Amenities sí o no: el impacto real en las expensas que sorprende a los propietarios

El gimnasio, la pileta o el SUM (Salón de Usos Múltiples) tienden a ser una solución a la hora de pensar en resolver diferentes necesidades, pero el problema aparece cuando llega la liquidación mensual de expensas. A la hora de buscar un departamento para mudarse, elegir un edificio con amenities dejó de ser un lujo aspiracional para convertirse en algo concreto y, en los últimos años, esta tendencia creció fuertemente en los desarrollos inmobiliarios.

Desde piletas hasta parrillas, pasando por laundry y otros más extraños como peluquería y cabalgatas en barrios cerrados, son algunas de las alternativas que se convirtieron en los nuevos anzuelos para inversores, propietarios e inquilinos.

Pero, a la hora de pensar en como influyen estos servicios extra en el costo de las expensas es cuando arrancan las principales diferencias entre vecinos: algunos plantean que la diferencia entre tener y no tener aminities es sustancial, mientras que otros lo minimiza. Por lo que, la mejor forma para despejar esta duda es conocer el verdadero impacto de estas comodidades en el valor de la liquidación mensual.

La diferencia en el costo de las expensas de edificios con y sin amenities es del 23.67%

De acuerdo a un relevamiento realizado por la plataforma de gestión de edificios y barrios privados Octavo Piso, en base a 200.000 usuarios provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, la diferencia en el costo de las expensas de edificios con y sin amenities es del 23.67%.

En números concretos, los edificios sin amenities de Capital Federal promediaron un costo de expensas, para el mes de enero, de $213.240.53. Mientras que, los que cuentan con servicios extra pagaron, en el mismo mes, $263.720 en promedio.

Los amenities preferidos en los edificios

Uno de los datos claves que arroja el relevamiento tiene que ver con los servicios que se prefieren en los desarrollos inmobiliarios:

En un primer lugar, el gran protagonista es el SUM con presencia en el 49,6% de los edificios con amenities y consolidado como el espacio social más valorado por los vecinos.

con presencia en el 49,6% de los edificios con amenities y consolidado como el espacio social más valorado por los vecinos. En segundo puesto se encuentra la parrilla con el 21,7% de los desarrollos.

con el 21,7% de los desarrollos. El tercer lugar también lo ocupa la parrilla, pero en su versión integrada en terrazas o SUM con un 9,7%, confirmando que el ritual del asado sigue siendo parte esencial de la vida urbana.

con un 9,7%, confirmando que el ritual del asado sigue siendo parte esencial de la vida urbana. Luego se ubica el laundry , destacado en el 7,4% de los edificios.

, destacado en el 7,4% de los edificios. La pileta ocupa el quinto lugar, figurando en el 3,5% de las construcciones.

ocupa el quinto lugar, figurando en el 3,5% de las construcciones. El sexto lugar responde a las nuevas demandas vinculadas al trabajo flexible: el Cowork, con un 1,9% de presencia en los inmuebles.

con un 1,9% de presencia en los inmuebles. En el último lugar de la lista aparece el gimnasio, con un 1,6% de presencia en los desarrollos.

El SUM es el principal protagonista dentro de los edificios con amenities

En cambio, los amenities más exclusivos como jacuzzi, sauna o microcine apenas figuran en unos pocos edificios, lo que los convierte en servicios de nicho.

También es importante aclarar que hay edificios en los cuales algunos servicios, más allá de su incidencia en las expensas comunes, requieren un alquiler aparte para poder utilizarlos.

Por ejemplo, el alquiler del SUM promedio suele estar en los $20.000, mientras que las parrillas más económicas pueden rondar los $15.000. Pero, lo que suele elevar mucho el costo promedio son los amenities más elaborados, como los quinchos por ejemplo, con costos que promedian los $130.000 o $150.000, de acuerdo al informe de la plataforma.

Hay edificios que cuentan con amenities más exclusivos como es el caso de un microcine Concierge Auctions

Los amenities en los barrios cerrados

En el caso de las urbanizaciones cerradas, la realidad es muy distinta a la de las edificios. Ya que, si bien muchos barrios privados cuentan con amenities, no todos los incluyen y la disparidad en el costo de las expensas entre los que tienen y los que no es significativa.

Los costos promedio de las expensas de los barrios que tienen servicios extra en enero fue de $636.310, mientras que los que no cuentan con aminities promedió los $443.223. En este sentido, la disparidad entre ambos llega al 43% -cuando en edificios es del 23.67%-.

Los preferidos en este caso se ubican de la siguiente manera:

Canchas de tenis : 31,1%.

: 31,1%. Canchas de fútbol : 23%.

: 23%. SUM : 17,7%.

: 17,7%. Canchas de pádel: 9,7%.

“Lo que demuestra que los espacios deportivos y sociales se consolidan como el corazón de la vida comunitaria“, se puede leer en el informe.

Los espacios deportivos y sociales se consolidan como el corazón de la vida comunitaria de los barrio cerrados Micelio Desarrollos

Igualmente, en menor medida aparecen propuestas poco comunes como: campo de golf, cabalgata, coworking, microcine, mesa ping pong o incluso la matera, cada uno presente en apenas un barrio.

Los amenities en los barrios cerrados están liderados por las actividades deportivas

Ahora, al igual que en los edificios, hay barrios en las cuales se deben alquilar algunos amenities para poder usarlos. En estos casos, los precios tienden a encontrarse en dólares, como por ejemplo: un SUM en promedio puede costar US$32 (unos $48.000). Mientras que la reserva de sectores deportivos como el de una cancha de fútbol 11 puede costar $50.000 o el de una de pádel con luz puede llegar hasta los $30.000.

“En muchos casos, lo que encarece las expensas de espacios con amenities no es la instalación en sí, sino los servicios y productos asociados, requeridos para su mantenimiento. La diferencia económica entre tener y no tener es representativa en los barrios y algo menor en edificios. Pero más allá de transparentar estos números, también es cierto que muchas de las personas que se mudan a estos espacios lo hacen, en parte, por los amenities que podrán disfrutar”, finalizó Nicolás Rossi, uno de los fundadores de Octavo Piso.