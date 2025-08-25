El origen de Distrito Quartier

Si bien la empresa desarrolladora de Distrito Quartier, Argencons, ya tenía la propiedad de los terrenos, la zona necesitaba mejorar su conectividad y su infraestructura para poder recibir la inversión privada que la terminó transformando y albergar así oficinas, viviendas y comercios. La inauguración del Paseo del Bajo en 2019, las mejoras en la Avenida Castillo y el desplazamiento de los camiones que esperaban en ella para ingresar al puerto hacia una playa de espera fueron las señales para que este gran hito urbano comenzar a desarrollarse.