Emprendedores. Es argentino, fue CEO de una multinacional, sedujo a un unicornio y encontró la fórmula ´para que la gente quiera ir a trabajar a la oficina

escuchar

Nuqlea, la startup creada por Gastón Remy -el Benjamín Button argentino-, es una de esas compañías que no sólo logró doblegar al home office, sino que se destaca por ser una firma en la que todos quieren trabajar. La firma que vio la luz en 2021 no deja de crecer y de sumar nombres de mucho peso específico, los cuales no hacen más que ratificar este proceso de expansión. “Este es un proyecto que cuenta con el aval de muchos sectores.

Mucha gente confió en este emprendimiento cuando tan sólo era una idea. Por aquel entonces, iniciamos con una inversión de US$500.000 y un equipo de 10 personas que creció hasta dar forma a un importante grupo de 39 colaboradores que vienen todo los días, almorzamos juntos, tenemos reuniones al aire libre y entrenamos”, relata. “El apagón” es el momento del día en el que se cierran las computadoras y todos tienen que desconectarse. “Las empresas tienen problema para traer a la gente a la oficina y nosotros no tenemos más lugar”, explica.

“Si tuviese que definir este proyecto en pocas palabras me animaría a decir que se trata de un marketplace de nicho. Nosotros no vendemos productos, sino soluciones. Somos un B to B, to C. Llegamos a la constructora, al arquitecto y a los usuarios finales que quieren comprar cinco metros cuadrados de porcelanato. Logramos fondearnos con el apoyo de las principales marcas de la construcción, que pagan una suscripción anual”, explica el emprendedor y CEO de Nuqlea, firma que en 2021 facturó lo mismo que la inversión inicial con base en las suscripciones.

Cómo funciona

Nuqlea reúne a los principales fabricantes de materiales de construcción que operan en la Argentina como aliados estratégicos fundacionales de la plataforma. El proyecto, que lleva adelante Remy, en muy poco tiempo logró reunir a un grupo de importantes referentes que -a la vez- sostienen y apalancan al proyecto, entre los que se destacan la ex figura del básquet mundial Manu Ginóbili; Newtopia, Sergio Kaufman (de Accenture), Enrique Cristofani (del Santander), Dario Maffei (de Índigo) y el grupo Murchison.

“Nuestra más reciente incorporación es Matías Woloski, uno de los emprendedores más reconocidos y exitosos de América Latina, Co-Founder and CTO de Auth0. Él se sumó al equipo de Nuqlea como strategic advisor”, explica Remy. Y agrega: “Que nos haya elegido, entre todas las opciones de startups que evalúo para iniciar su carrera de Advisor, sin dudas nos valida como proyecto (y le aporta una gran proyección tecnológica a nuestra plataforma”.

Gastón Remy, ex CEO de Dow, ahora avanza con su proyecto Nuqlea Gentileza

Woloski junto a Damián Schenkelman estarán asesorando al equipo de liderazgo de Nuqlea con foco en producto y tecnología. “La llegada de Matías y Damián es el aporte que les faltaba para seguir haciendo realidad la visión de innovar, digitalizar y transformar el ecosistema de la construcción.

La participación de ellos nos permite seguir uniendo mundos, algo que aprendí con mi anterior emprendimiento (#SeamosUno, una iniciativa que repartió 60 millones de platos de comida en plena pandemia), que tenía ribetes sociales y que desde entonces lo he tomado como bandera”, sostiene Remy.

Según Woloski este proyecto será una transformación para la industria de la construcción. “Pasar a una dinámica de ecosistema y romper con lo lineal del supply chain es algo muy difícil de lograr y mucho más en el poco tiempo que lo armaron”, dijo el advisor.

La firma, que acaba de cerrar una primera ronda de inversión en la que levantaron US$3 millones, tiene como proyección la expansión en América Latina. “El próximo paso es lograr el desembarco en México, Brasil y Colombia”, cuenta el CEO de la empresa.

A través de la plataforma, proyectan una facturación total de US$95 millones para el período 2022/23. Además, cuentan con más de 40 marcas de fabricantes aliados, 35 merchants (corralones y distribuidores) arriba de la plataforma y más de 15.000 productos.