempo. Que esperan el momento justo para desplegar todo su potencial. Selenza Residences & Beach Club, ubicado en el corazón de Manantiales, es sin duda uno de ellos. Y ese momento es ahora.

Altius Group, el principal desarrollador de Uruguay y uno de los principales de Latinoamérica se encuentra hoy al frente de una nueva etapa. Así, el conjunto residencial ubicado sobre la Ruta 10, entre La Barra y José Ignacio, inicia un proceso de renovación que busca elevar su esencia dentro del mapa residencial de Manantiales.

La nueva fase consolida un masterplan que incorpora apartamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, todos con terrazas propias con parrillero.

La escena, conocida, ahora se resignifica: arquitectura contemporánea aterrazada, visuales abiertas al océano, terrazas profundas y una relación directa con el paisaje costero. Todo en Selenza parece ordenarse alrededor de una idea simple y poderosa: vivir frente al mar, con la calma de un hogar de playa y la comodidad de un club.

“Selenza logra algo muy difícil: unir la sensación de una casa frente al mar con los servicios de un club de playa”, explica Josef Preschel, director general de Altius Group. “Ese equilibrio es la clave de su éxito y de la demanda sostenida que estamos viendo.”

“Reunimos la experiencia en gestión del desarollo de Altius, el respaldo de Península, el diseño de Gómez Platero y la solidez constructiva de Norte –señala por su parte Francisco Jorge, socio del desarrollo–. Y todo para culminar un proyecto emblemático en el mejor lugar frente al mar”. “Esta nueva etapa –agrega– refleja una visión de largo plazo, respeto por el entorno y una manera contemporánea de habitar la costa”.

El diseño a cargo del estudio Gómez Platero maximiza las visuales y hace del exterior una extensión de la vida interior.

El conjunto se ubica frente al mar y muy cerca del bosque y de la escena gastronómica y comercial de Manantiales.

Con el concepto de un club de playa

La nueva fase consolida un masterplan que incorpora apartamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, todos con terrazas propias con parrillero, además de penthouses y plantas bajas con jardín y piscina privada. El diseño arquitectónico, a cargo del estudio Gómez Platero, mantiene un lenguaje de líneas puras y volúmenes escalonados que maximizan las visuales y hacen del exterior una verdadera extensión de la vida interior.

Pero Selenza no se define solo por sus residencias. La experiencia se completa con amenities que acompañan distintas formas de uso: piscina climatizada con carriles de nado, piscina recreativa, nuevas canchas de pádel y tenis, minigolf, gimnasio, sauna, espacios para niños y adolescentes, áreas de cowork, parrillero, servicio de playa, seguridad 24 horas y otras áreas pensadas para el disfrute familiar durante todo el año.

A pocos minutos de las playas, del bosque y de la escena gastronómica y comercial de Manantiales, el proyecto se posiciona como un lugar para quedarse: ya sea como residencia permanente o como refugio costero para escapadas prolongadas.

la preventa de los nuevos bloques residenciales prevista para este verano.

Con la obra de renovación en marcha y la preventa de los nuevos bloques residenciales prevista para este verano, Selenza inaugura un nuevo tiempo. Uno que no promete nada grandilocuente, pero sí algo cada vez más valioso: vivir el mar con naturalidad, diseño y sentido de pertenencia.

Para quienes quieran programar una visita, el showroom permanecerá abierto durante la temporada todos los días de 10 a 18hs. Más información en www.selenza.com, o al celular +59896424235.

